Sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej w styczniu tego roku przekroczyła poziom 760 tys. egzemplarzy, a po uwzględnieniu danych z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – ponad 911 tys. W obydwu przypadkach mamy więc solidne wzrosty sięgające 11,3 oraz 10,7 proc.

W Polsce w tym czasie klienci kupili 35 tys. nowych aut, tj. o 21 proc. więcej niż przed rokiem. Spośród największych unijnych rynków dobrą dynamiką popytu mogą pochwalić się Hiszpanie, gdzie z salonów wyjechało 64 147 aut (+51,4 proc.), Włosi – 128 437 aut i wzrost 19 proc. oraz Francuzi – 111 939 aut i +8,8 proc. Wyjątkiem od tego trendu były Niemcy, które w ubiegłym miesiącu odnotowały spadek sprzedaży o 2,6 proc. do poziomu 179 247 sztuk.

Jakie napędy kierowcy wybierają najczęściej? Silnik Diesla traci

W pierwszym miesiącu 2023 roku rejestracje samochodów osobowych z napędem elektrycznym i hybrydowym w krajach Unii nadal rosły, stanowiąc odpowiednio 9,5 proc. i 26,0 proc. rynku. Nadal jednak największym udziałem w rynku na poziomie 37,9 proc. mogą pochwalić się auta benzynowe. Z problemami borykają się natomiast diesle, które zanotowały w styczniu spadek o 1,6 proc. I ich udział w całym rynku spadł z 17,9 do 15,9 proc.

Samochody elektryczne na fali

Styczniowe rejestracje nowych pojazdów elektrycznych na baterie (BEV) w UE wzrosły o 22,9 proc., osiągając poziom 71 984 samochodów i udział w rynku na poziomie 9,5 proc. (wobec 8,6 proc. w styczniu 2022 roku). Większość rynków regionu znacząco przyczyniła się do tego wzrostu, odnotowując dwucyfrowe skoki sprzedaży, ale warto odnotować, że na kilku dość ważnych wystąpiły w tym segmencie spadki: w Niemczech o 13,2 proc., w Szwecji o 18,5 proc. i we Włoszech o 8,7 proc.

Hybrydy na plusie, ale hybrydy plug-in tracą

W styczniu rosło zainteresowanie modelami z napędem hybrydowym. Ich wolumen wzrósł o 22,1 proc. do 197 982 sztuk, ale za to spadła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV) – o 9,9 proc. do 53 649 sztuk. Ten ostatni wynik to efekt ponad 53-procentowego załamania popytu na PHEV-y w Niemczech, gdzie dotychczas sprzedawano najwięcej tego typu samochodów.

Volkswagen rządzi, które marki sprzedają najwięcej samochodów?

Z raportu ACEA wynika, że w styczniu na rynek europejski (kraje UE, EFTA i Wlk. Brytania) najwięcej samochodów dostarczyła Grupa Volkswagena – 238 tys. sztuk, co oznacza prawie 12 proc. wzrostu. Drugą pozycję zajmie Grupa Stellantis ze sprzedażą 156 553 aut (-0,2 proc.), a trzecią Grupa Renault, która dostarczyła 94 889 samochodów, o 24 proc. więcej niż w styczniu 2022 roku. Na uwagę zasługuje też Tesla, która styczniu zanotowała wynik na poziomie 9469 aut, co oznacza wzrost o 1021 proc. To zapewne zasługa uruchomienia produkcji w nowej giga fabryce w Niemczech.

Toyota Corolla hitem w Polsce, jaka sprzedaż nowych samochodów nad Wisłą?

Jak wspominaliśmy, w styczniu polski rynek nowych aut powiększył się 21 proc. do 35 tys. sztuk, a w ciągu 20 dni lutego z salonów wyjechało już 36 949 aut, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Według analizującej rynek firmy Samar, daje to nadzieję, na utrzymanie trendu wzrostowego do końca miesiąca.

Liderem rynku pozostaje Toyota, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut (3215 sztuk) jest ponad dwukrotnie wyższa od Skody (1340 sztuk), która zajmuje pozycję drugą. Na trzeciej pozycji utrzymuje się Kia z liczbą 1147 zarejestrowanych aut. Samar zauważa, że sytuacja na rynku, pomimo niezbyt dobrego otoczenia gospodarczego i politycznego jest całkiem dobra, a dostępność aut zdecydowanie się poprawiła.

– Problemem są ceny, które wciąż utrzymują tendencję wzrostową. W ciągu ostatniego roku ceny cennikowe zwiększyły się o ponad 10 proc. w przypadku całego rynku oraz o 6,6 proc. w przypadku marek premium. Obecny udział w rynku tych ostatnich kształtuje się na poziomie około 20 proc. Tempo wzrostu rejestracji pojazdów oferowanych przez marki premium wynosi po 20 dniach lutego ponad 26 proc., co niewątpliwie jest wynikiem imponującym – podsumowuje Wojciech Drzewiecki z Samaru.