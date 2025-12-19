Leapmotor B03X wjeżdża do Polski. Nowa marka świętuje sukces

Koncern Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w młodej chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Tak Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat. Biznes rośnie wręcz ekspresowo. Powstało już ponad 700 punktów sprzedaży i serwisu w 30 krajach. Od początku 2025 roku marka Leapmotor sprzedała globalnie ponad 536 000 samochodów (wzrost o 113 proc. rok do roku) i zdobyła 1. miejsce wśród startupów produkujących pojazdy NEV (hybrydy i samochody elektryczne).

Reklama

Leapmotor w Polsce obecnie oferuje trzy modele. Najmniejszy T03 jest w czołówce najpopularniejszych samochodów elektrycznych. C10 to największy SUV dostępny jako elektryk (także AWD o mocy 598 KM) i hybryda plug-in REEV (Range Extender Electric Vehicle – czyli samochód elektryczny ze spalinowym "przedłużaczem" zasięgu). Z kolei 4,5-metrowy SUV B10 rywalizuje w klasie takich aut jak m.in. Skoda Elroq czy Kia EV3. Teraz okazuje się, że marka poszerzy gamę o czwarty samochód – już w 2026 roku na rynek wjedzie Leapmotor B03X (w Chinach znany jako A10). Czym chce przekonać do siebie polskich kierowców?

Tak wygląda Leapmotor B03X – to stylowy SUV. Jakie wymiary?

Reklama

Leapmotor B03X ustawiony na 18-calowych kołach ma ponad 4200 mm długości, 1800 mm szerokości i 1600 mm wysokości. To oznacza, że wjeżdża do segmentu B-SUV, w którym dziś rządzi Toyota Yaris Cross, Skoda Kamiq i sił próbuje BYD Atto 2. Wyróżniający design to zasługa sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika. Tylną część bryły tworzy duży spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, zaokrąglona klapa i mocno zarysowane lampy. Boczna listwa tuż przy progu optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent.

B03X szczyci się również dopracowaną aerodynamiką – współczynnik oporu powietrza ok. Cx 0,26. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie jak stół drzwi z chowanymi klamkami również walczą o najniższy opór powietrza w czasie jazdy.

Wnętrze B03X zaskoczy przestronnością i jakością wykonania

W kabinie producent podkreśla dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie gdzie należy. Do tego jest 2,6-metrowy rozstaw osi, stąd Leapmotor B03X ma zaoferować poziom przestronności spotykany zwykle w większych kompaktowych SUV-ach czy crossoverach (Toyota C-HR czy Hyundai Kona).

B03X powstał na najnowszej platformie LEAP 3.5, z której już korzysta większy model B10. Architektura pozwoliła wprowadzić m.in. 17 funkcji systemów wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit 3D, centralny 14,6-calowy ekran dotykowy 2,5K z chipem Snapdragon 8155, Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowe aktualizacje OTA czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach).

LiDAR w wyposażeniu. Co daje to rozwiązanie?

Wyposażenie obejmuje także LiDAR (radar laserowy). Co w tym niezwykłego? Rozwiązanie zapewnia "widzenie" w wysokiej rozdzielczości 3D, które uzupełnia działanie kamer i radarów.

LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego. Sygnały są bardziej efektywne jako dane (niż obrazy kamer) dzięki temu samochód zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią tradycyjne rozwiązania oparte na kamerach).

Leapmotor B03X z silnikiem o mocy ponad 200 KM i napędem na tył

Wreszcie napęd. Leapmotor B03X dostał baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką gęstość energii i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Osiągi? Leapmotor B03X wykorzystuje platformę wspólną z B10, dlatego można spodziewać się napędu na tylne koła i silnika o mocy przekraczającej 200 KM. Producent obiecuje nawet 550 km zasięgu i ładowanie od 30 do 80 proc. w 16 minut (przybywa prądu na 250 km jazdy). To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

Cena Leapmotor B03X pokazuje, jak daleko odjechał rynek w Europie

Leapmotor B03X jako model A10 w Chinach kosztuje od 80 000 juanów, czyli ok. 41 000 zł. W Polsce jego rywalem będzie BYD Atto, którego oferują od 129 900 zł. Z kolei większy Leapmotor B10 z akumulatorem PRO 57,2 kWh to wydatek od 119 900 zł. Dlatego cena B03X powinna być niższa. Choć i tak nie uda się zasypać przepaści do oferty za Wielkim Murem. Szczególnie, że w 2026 roku zniknie program dopłat NaszEauto.

Z drugiej strony na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Model chińskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie i jednocześnie dobrze wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną przedstawiciel elektrycznej rodziny Leapmotor obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Jednocześnie z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego może być atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.