Vosco EV2, czyli nowy samochód elektryczny szykuje się do zmiany warty w Kutnie. Fabryka Samochodów Osobowych Syrena S.A. dostała przyspieszenia i już szykuje następcę modelu pierwszej generacji Vosco S106 EV. W hali produkcyjnej trwają prace nad pięcioma pojazdami EV2 z nowym nadwoziem (zdjęcie niżej).

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie budowy serii informacyjnej kilkudziesięciu sztuk takich pojazdów – powiedział dziennik.pl Andrzej Stasiak, główny konstruktor FSO Syrena w Kutnie.

Vosco EV2 opiera się na zupełnie nowej, kompozytowej konstrukcji nośnej, ale bazuje na platformie podwoziowej zastosowanej i opracowanej dla modelu EV1 pierwszej generacji. – Moc nominalna nowego EV2 to 115 kW (ok. 156 KM) w trybie standardowym. Zgromadzone w trakcie prac projektowych i testów drogowych doświadczenie pozwoliło z kolei na opracowanie auta, którego silnik w trybie sportowym osiąga moc 175 kW czyli niemal 240 KM – wyjaśnił inżynier.

W przypadku Vosco S106 EV pojemność akumulatorów to 31,5 kWh, napięcie nominalne pakietu 700V. Jak powiedział nam w czerwcu Stasiak przy jeździe mieszanej samochody pierwszej generacji pokonują ponad 200 km na jednym ładowaniu. A do końca 2020 roku planowano zwiększenie zasięgu do 250 km w cyklu mieszanym

Nowa stylistyka. Vosco EV2 na pierwszych zdjęciach

Stylistykę nowego nadwozia Vosco EV2 zaprojektował Damian Woliński, jeden z laureatów konkursu organizowanego przez ElectroMobility Poland na opracowanie nadwozia polskiego samochodu elektrycznego. Jak podkreśla, design ma w pełni oddawać elektryczny charakter samochodu. Znakami szczególnymi nowego auta z Kutna będzie dwukolorowe nadwozie oraz reflektory w technice LED – całość ma tworzyć rozpoznawalną twarz pojazdu.

– Największym wyzwaniem w trakcie projektowania nadwozia EV2 było dopasowanie powierzchni nadwozia do geometrii szyb. Przy produkcji małoseryjnej jest to bardzo trudne wyzwanie, zarówno dla projektanta jak i modelarza 3D – wyjaśnił Damian Woliński, projektant FSO Syrena S.A. – By stworzyć spójny design, należało rozpocząć projektowanie twarzy właśnie od lamp – podkreślił.

Vosco z Kutna rośnie

Nowe Vosco EV2 jest dłuższe od poprzednika o 50 mm i szersze o 100 mm, co wpłynęło za na poprawę proporcji nadwozia oraz – co najważniejsze – komfort i ergonomię wnętrza.

– Powiększyliśmy pojazd, by uzyskać więcej miejsca w środku ze względów ergonomicznych i bezpieczeństwa. Projekt wnętrza został poprzedzony modelem ergonomicznym w skali 1:1, co pomogło nam dopasować odległości między poszczególnymi elementami, a kierowcą – wyjaśnił Woliński.

Wnętrze Vosco EV2 to także zupełnie nowy projekt w porównaniu z poprzednim modelem. Tu zmiany obejmują deskę rozdzielczą, boczki drzwiowe, tunel centralny, a także system multimedialny z ekranem o przekątnej 9 cali oraz autorski projekt User Interface wyświetlany na ekranie kierowcy tzw. Instrument Cluster.

Vosco EV2 w pełnej krasie zadebiutuje ujrzy w 2021 roku.

– Dziś spółka koncentruje się nad udoskonalaniem technologii produkcji pojazdu oraz budowy stanowisk do szybkiego i powtarzalnego montażu – powiedział Stasiak. – Na obecnym etapie przygotowywany jest montaż mieszany, głównie gniazdowy, który będzie obsługiwany przez ludzi, a w pewnych obszarach produkcji fragmentarycznie będzie zbliżony do montażu liniowego – skwitował.