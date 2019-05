Volkswagen Golf to ulubiony samochód Niemców. Każdego miesiąca w urzędach za zachodnią granicą Polski rejestruje się ok. 20 tys. egzemplarzy tego modelu. Dziennie VW produkuje ponad 2200 sztuk Golfa, dlatego w 2018 roku z fabryki wyjechało przeszło 800 tys. egzemplarzy. Także nad Wisłą niemiecka marka nie ma co narzekać - jest na 3. miejscu w rankingu producentów. W ciągu pierwszego kwartału 2019 roku VW sprzedał ok. 19 tys. sztuk nowych aut. Co ciekawe podobnie jak w Niemczech bestsellerem firmy jest Golf (ponad 4800 sztuk). Ludzie z Volkswagena są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, dlatego pełną parą szykują nową generację Golfa - już ósmą.

A prace nowym modelem są już na ostatniej prostej. Volkswagen Golf VIII strąci z tronu Golfa VII i zadebiutuje jesienią 2019 roku. Producent doszlifowuje formę, a podczas spotkania akcjonariuszy Grupy Volkswagen koncern pokazał projekt wnętrza nowego wcielenia króla kompaktów.

Volkswagen Golf VIII / Media

Otwarcie drzwi ma rozpocząć festiwal elektronicznych nowości. Kierowców czeka prawdziwa rewolucja jeśli chodzi o ich miejsce w aucie. Kokpit ósmego Golfa zdominowały wielkie ekrany – na wzór rozwiązania zastosowanego w obecnym Touraegu. A nawet o krok dalej, bo monitor pojawił się dodatkowo z lewej strony przy drzwiach. Lekko licząc ok. 75 proc. górnej części deski zajmują wyświetlacze. Do tego na szybie tuż przed kierowcą dochodzi pokaźny wyświetlacz head-up. Mówi się, że Volkswagen przewiduje cyfrowe wskaźniki już w wyposażeniu seryjnym. Kokpit zostanie pozbawiony tradycyjnych przycisków i pokręteł. Sterowanie poszczególnymi funkcjami ma odbywać się za pomocą dotyku (reaguje na niego nie tylko lewy ekran, lecz także pola na kierownicy i cała konsola środkowa, które dają haptyczną informację zwrotną) lub inteligentnych poleceń głosowych.

Kierowca pasażerem, czyli autonomiczna jazda

Jakby tego było mało, nowy Golf za ok. 3 lata będzie mógł poruszać się samodzielnie. Volkswagen wyposaży auto w rozwiązania 4. poziomu autonomicznej jazdy. Dzięki temu kierowca będzie mógł oddać prowadzenie komputerowi i jeśli tylko zechce stanie się pasażerem za kółkiem. Zanim jednak do tego dojdzie muszą wejść w życie odpowiednie przepisy prawne, jednak technicznie kompakt VW jest już do takiej rewolucji gotowy.

Volkswagen Golf VII dla porównania z nowym projektem / dziennik.pl

Wygląd? Wieść niesie, że stylistycznie będzie ewolucją wszystkich wcześniejszy wcieleń. Nie ma co się dziwić, bo Golf podoba się kierowcom taki, jaki jest. Delikatnie zmienią się proporcje. Przód nowego modelu zostanie spłaszczony i obniżony w stosunku do obecnego, co ma przełożyć się na lepszą aerodynamikę oraz oszczędne zużycie paliwa. Golf VIII wykorzysta platformę MQB, z której już korzystają auta Grupy Volkswagen - od VW Polo po Skodę Kodiaq. Dłuższy rozstaw osi zaowocuje bardziej przestronnym wnętrzem.

Volkswagen Golf VIII generacji zadebiutuje w październiku 2019 roku / Media

Ekologiczne napędy

W napędzie inżynierowie stawiają na elektryfikację. Krótko mówiąc zastosują technologię mild hybrid - wspomaganie silnikiem elektrycznym. Na potrzeby Golfa VIII Volkswagen połączył silnik spalinowy z tzw. 48-woltowym rozrusznikiem, napędzanym paskiem i z akumulatorem 48V (rozwiązanie znane z droższych modeli Audi). 48-woltowa miękka hybryda umożliwi "żeglowanie" przy całkowicie wyłączonym silniku spalinowym, a to z kolei powinno zaoszczędzić do 0,3 litra paliwa na 100 km. Nie oznacza to, że auto będzie zawalidrogą – funkcja elektrycznego zwiększania mocy (boost) ma podbić dynamikę podczas ruszania z miejsca. Kierowcy mogą spodziewać się, że dzięki elektryfikacji silniki benzynowe staną się oszczędne jak diesle, a diesle czyste niczym benzyniaki.

W tym roku Golf, najpopularniejszy samochód w Europie, skończył 45 lat. Dokładnie 29 marca 1974 roku w fabryce Volkswagena w Wolfsburgu oficjalnie rozpoczęto produkcję przyszłego bestsellera. Tamtego dnia nikt w VW nie przypuszczał, że następca legendarnego Garbusa znajdzie na świecie ponad 35 mln chętnych, a na tym nie koniec. Od rozpoczęcia produkcji 45 lat temu czysto matematycznie co 41 sekund gdzieś na świecie składano zamówienie na nowego Golfa – daje to średnio około 780 tys. aut rocznie.