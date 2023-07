Reklama

Wystarczy sprawdzić sześć rzeczy w samochodzie przed wakacyjną podróżą, by zminimalizować ryzyko wystąpienia usterki i konieczności pojawienia się w serwisie – twierdzi GEM Motoring Assist, organizacja zajmująca się bezpieczeństwem na drogach i usuwaniem awarii. Wzrost ruchu nie tylko na głównych trasach w nadchodzących tygodniach może powodować też sytuację, że w razie potencjalnej awarii znacznie dłużej będzie się czekać na pomoc drogową, co skutecznie może popsuć urlopowy nastrój – ostrzega GEM.

Nie od dziś wiadomo, że dobrze utrzymany i zadbany samochód jest znacznie mniej podatny na awarie, dlatego też zachęcamy kierowców do przeprowadzenia kilku podstawowych przeglądów przed wyruszeniem autem na letni wypoczynek – komentuje Neil Worth, dyrektor generalny GEM. Co zatem warto sprawdzić przed wyjazdem?

Reklama

Co sprawdzić przed wyjazdem: opony

Skontroluj ciśnienie i w razie potrzeby dopompuj powietrze, aby uwzględnić dodatkowe obciążenia wakacyjnymi bagażami. Pamiętaj też, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2003 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich wyposażenia, najniższa dopuszczalna wysokość bieżnika określana jest parametrem TWI (Tread Wire Index; Wskaźnik Zużycia Opony) – odpowiedni napis znajdziesz na boku opony. Określa on też miejsce pomiarowe, najczęściej to fragmenty gumy między elementami bieżnika – jeśli jest równy z powierzchnią opony, oznacza konieczność jej wymiany. W przypadku, gdy na oponie brak parametru TWI to zgodnie z rozporządzeniem minimalna grubość bieżnika powinna sięgać przynajmniej 1,6 mm. Zalecamy jednak ze względów bezpieczeństwa, aby głębokość bieżnika w przypadku opon letnich nie była mniejsza niż 3 mm. Zdezelowane opony mogą oznaczać wysoki mandat i brak możliwości kontynuowania jazdy.

Dla bezpieczeństwa istotny jest też wiek opon, bo z czasem tracą one swoje właściwości. Można go znaleźć także na ściance opony przy numerze DOT (Date of Transportation), w którym dwie przedostatnie cyfry oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie rok produkcji. Nie powinno się jeździć na oponach starszych niż 10-letnie.

Koniecznie skontroluj też stan opony zapasowej lub zestawu naprawczego.

Co sprawdzić przed wyjazdem: paliwo

W trasę wyrusz z pełnym bakiem paliwa lub naładowanym akumulatorem, jeśli jeździsz samochodem elektrycznym. Zaplanuj, gdzie się zatrzymasz, aby naładować lub zatankować. Warto pamiętać, że przy głównych trasach, zwłaszcza przy autostradach ceny paliwa są znacznie wyższe. W Polsce różnice sięgają 30-40 groszy na litrze, natomiast w krajach strefy euro nawet 30 eurocentów na litrze. Często wystarczy zjechać kilka kilometrów z autostrady, by sporo zaoszczędzić.

W przypadku aut elektrycznych istotne jest znalezienie znajdujących się przy planowanej trasie punktów ładowania. Najlepiej tzw. hubów, gdzie możemy liczyć na kilka stanowisk, bo to zwiększa szansę, że nie wszystkie będą zajęte, kiedy do nich dojedziemy. Przy planowaniu trasy można skorzystać z popularnych aplikacji takich Plug-Share czy jednego z najpopularniejszych elektronicznych planerów – A Better Routplanner (ABRP), które można zainstalować na iPhone’ach Apple’a lub telefonach z Androidem.

Co sprawdzić przed wyjazdem: akumulator

Awarie akumulatorów są przyczyną usterek pojazdów przez cały rok. Letnie obciążenie układu elektrycznego samochodu może być znacznie zwiększone, jeśli w upalny dzień poruszasz się w korku, a wszyscy pasażerowie ładują w tym czasie swoje urządzenia mobilne. Wizyta w lokalnym centrum serwisowym może uspokoić Twój umysł, jeśli chodzi o stan akumulatora... a jeśli wymaga on wymiany, możesz to zrobić, zanim Cię zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie wakacji.

Co sprawdzić przed wyjazdem: płyny

Wielu awarii można uniknąć dzięki prostej i szybkiej kontroli płynów w samochodzie. GEM radzi zapoznać się z instrukcją obsługi auta, aby dowiedzieć się, jakie kontrole można przeprowadzić samodzielnie i jak je wykonać. Obowiązkowo należy sprawdzić:

poziomu oleju silnikowego, który jest niezbędny dla sprawnej pracy silnika – zawsze sprawdza się go przy zimnym silniku i w aucie ustawionym na równej nawierzchni

który jest niezbędny dla sprawnej pracy silnika – zawsze sprawdza się go przy zimnym silniku i w aucie ustawionym na równej nawierzchni poziom płynu chłodniczego w zbiorniku uzupełniającym (niedobór płynu chłodniczego prowadzi do przegrzewania się silnika, co może skutkować bardzo kosztownymi naprawami). Bez względu na to, czy silnik jest rozgrzany, czy zimny, poziom płynu chłodniczego zawsze powinien oscylować pomiędzy oznaczeniami min i max na zbiorniku.

(niedobór płynu chłodniczego prowadzi do przegrzewania się silnika, co może skutkować bardzo kosztownymi naprawami). Bez względu na to, czy silnik jest rozgrzany, czy zimny, poziom płynu chłodniczego zawsze powinien oscylować pomiędzy oznaczeniami min i max na zbiorniku. poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym – powinien znajdować się między oznaczeniami min i max.

Co sprawdzić przed wyjazdem: kontrolki ostrzegawcze

Nie należy ignorować żadnych kontrolek ostrzegawczych pojawiających się na desce rozdzielczej samochodu. Żółte lampki ostrzegawcze oznaczają konieczność podjęcia działań w celu usunięcia usterki. Czerwone światła ostrzegawcze oznaczają, że należy zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to bezpieczne. Znaczenie poszczególnych kontrolek znajdziesz w instrukcji obsługi auta.

Co sprawdzić przed wyjazdem: szyby i spryskiwacze

Dobra widoczność podczas jazdy to podstawa, dlatego zadbaj o czyste szyby i reflektory. Przed wyjazdem uzupełnij płyn do spryskiwaczy i zabierz ze sobą odpowiedni zapas (tu kłania się ponownie kazus wyższych cen na stacjach). Regularnie czyść ręcznie szyby i światła, zwłaszcza z przyschniętych martwych owadów, których latem jest znacznie więcej niż w innych porach roku.