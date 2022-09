Reklama

BMW XM jest pierwszym samodzielnie skonstruowanym przez stajnię M modelem od czasów BMW M1 z 1978 r. To olbrzymi, długi na ponad 5 m, szeroki na przeszło 2,2 m i ważący 2,7 tony SUV.

XM dziś jest także najmocniejszym z modeli kiedykolwiek produkowanych przez firmę M GmbH. Tym samym BMW M5 CS (F90) z silnikiem 4.4 V8 o mocy 635 KM traci koronę. Niemcy jednak już teraz zapowiadają, że to dopiero próbka ich możliwości. Oto szczegóły…

Nowe BMW XM to wielki popis inżynierów na 50. urodziny M GmbH

BMW XM Hybrid za wielkim złotym, podświetlanym grillem i pod długą maską skrywa duet, który stanowi nowy silnik benzynowy 4.4 V8 TwinPower Turbo/489 KM i 197-konny napęd elektryczny zapewniają moc systemową rzędu 653 KM! Maksymalny moment obrotowy tej hybrydy wynosi 800 Nm (generowany wspólnie przez silnik spalinowy o wartości do 650 Nm i silnik elektryczny o wartości do 280 Nm). Silnik elektryczny jest zintegrowany z 8-stopniową skrzynią biegów M Steptronic. Przełożenie wstępne zwiększa efektywny moment obrotowy elektryka na wejściu skrzyni biegów do nawet 450 Nm.

BMW XM, czyli jaka moc i przyspieszenie?

Wdepniecie gazu wciska w fotel. BMW XM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 s. Krajobraz przesuwa się za szybami przy gardłowym akompaniamencie ośmiu cylindrów i sportowego układu wydechowego. Ten ostatni ma elektryczne, płynnie sterowane klapy oraz – po raz pierwszy w modelu BMW M – sześciokątne, ułożone jedna nad drugą podwójne końcówki rur. Całość wygląda świetnie, ale to dopiero rozgrzewka…

Będzie BMW XM LABEL RED o mocy 748 KM

Jesienią 2023 roku z kapelusza wyskoczy BMW XM LABEL RED. Niemcy kolejny raz podniosą poprzeczkę wprowadzając najmocniejszy seryjny samochód BMW M GmbH z homologacją drogową. Ten wariant XM będzie dysponować mocą systemową 748 KM generowaną wspólnie przez 585-konny silnik spalinowy i napęd elektryczny o mocy 197 KM. Maksymalny moment obrotowy przebije granicę 1000 Nm (750 Nm z silnika spalinowego i 280 Nm z silnika elektrycznego). Ale to za rok, teraz oklaski zbiera "zwykłe" BMW XM…

BMW XM Hybrid i elektryczny zasięg przy dźwiękach Hansa Zimmera

Przycisk M Hybrid na konsoli środkowej aktywuje trzy tryby pracy napędu (Hybrid, Electric i eControl). Ustawienie 100 proc. EV zapewnia pokonanie dystansu od 82 do 88 km na energii z akumulatora i z prędkością do 140 km/h. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy może być wykorzystywana jako samochód elektryczny.

Co ciekawe, w trybie elektrycznym brzmienie BMW XM generowane przy przyspieszaniu czy hamowaniu przez specjalne syntezatory zostało stworzone przez znanego na całym świecie kompozytora Hansa Zimmera (muzyka do takich filmów jak: "Gladiator", "Piraci z Karaibów" czy "Incepcja"). Duży akumulator litowo-jonowy o pojemności użytkowej 25,7 kWh ukryto w podłodze. Producent przewidział szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 7,4 kW. Ponadto przycisk Setup zapewnia bezpośredni dostęp do konfiguracji napędu, układu jezdnego, kierowniczego, hamulcowego i M xDrive, a także intensywności odzysku energii hamowania.

BMW XM zaskoczy zużyciem benzyny, ale jest jeden haczyk

BMW XM ma osiągać spalanie na poziomie – uwaga! – 1,5-1,6 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

BMW XM z napędem 4x4, ale preferowana oś tylna

Nowy SUV jest wyposażony w układ 4x4 M xDrive, w którym wyraźny nacisk położono na tylnonapędowy charakter BMW. Dodatkowo dostępny jest tryb 4WD Sand stworzony specjalnie do jazdy po wydmach i temu podobnym terenie. W pełni adaptacyjnie działa również sportowy mechanizm różnicowy M na tylnej osi. Do tego producent zapowiada idealny rozkład masy 50:50.

Standardem w BMW XM jest adaptacyjny układ jezdny M Professional. Obejmuje on charakterystyczną dla tego auta wersję zawieszenia i elektronicznie sterowane amortyzatory oraz – po raz pierwszy w samochodzie BMW M – elektromechaniczną stabilizację przechyłów bocznych z technologią 48-woltową, która dzięki dodatkowej funkcji Active Roll Comfort nie tylko redukuje przechyły boczne spowodowane nierównościami jezdni po jednej stronie, ale jednocześnie aktywnie dostosowuje wysokość nadwozia po odpowiedniej stronie auta.

Jak wygląda BMW XM?

BMW XM wygląda o niebo lepiej niż prototyp BMW Concept XM pokazany w 2021 roku w Miami. W modelu seryjnym można doszukać się szeregu stylistycznych odniesień do 50-letniej historii M GmbH. Boczny złoty pasek nawiązuje do czarnych listew karoserii pierwszego BMW M1. Kolejne zapożyczenia to dwa logo BMW wygrawerowane w mocno pochylonej tylnej szybie i efektowna struktura trójwymiarowych lamp tylnych. Seryjne alufelgi M mają 21 cali, ale jeśli ktoś woli większe to lista opcji przewiduje obręcze 22- i 23-calowe.

BMW XM i wyposażenie

Standardowe wyposażenie BMW XM obejmuje m.in. system ostrzegania przed kolizją czołową, ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z naprowadzaniem na pas z asystą kierowania, asystenta omijania, asystenta skupienia oraz wskazanie ograniczeń prędkości. Opcjonalny system asystujący kierowcy Professional oferuje aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go oraz m.in. asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, automatycznego asystenta ograniczeń prędkości oraz aktywną nawigację.

W standardzie jest również asystent parkowania Plus. Oprócz asystenta cofania obejmuje funkcje Park View, Panorama View z przodu i z tyłu oraz 3D View.

BMW XM w Polsce, kiedy ceny?

BMW XM to idealny prezent dla kierowców z okazji 50-lecia firmy BMW M GmbH. Jego produkcja seryjna rozpocznie się w grudniu 2022 roku w amerykańskim zakładzie BMW Group w Spartanburg. W Polsce zadebiutuje wiosną 2023 roku, wtedy też poznamy cennik.

BMW XM w pigułce, czyli dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika, osiągi