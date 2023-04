Reklama

Stellantis nie składa broni jeśli chodzi o silniki spalinowe. Szczególnie, że Carlos Tavares, dyrektor generalny Grupy, nie należy do entuzjastów natychmiastowego przesadzenia ludzi do samochodów elektrycznych. A urzędników z Brukseli najchętniej wysłałby w kosmos z biletem w jedną stronę - delikatnie mówiąc. Ale wracając na ziemię…

Koncern właśnie ogłosił, że jego testy e-paliw (syntetycznej benzyny i diesla) przeprowadzane dla 28 rodzin silników weszły w ostatnią fazę. Zdaniem inżynierów ich rozwiązanie przyspieszy redukcję emisji dwutlenku węgla z 28 mln jednostek konwencjonalnych zamontowanych w samochodach Grupy wyprodukowanych od 2014 roku (Euro 6).

Stellantis ratuje samochody spalinowe wyprodukowane od 2014 roku

W ocenie Stellantis dzięki szerokiemu zastosowaniu e-paliw, użytkownicy samochodów z silnikiem spalinowym mogliby skorzystać z prostej i przystępnej cenowo opcji, dającej możliwość obniżenia emisyjności ich pojazdów. Bez konieczności ich wymiany, modernizacji układu paliwowego silnika lub oczekiwania na nową sieć infrastruktury.

Jak ocalić 1,3 mld samochodów spalinowych?

– Podwajamy nasze wysiłki w walce z globalnym ociepleniem, testując paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla jako rozwiązanie uzupełniające nasze całościowe podejście do dekarbonizacji. Nasza agresywna strategia elektryfikacji mocno przyspieszyła, ale musimy również znaleźć inteligentne alternatywy, aby rozwiązać problem emisji CO 2 dla 1,3 mld istniejących już samochodów z silnikami spalinowymi – powiedział Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis.

Takie samochody dostaną nowe życie? 28 rodzin silników do zatwierdzenia

Stellantis testuje i pracuje nad zatwierdzeniem 28 rodzin silników konstruowanych w okresie od 2014 do 2029 roku zarówno dla silników Diesla jak i benzynowych. Czyli obecnie 9-letnie auta marki Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Peugeot, Citroen, Jeep czy Opel mogą liczyć na nowe życie…

Protokół walidacji obejmuje między innymi testy emisji spalin, zdolności rozruchowej, mocy silnika, niezawodności, interakcji z olejem, zbiornika paliwa, przewodów paliwowych i filtrów. Któryś z ekspertów policzył, że zastosowanie e-paliw w nawet 28 mln samochodów Stellantis, może potencjalnie zmniejszyć w latach 2025-2050 emisję CO 2 w Europie o 400 mln ton.

Stellantis walczy o silniki spalinowe, ale dostarczy samochody elektryczne

Przy czym gigant podtrzymuje respektowanie przepisów wymuszających sprzedaż wyłącznie aut elektrycznych. Do 2025 roku Stellantis zamierza zainwestować ponad 30 mld euro w elektryfikację i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do produkcji pojazdów EV zasilanych akumulatorami.