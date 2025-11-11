Chorwacja wprowadza nowy system opłat za autostrady. Jak działa Crolibertas?

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wyjazdów Polaków. Do tej pory w tym kraju opłaty za podróżowanie płatnymi drogami były pobierane na bramkach. Kierowcy mogli płacić gotówką lub kartą.

Reklama

Dlatego w sezonie wakacyjnym tuż przed szlabanami tworzyły się gigantyczne kolejki m.in. w kierunku Splitu czy Zadaru. Teraz władze Chorwacji zdecydowały się na rewolucję…

Jakie zamiany w opłatach za autostrady w Chorwacji?

Nowy elektroniczny system o nazwie Crolibertas zastąpi tradycyjne pobieranie opłat – nie będą już obowiązywać fizyczne płatności gotówką lub kartami. Rozwiązanie ma umożliwić wszystkim kierowcom podróżowanie bez zatrzymywania się na bramkach.

Wdrażanie projektu już ruszyło. System zostanie zainstalowany na autostradzie A3, na odcinku pomiędzy miejscowościami Popovacza i Novska. Władze zapewniają, że do listopada 2026 roku bramki poboru płat znikną w całej Chorwacji.

Jak zapłacić za przejazd autostradami w Chorwacji?

Reklama

Nowy system Crolibertas przewiduje dwa sposoby opłaty. Przez zakup urządzenia ENC (Elektroniczny Pobór Opłat; na podobieństwo polskiego e-toll) – opłata naliczana automatycznie po przejeździe. To opcja dla stałych użytkowników, mieszkańców Chorwacji.

Nowością idealną dla turystów jest system ESNC, w którym kierowca będzie musiał się zarejestrować. W tym przypadku kamery będą skanować tablice rejestracyjne samochodów, a opłata będzie pobierana online.

Zgłoś samochód, inaczej 520 zł kary to minimum

Razem z nowym systemem poboru opłat na autostradach pojawią się patrole w radiowozach wyposażonych w kamery skanujące tablice rejestracyjne. Kontrole będą prowadzone w czasie rzeczywistym. Za unikanie obowiązku przewidziano wysokie kary: