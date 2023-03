Reklama

Renault Espace na stale zapisał się w historii motoryzacji, przyczyniając się do popularyzacji segmentu minivanów. Kiedy na rynku debiutowała pierwsza generacja tego modelu w 1984 roku, francuski model był jednym z nielicznych przedstawicieli tego gatunku. Auto, które wyróżniało się charakterystycznym, jednobryłowym nadwoziem i oferujące miejsce dla nawet 7 pasażerów oznaczało wówczas prawdziwą rewolucję wśród samochodów osobowych i szybko zdobyło sobie grono sympatyków. Ceniono je nie tylko za przestronność, lecz także za wysoki komfort jazdy.

Z czasem Espace ewoluował, ale do czwartej generacji włącznie pozostawał typowym rodzinnym minivanem. Rewolucja przyszła w 2015 roku wraz z premierą piątej odsłony modelu, która w sprytny sposób połączyła wszystkie zalety minivana z wyglądem crossovera. Było to podyktowane zmieniającą się modą i preferencjami klientów. I kiedy sporo osób myślało, że na tej generacji historia Espace’a się zakończy, Renault postanowiło otworzyć jej zupełnie nowy rozdział…

Nowy Renault Espace, czyli flagowy SUV (zobacz relację wideo z premiery)

Odwoływanie się do dobrze kojarzonej nazwy czy dziedzictwa marki nie jest niczym nowym wśród firm motoryzacyjnych. Do słynnych poprzedników odwoływały się choćby takie nowe modele jak Alfa Romeo Giulia, Fiat 500 czy nieprodukowany już VW New Beetle. Volkswagen zapowiedział też, że nie zrezygnuje z Golfa, choć nowe modele z tą nazwą niekoniecznie będą już zaliczane do klasy kompaktowej. W przypadku nowego francuskiego SUV-a nazwa Espace ma też lepszy wydźwięk marketingowy niż np. Koleos, którego de facto Espace w gamie marki zastępuje. Słuszna decyzja.

Skupmy się zatem na modelu Espace. Auto zostało zaprojektowane na nowej modularnej platformie CMF-CD opracowanej w ramach aliansu Renault-Mitsubishi-Nissan. Znajdziemy ją zresztą w innych autach tych marek (Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail). W porównaniu z poprzednikiem szósta generacja jest aż o 215 kg lżejsza (od 1587 kg), a nadwozie krótsze o 14 cm (4722 mm) i niższe o 3,2 cm (1645 mm). Rozstaw osi sięga 2738 mm. W zależności od wersji auto może poruszać się na 19- lub 20-calowych kołach z oponami w rozmiarze odpowiednio 205/55 R 19 lub 235/45 R 20.

Pod względem stylistycznym zwraca uwagę podobieństwo do mniejszego Australa, zwłaszcza w charakterystycznym układzie pasa przedniego z ledowymi reflektorami i światłami do jazdy dziennej, dużym logo marki i masywnym grillem. Przetłoczenia na masce silnika i przy nadkolach wraz z szerokimi listwami progowymi, osłonami nadkoli i dużym spoilerem dachowym podkreślają dynamiczny i zarazem zdecydowany charakter modelu. Ledowy pas lamp tylnych wieńczy zgrabny tył niemal na całej szerokości klapy bagażnika – rozdzielony jest tylko logo marki.

Nowy Renault Espace ma przestronne wnętrze, 7 miejsc w standardzie

Podczas prezentacji modelu często podało hasło "mniej znaczy więcej" zwłaszcza w odniesieniu do ilości miejsca w kabinie. Przy zmniejszonych wymiarach zewnętrznych udało się tu wygospodarować największą spośród wszystkich generacji długość przedziału pasażerskiego i bagażowego. Sięga ona 2481 mm, podczas gdy u poprzedników było to np. 2477 mm w piątej i czwartej odsłonie 2444 mm w trzeciej. Na przestronność wpływa także specjalna konstrukcja siedzeń, które są cieńsze i lżejsze, ale mają zapewniać lepszy komfort. Dodatkowo zrezygnowano z trzech osobnych foteli w drugim rzędzie na rzecz dzielonej w stosunku 60:40 kanapy, którą da się teraz przesuwać wzdłużnie o 22 cm.

W efekcie pozwala to wygospodarować większą ilość miejsca w drugim rzędzie lub powiększyć przestrzeń bagażową. A ta może być imponująca. W zależności od konfiguracji ma ona pojemność nawet 777 l (przesunięta do przodu kanapa w wariancie 5-miejscowym) lub nawet 1818 l po rozłożeniu oparć kanapy. Odmiana 7-miejscowa (fotele w 3. rzędzie dostępne są bez dopłaty) oferuje o około 100 l mniej na bagaże, a gdy wszystkie miejsca są zajęte, do dyspozycji pozostaje 159 l. Warto zwrócić uwagę, że zarówno oparcia kanapy, jak i dwóch rozkładanych foteli w trzecim rzędzie mają regulowany kąt oparcia, co dodatkowo ułatwia znalezienie wygodnej pozycji, zwłaszcza wysokim osobom.

