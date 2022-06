Reklama

Zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku nie dawał spać ministrom środowiska z 27 państw UE. Po przeszło 16 godzinach negocjacji politycy osiągnęli porozumienie. Przejście na auta o zerowej emisji spalin jest przesądzone – zauważa Reuters. Wcześniej zaostrzone przepisy przegłosował Parlament Europejski.

Tym samym po 2035 roku w salonach mają być sprzedawane wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, czyli samochody elektryczne czerpiące energię z akumulatora (BEV) czy wykorzystujące wodór do produkcji prądu przez ogniwa paliwowe (FCEV).

Zakaz samochodów spalinowych, Włochy i Słowacja chciały opóźnienia

Włochy, Słowacja i inne państwa chciały, aby zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych został opóźniony o pięć lat - do 2040 r. Ministrowie ostatecznie poparli kompromis zaproponowany przez Niemcy, największego producenta aut i rynek zbytu w Unii Europejskiej, który utrzymał cel na 2035 r.

Kraje poprosiły jednocześnie Brukselę o ocenę w 2026 r., czy pojazdy hybrydowe oraz neutralne pod względem emisji CO 2 paliwa mogą być zgodne z celem polityki klimatycznej UE. – Komisja zachowa otwarty umysł, ale dziś hybrydy nie zapewniają wystarczających redukcji emisji, a paliwa alternatywne są zaporowo drogie – ocenił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Zakaz samochodów spalinowych, Polska z Czechami buduje koalicję

Wcześniej polski rząd zapowiedział budowę koalicji państw (m.in. z Czechami), które będą przeciwko zakazowi produkcji i sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku.

- Pamiętajmy o tym, że od przyszłego półrocza prezydencję w UE przejmują Czesi, więc też liczymy na to, że będą takie działania prowadzili, żeby to zablokować i przesunąć w czasie - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Zakaz samochodów spalinowych od 2035 roku

PE w niedawno poparł propozycję Komisji Europejskiej, aby ograniczyć dopuszczą emisję CO 2 przez nowe auta o 100 proc. To część pakietu "Fit for 55". Ograniczenia mają wchodzić w życie stopniowo. Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych (w porównaniu do 2021 roku).

Zakaz samochodów spalinowych kontra rzeczywistość w Polsce

– Zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych to kolejny czynnik, który przyspieszy nieuchronną transformację sektora transportu w Polsce. Obecnie nasz kraj nie jest jednak na nią gotowy pod względem infrastrukturalnym – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

– W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osobowych EV przypadających na jedną stację ładowania wzrosła ponad dwukrotnie: z 10 do 21. Rozbudowa sieci ładowarek do poziomu umożliwiającego elektryfikację floty samochodowej na skalę masową jest projektem długoterminowym, dlatego administracja publiczna powinna wdrożyć niezbędne zmiany już teraz. W pierwszej kolejności konieczne jest skrócenie procedur przyłączeniowych oraz rozwój niezbędnych sieci dystrybucyjnych – podkreślił.

– W Polsce również rośnie liczba aut elektrycznych, choć wzrost ten jest powolny. Obecnie po naszych drogach jeździ ok. 43 tys. samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in – powiedziała Julia Langa, Yanosik Autoplac. – Aby spopularyzować ten rodzaj pojazdów kluczowe jest zadbanie o to, by powstawało jak najwięcej punktów ładowania takich samochodów. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie punktów ładowania elektryków w miejscu pracy ich właścicieli oraz w budynkach mieszkalnych, aby kierowcy nie musieli obawiać się o czas potrzebny do naładowania auta – podkreśliła.

Dziś producenci samochodów muszą zagwarantować, że ich nowe auta będą emitować nie więcej niż 95 g CO 2 /km. Dla samochodów dostawczych cel ten wynosi 147 g CO2/km. Po wejściu nowych przepisów w salonach do kupienia będą wyłącznie auta z napędem elektrycznym i tylko takie będą produkowane.

Używany samochód spalinowy, ceny już idą w górę i będzie jeszcze drożej

Termin graniczny, czyli 2035 r., dla producentów będzie ostatnią okazją do sprzedaży aut spalinowych (także hybryd), a dla kierowców ostatnią chwilą by kupić fabrycznie nowy model na benzynę czy olej napędowy. Od 2035 roku samochód spalinowy, czyli z silnikiem Diesla lub benzynowym, będzie można kupić jedynie na rynku wtórnym.

– Wprowadzenie zakazu produkcji samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 roku jest kontynuacją działań wyznaczonych przez Parlament Europejski. Polscy kierowcy są bardzo konserwatywni, jeśli chodzi o wybór jednostek napędowych przy zakupie samochodów używanych. Można się zatem spodziewać, że popyt na używane samochody z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi będzie stopniowo wzrastał, co doprowadzi do dalszego wzrostu ich cen – powiedziała dziennik.pl Karolína Topolova, dyrektor zarządzającą i prezes zarządu AURES Holdings, operatora centrum sieci AAA Auto. – Już teraz odczuwamy wśród klientów obawy związane z wysokimi kosztami przejścia na elektromobilność, którym chcą sprostać, wybierając samochód konwencjonalny do czasu, gdy rynek pojazdów elektrycznych będzie zbliżony do ich przystępności cenowej – podkreśliła.

To nie silnik Diesla czy benzynowy jest szkodnikiem

Producenci różnie podchodzą do zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Jedni całkowicie przestawiają produkcję na auta elektryczne, inni czekają na rozwój wypadków. W drugim obozie jest np. Mazda, która na chłodno podchodzi do sprawy napędów.