Nowa Kia Seltos wjeżdża na rynek. Koreańska marka stawia na hybrydy

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie. W tym 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. Rozmach może imponować, ale rzeczywistość niedawno zweryfikowała ambitne plany i koreańska marka już nie pędzi na ślepo w kierunku totalnej elektryfikacji.

Obok samochodów elektrycznych poważnie zwiększa wybór aut hybrydowych (HEV) - w 2028 roku będzie miała już dziewięć modeli spalinowo-elektrycznych. Najlepszym dowodem przestawienia strategii jest nowa Kia Seltos, która trafi na polski rynek. Czym zamierza do siebie przekonać kierowców?

Tak wygląda Kia Seltos. Ładniejsza niż Sportage?

Kia Seltos z nadwoziem o długości 4,4 m wjeżdża do świata kompaktowych SUV-ów, w którym już czeka m.in. Toyota Corolla Cross czy Skoda Karoq. Wyróżniający design to zasługa sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika.

Tylną część bryły SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i mocno zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium. Awangardowy wygląd podkreśla szeroka, czarna osłona chłodnicy wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją. Pod względem designu - klasa!

Seltos szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie jak stół drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Z tyłu żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą i sterują przepływem powietrza w czasie jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Kia Seltos: rząd przycisków, 30-calowy wyświetlacz i nowa ergonomia miejsca kierowcy

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi lub zielonymi elementami jest świetny.

Kia Seltos zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną z przyciskami i pokrętłem od sterowania audio – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci zostawili cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, uchwyty na napoje i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

Klimatyzacja nawet 3-strefowa

Sama klimatyzacja jest 3-strefowa, czyli oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. To dla oszczędności energii, by nie ogrzewać czy chłodzić pustych miejsc. Tunel środkowy wyposażono w schowki. Szeroki odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera. Podświetlanie ambientowe wnętrza oferuje 64 opcje kolorystyczne.

Kia Seltos to SUV dla dużej rodziny. Jakie wymiary?

Nowa Kia Seltos ma 4430 mm długości, 1830 mm szerokości i 1600 mm wysokości. To znaczy, że od Sportage jest 11 cm krótsza, delikatnie węższa o 4,5 cm wyższa. Rozstaw osi 2690 mm, czyli o 1 cm więcej. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele są obszerne, z podgrzewaniem i 3-stopniową elektryczną regulacją. Pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela ma dużo luzu. Na nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Seltos z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Kia Seltos - jaka pojemność bagażnika?

Kia Seltos zapewnia bagażnik o pojemności 536 l. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną i powstaje płaska powierzchnia. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby.

Mocny silnik 1.6 czy oszczędna hybryda?

Wreszcie napęd. Kia Seltos początkowo będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 Turbo o dwóch poziomach mocy 180 KM i 193 KM. Oba warianty obsłuży 7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa.

W czwartym kwartale 2026 roku dołączy hybryda. Kia wykorzysta 136-konny napęd HEV znany z Niro, to oznacza wolnossący silnik 1.6 GDI połączony z sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową drugiej generacji (6DCT).

Jakie wyposażenie i systemy bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo zapewni: układ kamer, który wyświetli obraz martwego pola widzenia w lusterkach na ekranie zegarów, system monitoruje radarami strefy obok auta i zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa. Sprytny tempomat dostosuje prędkość i w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzymać samochód. Kia Seltos również utrzyma dystans, dopilnuje pasa ruchu, a nawet pomoże w jego zmianie. Do tego nowy SUV ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem oraz rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów. Wyposażenie obejmuje również:

sterowanie głosowe z asystentem AI,

streaming muzyki,

audio firmy Harman Kardon,

cyfrowy klucz, z którego można korzystać przy pomocy smartfonu,

12-calowy wyświetlacz HUD.

Ile kosztuje Kia Seltos? Kiedy cena w Polsce?

Nowa Kia Seltos zadebiutuje w Polsce w trzecim kwartale 2026 roku. Jeśli ma się sprzedawać, to musi być tańsza nie tylko od Sportage (kosztuje 135 500 zł), ale także od konkurencji z Chin.