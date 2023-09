Reklama

Silnik Diesla ciągle w modzie, ale na rynku samochodów używanych

Według danych PZPM za zeszły miesiąc (sierpień 2023), udział samochodów z silnikiem Diesla to 9 proc. wśród wszystkich zarejestrowanych nowych pojazdów osobowych. Bez rewelacji, zwłaszcza w porównaniu do wyników sprzed kilku lat. Ale już na rynku wtórnym wygląda to nieco inaczej: otóż jak podaje AAA Auto, w sierpniu największa liczba ofert dotyczyła, i to może niektórych zaskoczyć, właśnie aut silnikami Diesla (93 053 szt.). A dopiero na drugim miejscu znalazły się odmiany benzynowe (88 523 szt.).

Kierowcy decydują się na wybór diesla przede wszystkim ze względu na oszczędności wynikające z niższego spalania. Druga strona medalu: nowoczesne jednostki wysokoprężne są często dość wymagające w eksploatacji, a ich naprawa potrafi być kosztowna. Pamiętajmy jednak o tym, że i współczesne silniki benzynowe, wyposażone nierzadko np. w pracujące pod wysokim ciśnieniem wtryskiwacze piezoelektryczne, zaawansowany osprzęt i filtr sadzy (cząstek stałych), też do wybitnie prostych konstrukcyjnie nie należą. I też mogą okazać się kosztowne w eksploatacji.

Silnik Diesla: korzystaj z płynów o sprawdzonej jakości

Ale wróćmy do naszych diesli. Oto kilka praktycznych rad mechanika, dzięki którym silnik w twoim aucie powinien służyć długo i bezawaryjnie. Na pierwszy ogień: olej i interwały wymiany.

Każdy silnik, w tym diesel, do prawidłowej pracy potrzebuje sprawnego układu smarowania. Jakiekolwiek niedomagania powodują przyspieszone zużycie współpracujących ze sobą elementów i mogą doprowadzić do zatarcia jednostki napędowej. No i dlatego tak istotny jest dobór oleju silnikowego o odpowiednich parametrach i właściwościach oraz przestrzeganie zalecanych interwałów jego wymiany wraz z filtrem orazdbanie o kondycję układu smarowania. Podczas wybierania oleju warto pamiętać o warunkach pracy silnika i sposobie eksploatacji naszego auta.

Zazwyczaj producenci rekomendują wymianę oleju silnikowego raz na rok lub co 15 tys. km. Jednak w przypadku, gdy samochód jest użytkowany w trudnych warunkach, m.in. w miejscach o dużym zapyleniu lub w terenach górskich, mechanicy radzą, by wymieniać olej nieco częściej. Z kolei interwały typu long-life (czyli takie na poziomie ok. 30 tys. km) są generalnie odradzane, ale w specyficznych warunkach (brak dużych obciążeń, eksploatacja głównie w trasie z umiarkowanymi prędkościami) mogą się sprawdzić.

Silnik Diesla: tankuj "dobre" paliwo

Układy wtryskowe pracujące pod wysokim ciśnieniem i precyzyjnie dawkujące olej napędowy są wrażliwe na jakość paliwa. Mechanicy sieci Q Service Castrol podpowiadają, by korzystać ze sprawdzonych stacji benzynowych, które dbają o stan dystrybutorów. Nawet drobny brud, który dostanie się do silnika, może doprowadzić do jego poważnej awarii, najczęściej układu wtryskowego i wtryskiwaczy.

Silnik Diesla: chroń turbosprężarkę przed zniszczeniem

Kolejnym newralgicznym i kosztownym w naprawach elementem w samochodach z silnikiem Diesla jest turbosprężarka. Aby służyła jak najdłużej, nie wolno zbyt głęboko wciskać pedału gazu bezpośrednio po zimnym rozruchu, a po ostrej jeździe nie zaszkodzi odczekać na jałowym biegu od 20 sekund do nawet około minuty. Pozwoli to m.in. wyhamować wirnik i nie "odetnie" smarowania. Dobra wiadomość: w nowoczesnych dieslach turbosprężarka zazwyczaj ma już chłodzenie wodne, co dodatkowo pozwala wydłużyć jej żywotność.

– Charakterystyczny gwizd, utrata mocy auta, pojawiający się niebieskawy dym z rury wydechowej czy zwiększony pobór oleju to symptomy, które mogą wskazywać na konieczność wymiany turbosprężarki, a to niestety jeden z bardziej kosztownych wydatków w warsztacie – mówiMarcin Florczak z serwisu KAM-CAR, należącego do sieci Q Service Castrol.

Silnik Diesla: co z filtrem cząstek stałych

We współczesnych dieslach stosuje się zaawansowane układy oczyszczania spalin, na które składają się m.in.: tzw. pułapki NOx, filtry cząstek stałych (DPF, FAP) i (lub) – coraz częściej – układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), wymagający m.in. uzupełniania płynu AdBlue.

Sen z oczu posiadaczy diesli przede wszystkim spędza kwestia filtrów sadzy: co w sytuacji, gdy filtr osiągnie graniczne zapełnienie popiołami (efekt dopalania sadzy) i auto wyświetli komunikat o błędzie? W takiej sytuacji opcje, z grubsza, mamy dwie: wymiana lub regeneracja w fachowym warsztacie. Obie mają swoje zalety: wymiana jest droższa, ale daje pewność, że nic więcej dziać się już nie będzie, z kolei regeneracja niesie ze sobą pewne ryzyko uszkodzenia filtra. Uwaga: zanim zaczniesz "grzebać" przy DPF-ie, upewnij się, że za problemy z filtrem nie odpowiada któryś z elementów osprzętu silnika.

Silnik Diesla: wybieraj dłuższe trasy

Samochody z silnikiem Diesla potrzebują więcej czasu na to, by osiągnąć temperaturę roboczą niezbędną do optymalnego przebiegu spalania mieszanki. W związku z tym mechanicy zalecają, by unikać bardzo krótkich tras. Jednostka wysokoprężna lepiej sprawdzi się podczas dłuższych podróży. Ale uwaga: po ostrej jeździe ostatnie kilometry warto przejechać nieco spokojniej.

– Najlepszym sposobem na właściwą i ekonomiczną eksploatację silnika diesla podczas dłuższej jazdy jest pokonanie ostatnich kilkunastu kilometrów drogi w możliwie spokojny sposób, bez wkręcania silnika na obroty. Wówczas układ chłodzący zmniejszy temperaturę wrażliwych elementów jednostki napędowej do optymalnych wartości – wyjaśnia Marcin Florczak.

Silnik Diesla: pamiętaj o regularnym serwisie

Istnieje wiele sposób na to, by we właściwy sposób zadbać o jednostkę napędową. Wśród najważniejszych eksperci wymieniają regularne przeglądy, dbałość o układ chłodzenia oraz układ smarowania czy korzystanie ze sprawdzonej jakości płynów i części zamiennych. Warto pamiętać również o rozważnym stylu jazdy. Wszystkie te wskazówki sprawią, że silnik Diesla okaże się niezawodny i bezproblemowy i będzie służył kierowcy na lata.