Tak jak w poprzednich generacjach na pokładzie znajdziemy liczne schowki, których łączna pojemność sięga 39 l. To m.in. duży zamykany w desce rozdzielczej (6 l), dwa 4-litrowe w drzwiach, 2-litrowy pod przesuwaną konsolą środkową oraz 3,6-litrowy w podłokietniku. Dla drugiego rzędu zaprojektowano 1-litrowe schowki drzwiach, kieszenie w fotelach oraz uchwyty na kubki w rozkładanym podłokietniku.

Na podkreślenie zasługuje też dostępny w opcji przeszklony, panoramiczny dach, bez belki poprzecznej, który ma powierzchnię aż 1 m2 i optycznie powiększa oraz rozjaśnia wnętrze. Renault twierdzi, że zapewnia on także dobrą izolację termiczną bez konieczności stosowania rolety.

Nowy Renault Espace – zawsze aktualny system

Po zajęciu miejsca za kierownicą wzrok przykuwa kokpit z charakterystycznym układem w kształcie litery "L" cyfrowych zegarów (12,3 cala) oraz ustawionego pionowo ekranu dotykowego (12 cali). To elementy najnowszej odsłony systemu multimedialnego OpenR Link, który bazuje na systemie Goggle i ma zainstalowanych 10 dedykowanych dla Espace’a aplikacji, od nawigacji, przez muzyczne i informacyjne po edukacyjne służące rodzinnej rozrywce na pokładzie.

System może być aktualizowany zdalnie (OTA), dzięki czemu właściciele mają stały dostęp do najnowszych danych. Jak podkreśla Renault, z systemu Google korzysta już ponad 1,6 mln aut na całym świecie, a doświadczenia użytkowników pozwalają na jego udoskonalanie i wprowadzanie nowych funkcjonalności. Firma zwraca też uwagę, że w ramach usług Connected łatwiej będzie zarządzać Espace’em operatorom flot, kontrolować wydatki, ubezpieczenia itp. Co ważne, każdy Espace wyposażony będzie w kartę SIM z bezpieczną transmisją danych i 5-letni program darmowych aktualizacji.

Nowy Renault Espace – 3 pakiety wyposażenia do wyboru

Jeśli chodzi o pakiety wyposażenia, to do wyboru mają być: bazowy techno, sportowy esprit Alpine oraz ekskluzywny iconic. W pierwszym standard obejmie m.in. wspomniany system multimedialny OpenR Link, otwieraną elektrycznie klapę bagażnika, indukcyjną ładowarkę, 19-calowe alufelgi i komplet systemów bezpieczeństwa z układem ostrzegania o pojazdach w martwym polu widzenia włącznie. Drugi wyróżni się charakterystycznymi oznaczeniami z logo Alpine, m.in. na błotnikach i zagłówkach, obiciem deski rozdzielczej Alcantarą i tapicerką ze skóry syntetycznej i materiału. Topowy ma kokpit z detalami z drewna jesionowego, skórzaną, pikowaną tapicerkę oraz elektryczną regulację foteli (kierowcy z funkcją masażu).

Nowy Renault Espace – jaki napęd?

Pod maską nowego SUV-a umieszczono turbodoładowany, trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 l i mocy 130 KM oraz jednostkę elektryczną generującą 70 KM. Do tego dochodzi jeszcze 25-konny rozruszniko-generator. Moc systemowa tego układu hybrydowego to 200 KM, które trafiają na koła przednie za pośrednictwem kłowej skrzyni biegów, której konstrukcję oparto o rozwiązania znane z Formuły 1. Skrzynia ma dwa przełożenia dla silnika elektrycznego oraz cztery dla benzyniaka, a w sumie zapewnia nawet 15 kombinacji ich wspólnego działania, dopasowanych pod kątem osiągów i wydajności. Układ hybrydowy pozwala kierowcy na wybór kilku trybów pracy napędu:

w pełni elektryczny, w którym tylko silnik elektryczny napędza koła;

dynamiczny hybrydowy, w którym koła napędzają obydwie jednostki;

e-drive, w którym silnik elektryczny napędza koła, a benzynowy ładuje akumulator trakcyjny o pojemności 2 kWh);

spalinowy, w którym benzyniak napędza koła i/lub ładuje baterie;

regeneracyjny, w którym to koła napędzają silnik elektryczny, a ten ładuje baterię.

