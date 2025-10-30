Zaskakujący zwrot akcji i podwyżki cen paliw na stacjach

Gwałtowny wzrost cen ropy, wywołany wprowadzeniem amerykańskich sankcji na rosyjskie koncerny paliwowe, właśnie dotarł na polskie stacje. W efekcie ceny paliw podstawowych poszły w górę. Ile zapłacą kierowcy?

Reklama

Przełom października i listopada to czas, kiedy wiele osób rusza w drogę, aby w związku z obchodami Wszystkich Świętych odwiedzić cmentarze. Dlatego do wyjazdów dobrze przygotować się tankując wcześniej. Najlepiej jeszcze w czwartek, zanim ustawią się kolejki i podwyżki rozkręca się na całego.

Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG? Pęknie psychologiczna granica 6 zł

Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że litr benzyny 95 kosztuje o 5 groszy więcej niż przed tygodniem – 5,89 zł. Aż o 9 groszy wzrosła średnia ogólnopolska cena diesla – paliwa, którego ceny wyraźnie rosły ostatnio w hurcie. Dziś za jego litr kierowcy płacą 6,04 zł. To oznacza, że średnia cena ON po prawie trzech miesiącach powróciła ponad poziom 6 zł. Nie zmieniła się cena LPG – drugi tydzień z rzędu wynosi 2,59 zł/l.

Najtańsze paliwo w trzech województwach. Najdrożej na Mazowszu

Reklama

Kierowcy benzynę 95 najtaniej tankują w województwie wielkopolskim – tam litr tego paliwa kosztuje 5,77 zł. Taka sama cena "95-ki" dotyczy też Górnego Śląska, w którym najmniej płaci się również za litr diesla - 5,90 zł. Autogaz z ceną 2,46 zł/l jest najtańszy w województwie lubuskim.

Najbardziej poszkodowani są kierowcy na Mazowszu – tankowanie benzyny i diesla kosztuje odpowiednio 6,04 i 6,17 zł/l. Najdroższy gaz LPG oferują stacje w województwie zachodniopomorskim - średnia cena tego paliwa wynosi 2,73 zł/l.

Co się dzieje z cenami paliw?

Przyczyną gwałtownego zwrotu jest międzynarodowa polityka i zaostrzenie sankcji wymierzonych w rosyjską ropę. Nowe obostrzenia w stosunku do firm Lukoil i Rosnieft przyjęła Wielka Brytania, ale dopiero podobne sankcje nałożone przez USA wywołały zdecydowaną reakcję inwestorów na rynku naftowym.