Reklama

System miękkiej hybrydy składa się w tym wypadku m.in. z silnika benzynowego 1.2 PureTech o mocy 136 KM (to nowa generacja, m.in. z łańcuchem zamiast paska), który współpracuje z nową dwusprzęgłową skrzynią biegów (6b) z wbudowanym silnikiem elektrycznym. W połączeniu z małym akumulatorem trakcyjnym system ten zapewnia dodatkowy moment obrotowy przy niskich obrotach i - według zapewnień Peugeota - nawet o 15 proc. niższe zużycie paliwa.

Miękką hybrydę od Stellantis wyróżnia też to, że daje ona w określonych sytuacjach możliwość poruszania się na samym prądzie (np. pełzanie, manewrowanie - patrz niżej), ale optymistyczne zapowiedzi producenta mówiące o tym, że 3008 i 5008 mogą ponad 50 proc. czasu jazdy w mieście spędzić w trybie elektrycznym, należy jednak traktować z przymrużeniem oka.

Reklama

Peugeot i nowe miękkie hybrydy

Jak ma to działać w praktyce? Otóż przy dostatecznie dużym poziomie naładowania akumulatora system umożliwia ruszanie z miejsca, manewrowanie (np. w celu zaparkowania) i jazdę z małą prędkością (np.w korku) w trybie w 100 proc. elektrycznym. Natomiast podczas jazdy z wyższą stałą prędkością (do 145 km/h) silnik spalinowy wyłącza się przy każdym zdjęciu nogi z pedału gazu.

W trakcie przyspieszania z niskich obrotów silnik elektryczny zapewnia dodatkowy moment obrotowy, co z kolei pozwala skompensować czas zwłoki turbo i uniknąć niektórych redukcji biegów, co ma zapewnić większy komfort i dynamikę jazdy. Ponadto przy pełnym wciśnięciu pedału gazu silnik elektryczny zapewnia dodatkowe 9 kW (ok. 12 KM) mocy.

Nowy silnik PureTech, nowa przekładnia dwusprzęgłowa

Silnik spalinowy 1.2 to nowa generacja rodziny PureTech - został on opracowany specjalnie pod kątem współpracy z napędem hybrydowym. Mamy tu m.in. cykl spalania Millera, turbo o zmiennej geometrii łopatek i łańcuchowy napęd rozrządu (do tej pory - pasek w kąpieli olejowej).

Silnik spalinowy współpracuje z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów, zaprojektowaną specjalnie na potrzeby napędów hybrydowych. W obudowie skrzyni biegów umieszczony jest również silnik elektryczny, falownik i elektroniczny moduł sterowania, co pozwoliło zmniejszyć gabaryty i masę całego zespołu napędowego. Zespolony ze skrzynią biegów synchroniczny silnik elektryczny z magnesami trwałymi osiąga maksymalną chwilową moc 21 kW (28 KM) i moment obrotowy 55 Nm.

Jednocześnie silnik ten pełni rolę generatora – umożliwia doładowywanie akumulatora 48 V, wchodzącego w skład napędu hybrydowego. Zintegrowany ze skrzynią biegów silnik elektryczny zapewnia również rozruch silnika spalinowego w warunkach niskich temperatur (pierwszy rozruch). W pozostałych przypadkach rozruch silnika spalinowego wykonywany jest przez rozrusznik 48V.

Nowy Peugeot 3008 i 5008: jakie ceny w Polsce

Litowo-jonowy akumulator trakcyjny ma pojemność pojemność użyteczną na poziomie 432 Wh. Został on zaprojektowany tak, aby utrzymać niezmieniony poziom wydajności przez cały okres eksploatacji samochodu i jest objęty 8-letnią fabryczną gwarancją lub do przebiegu 160 000 km. Akumulator 48 V został zamontowany pod lewym przednim fotelem, dzięki czemu nie ogranicza on np. przestrzeni bagażowej.

Reklama

Oba modele, które na początek dostały nowy zelektryfikowany układ napędowy, można już zamawiać, ale wkrótce miękka hybryda 48V pojawi się też i w innych Peugeotach (np. 408). Ceny 3008 Hybrid 136 startują od 165 400 zł (Active Pack). Wersja Allure Pack to wydatek 176 000 zł, zaś odmiana GT wymaga wyjęcia z kieszeni kwoty 186 850 zł.

Peugeot 5008 kosztuj następująco: 177 700 zł (Active Pack), 189 200 zł (Allure Pack) i 199 650 zł (GT).