Renault szacuje, że inteligentne zarządzanie układem hybrydowym umożliwi poruszanie się w trybie elektrycznym przez 80 proc. czasu jazdy w mieście i obniży zużycie paliwa nawet o 40 proc. Espace pod tym względem ma zresztą wyróżniać się na tle konkurentów, a deklarowane średnie zużycie w cyklu WLTP to tylko 4,6 l/100 km. Przy takim pragnieniu możliwe jest przejechanie do 1100 km na jednym zbiorniku paliwa.

A osiągi? Renault obiecuje przyspieszenie do setki w 8,8 s i prędkość maksymalną 175 km/h.

Nowy Renault Espace – zwinny i komfortowy

Jednym z atutów nowego Espace’a ma być komfortowy układ jezdny i, zależnie od wersji, nawet 32 elektroniczne systemy asystujące. Wśród nich warto wymienić m.in. asystenta jazdy w korku, wyświetlacz head-up, system kamer 360 stopni, wspomaganie nagłego hamowania, kontrolę martwego pola widzenia, wspomaganie parkowania, aktywny tempomat czy monitorowanie zmęczenia kierowcy. Ponadto do dyspozycji będzie znany z innych modeli Renault system Multi-Sense, z trybami, Eco, Sport, Comfort i Perso dopasowujący siłę wspomagania kierownicy, szybkość reakcji silnika, zwrotność, a także oświetlenie wnętrza do preferencji użytkownika. W pakietach esprit Alpine i iconic standardem będzie też system 4Control Advanced, czyli czterech kół skrętnych, który poprawia zwinność auta podczas manewrowania (średnica zawracania 10,4 m versus 11,6 m bez tego systemu) i na zakrętach, a także wpływa na pewniejsze zachowanie podczas dynamicznej jazdy. Jego działanie polega na tym, że do 50 km/h tylne koła skręcają w przeciwną stronę do przednich pod kątem do 5 stopniu, a powyżej tej prędkości w tą samą, ale już maksymalnie pod kątem 1 stopnia.

Nowy Renault Espace – w sprzedaży jesienią

Chętni na flagowego SUV-a Renault muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość. W Polsce firma zacznie przyjmować zamówienia na ten model po wakacjach, a pierwsze auta powinny dojechać do odbiorców na przełomie roku. Ceny na razie pozostają tajemnicą, ale szacujemy, że będą startować z pułapu około 190 tys. zł. Ciekawe, czy nasza prognoza się sprawdzi. Przy takiej kwocie nowy Espace mógłby stanowić konkurencyjną pozycję w segmencie większych SUV-ów, także w ofercie flotowej.

Nowy Renault Espace – dane techniczne

Wersja E-Tech full hybrid 200 Auto SILNIK Norma czystości spalin Euro 6D Full Typ silnika 3-cylindrowy 12-zaworowy Pojemność skokowa (cm3) 1 199 Typ wtrysku bezpośredni + turbodoładowany Maksymalna moc w kW (KM) przy obr./min ICE = 96 (130) przy 4 500 + E-MOTOR = 50 + HSG = 25 Maksymalny moment obrotowy w Nm (przy obr./min) ICE =205 przy 1 750 + E-MOTOR = 205 + HSG = 50 AKUMULATOR Typ Litowo-jonowy Napięcie (V) 400 Pojemność energetyczna brutto/netto (kWh) 2 / 1,7 SKRZYNIA BIEGÓW Typ Skrzynia automatyczna wielotrybowa OPONY Opony montowane w standardzie 205 55 R19 (19”) – 235 45 R20 (20”) OSIĄGI Prędkość maksymalna (km/h) 175 0–100 km/h (s) 8,8 ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (w oczekiwaniu na homologację) CO2 WLTP (g/km) 104–111 W cyklu mieszanym WLTP (l/100 km) 4,7 Pojemność zbiornika paliwa 55 MASY techno esprit Alpine & iconic Masa własna samochodu gotowego do jazdy (kg) min./maks. wersja 5- /7-miejsc. 1587/1622 1663/1698 Dopuszczalna masa całkowita (DMC) (kg) 2055/2255 2155/2360

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA W LITRACH (ZGODNIE Z NORMĄ VDA) 5-miejscowy 7-miejscowy Pojemność bagażnika z przesuniętą do przodu/maksymalnie cofniętą kanapą w drugim rzędzie 581/777 477/677 Maksymalna pojemność (do dachu) – po złożeniu kanapy w drugim i trzecim rzędzie 1 818 1 714 Pojemność po rozłożeniu siedzeń trzeciego rzędu - 159