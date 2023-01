Reklama

Dziś w czwartek 5 stycznia policja rusza z masowymi kontrolami kierowców. To pierwsza w 2023 roku akcja o zasięgu ogólnopolskim. Skąd taka mobilizacja? Okazuje się, że mundurowi świetnie znają zwyczaje Polaków…

– Przed nami pierwszy długi weekend nowego roku. Okres ten to czas wielu spotkań towarzyskich i imprez związanych z Nowym Rokiem – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Mając na uwadze występujące zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym te spowodowane kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu, na polskie drogi wyjedzie zwiększona ilość policjantów ruchu drogowego – wyjaśnił.

Policja rusza z masowymi kontrolami kierowców, to pierwsza akcji w 2023 roku

Szczególnie, że funkcjonariusze w pierwszych dniach nowego roku (1-3 stycznia) odnotowali już 115 wypadków drogowych, w których zginęło 18 osób a 120 zostało rannych. Do tego zatrzymali 972 nietrzeźwych kierujących, w tym aż 410 pijaków za kierownicą tylko 2 stycznia.

– Kierowcy, którzy prowadzą pojazd będąc pod działaniem alkoholu, doprowadzają do wypadków najczęściej z powodu: niedostosowania prędkości do warunków ruchu (ponad 59 proc.), nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego wykonywania manewrów wyprzedzania, omijania, skręcania i wymijania oraz niezachowania bezpiecznej odległości – wyliczył policjant z KGP.

Policja z dronów przyjrzy się kierowcom przy przejściach dla pieszych

Do akcji masowo wkroczą drony, które z powietrza udokumentują każdy występek kierowców wobec pieszych – zwłaszcza w rejonie przejść. Patrol ustawiony niedaleko operatora "latającego policjanta" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

– Przypominam kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych i miejscach gdzie ruch pieszych się kumuluje. Aż 7 z 18 zabitych w wypadkach to właśnie piesi, do których kierujemy apel o używanie elementów odblaskowych zapewniających pieszym znacznie większą widoczność po zmroku – zaznaczył policjant.

Okoliczności wypadków z ostatnich dni wskazują, że nie wszyscy stosują się do tych zasad. Tak było m.in. w Zamościu, gdzie wieczorem kierowca Seata na nieoświetlonym prostym odcinku szosy, poza obszarem zabudowanym uderzył w pieszego. 47-latek był bez odblasków i szedł po nieprawidłowej stronie drogi. Mężczyzna zginął na miejscu. Z kolei w Łęczycy nad ranem (ok. godziny 4.40) kierowca ciężarowego Volvo na prostym, nieoświetlonym i niezabudowanym odcinku drogi potrącił pieszego (bez kamizelki), który wtargnął wprost pod jadący zestaw. Mężczyzna zmarł na miejscu, policja ustala jego tożsamość.

Policja skontroluje prędkość i stan techniczny samochodów, szybko stracisz prawo jazdy

Policjanci nie przewidują również litości dla kierowców przekraczających prędkość. Przy tym sprawdzą stan techniczny pojazdów (m.in. oświetlenie, spaliny) i sposób przewożenia dzieci.

– W weekend najprawdopodobniej pogoda będzie zmienna. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do celu. Przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne i czy wszystkie płyny są uzupełnione – poradził.

Światła obowiązkowe w ciągu dnia, inaczej mandat i punkty karne

Przedstawiciel KGP przypomniał, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. – Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł policjant. Na tym jednak nie koniec, ponieważ - jak zaznaczył - wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Mandat do 3 tys. zł za światła, dowód rejestracyjny zatrzymany

– Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Nieoznakowane radiowozy SPEED, uważaj na takie samochody policji

Na drogi wyjedzie więcej patroli oznakowanych. Pojawią się policjanci z laserowymi miernikami. Kierowców przypilnują też wtapiające się w tłum innych samochodów nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon).

– Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zrachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości – wskazał Opas. – Funkcjonariusze będą również reagować na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Podczas działań szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość – przestrzegł policjant.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Zobacz 10 stawek w 2023 roku

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy w 2023 roku

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Także za wykroczenia wobec pieszych. Oto kary finansowe za najgroźniejsze przewinienia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Stan nietrzeźwości plagą w Polsce, kiedy i jaka kara?

W 2022 roku zatrzymano ponad 98 tys. kierujących po alkoholu. Ponad połowa złapanych, czyli ok. 50 tys. kierowców było w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila we krwi), co oznacza przestępstwo karane pozbawieniem wolności do 2 lat. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat.

– Z doświadczenia wiemy, że podczas długich weekendów wzrasta liczba zatrzymanych kierowców będących w stanie nietrzeźwości. Często takie osoby tłumaczą się, że wypiły tylko jednego drinka, albo że to skutek dnia poprzedniego. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, którzy tego samego dnia lub dzień wcześniej spożywali alkohol, i nie są pewni czy mogą prowadzić auto, do przebadania się alkomatem w pobliskiej jednostce policji. To nic nie kosztuje, a może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze – wskazał Opas.

Stan po spożyciu alkoholu to mniej promili, kiedy i jaka kara?

Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Kto w takiej sytuacji kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone aresztem, grzywną do 5 tys. zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Po alkoholu na elektrycznej hulajnodze to mandat od 1000 do 2500 zł

Przedstawiciel KGP przestrzegł też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł. Z kolei pieszy powinien nosić elementy odblaskowe. Dzięki temu będzie już z daleka widoczny dla innych użytkowników drogi.

Taryfikator mandatów i punktów karnych za kierowanie po alkoholu w 2023 roku

Nowy taryfikator mandatów wprowadził nie tylko wyższe kary za przekroczenie prędkości. Zmiany nastąpiły też w sankcjach za kierowanie po alkoholu.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz to mandat 2500 zł. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości, czyli przy recydywie będzie to już 5 tys. zł.

Niżej lista wykroczeń alkoholowych z mandatem 2500 zł:

kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu;

niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

Do tego kierowca przyłapany na podwójnym gazie dostanie 15 punktów karnych za:

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych w 2023 roku

