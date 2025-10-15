Toyota i Lexus dominują. Te samochody wytrzymają ponad 400 000 km

Toyota i Lexus produkują najbardziej niezawodne samochody, które bez problemów potrafią przejechać ponad 400 000 km – uznali w najnowszym raporcie analitycy iSeeCars. Stąd japoński koncern dzięki swoim dwóm markom stanął na szczycie badania ekspertów monitorujących amerykański rynek aut używanych. Jak do tego doszło?

Pod lupę trafiło aż 174 mln samochodów. Po wnikliwej kontroli wskazano na marki i modele, które z największym prawdopodobieństwem przejadą aż 250 tys. mil, czyli ponad 402 tys. km.

Japończycy lepsi niż niemieckie, koreańskie i amerykańskie marki

Toyota zajęła pierwsze miejsce na 32 skontrolowane marki. iSeeCars wyliczyło, że barierę ponad 400 tys. km ma szansę pokonać aż 17,8 proc. samochodów japońskiego producenta. To wynik przeszło niemal czterokrotnie lepszy od rynkowej średniej (4,8 proc.).

Lexus z wynikiem 12,8 proc. podąża za Toyotą, a w kategorii marek premium zajął zdecydowane pierwszą lokatę. Czyli barierę 400 tys. km pokona niemal 13 proc. aut tej japońskiej marki. Skalę jakości samochodów Lexusa obrazuje także przewaga nad pozostałymi markami premium: Acura 7,2 proc., Volvo 2,2 proc., Mercedes 1,7 proc., BMW 0,4 proc. i Audi 0,3 proc.

Trzecie miejsce zajęła Honda (10,8 proc.), a należąca do niej marka Acura z wynikiem 7,2 proc. wylądowała na czwartej lokacie. To oznacza, że powyżej średniej rynkowej (4,8 proc.) sklasyfikowano jedynie cztery firmy i to wyłącznie japońskie. Poniżej poprzeczki zostało aż 28 marek – na szarym końcu jest Land Rover, Jaguar, Mini i Maserati.

Które modele wytrzymają ponad 400 000 km przebiegu?

iSeeCars przygotowało również zestawienia dla modeli. W Top10 najbardziej trwałych aut aż 9 należy do duetu Toyota/Lexus:

Toyota Sequoia - 39,1 proc. aut może przejechać ponad 400 000 km Toyota 4Runner - 32,9 proc. Toyota Highlander Hybrid - 31 proc. Toyota Tundra - 30 proc. Lexus IS - 27,5 proc. Toyota Tacoma - 25,3 proc. Toyota Avalon - 18,9 proc. Lexus GX - 18,3 proc. Lexus RX hybrid - 17 proc. Honda Ridgeline - 14,7 proc.

Lexus IS 10-krotnie lepszy od konkurencji

W zestawieniu samochodów osobowych z klasycznymi nadwoziami zwycięzcą został Lexus IS. Jego wynik na poziomie 27,5 proc. jest aż 10-krotnie lepszy od średniej dla tej kategorii (2,6 proc.).

Lexus IS - 27,5 proc. aut może przejechać ponad 400 000 km Toyota Avalon - 18,9 proc. Toyota Prius - 12,2 proc. Honda Civic - 10,9 proc. Acura ILX - 10,6 proc. Toyota Camry Hybrid - 10,2 proc. Toyota Avalon Hybrid - 9,7 proc. Toyota Camry - 9 proc. Honda Accord - 8,8 proc. Lexus ES hybrid - 7,5 proc.

Toyota i Lexus najlepsze z napędem hybrydowym, Top7

Po raz pierwszy oddzielne zestawienie przygotowano dla samochodów hybrydowych. Bank rozbiła Toyota Highlander Hybrid z wynikiem 31 proc. prawdopodobieństwa pokonania ponad 400 tys. km. Drugą lokatę zajął Lexus RX Hybrid (17 proc). Dalej kolejno jest: Toyota Prius, Toyota Camry Hybrid, Toyota Avalon Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid i Lexus ES z napędem hybrydowym.