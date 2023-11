Poślizg podsterowny: kiedy występuje?

Poślizg podsterowny występuje wtedy, kiedy przednia oś traci przyczepność. Najłatwiej to wytłumaczyć sytuacją, w której skręcacie koła, a auto jedzie prosto.

W przypadku takiego poślizgu najczęściej wypadacie do zewnętrznej zakrętu. Jest to bardzo niebezpieczny poślizg, który zdecydowanie częściej zdarza się samochodom z napędem przednim, kiedy przednia oś nie tylko skręca, ale również napędza samochód. Mimo to, w każdej wersji napędowej może wystąpić poślizg podsterowny.

Wpadłem w poślizg podsterowny. Co zrobić?

Instynkt podpowiada: dodać gazu i skręcić bardziej kierownicą, wszak wówczas jest szansa na skręt auta. Nic bardziej mylnego! Każde gwałtowne zachowanie w takiej chwili może tylko pogorszyć sytuację.

Aby poprawnie wyjść z sytuacji poślizgu podsterownego, należy lekko wyprostować koła i odpuścić gaz. Wówczas przednia oś ma szansę na odzyskanie przyczepności. Wtedy dopiero możecie lekko skręcić koła i powrócić na tor jazdy. Co więcej, nie możecie gwałtownie naciskać hamulca w przypadku poślizgu podsterownego, bo może to tylko pogorszyć sytuację.

Co to jest poślizg nadsterowny?

Poślizg nadsterowny, najprościej rzecz ujmując, to odwrotność poślizgu podsterownego. Oznacza to, że w tym przypadku przyczepność traci tylna oś, co powoduje obrócenie się samochodu. Taka sytuacja może was spotkać w przypadku nagłego uderzenia w bok, czy utraty przyczepności na zakręcie. Samochód wówczas wyrzuca tył na zewnątrz, co w najgorszej sytuacji kończy się obróceniem auta wokół własnej osi i wypadnięciem z drogi.

Ciekawostka: jazda w kontrolowanym poślizgu nadsterownym autem z napędem tylnym, to właśnie drifting.

Co zrobić po wpadnięciu w poślizg nadsterowny?

Poślizg nadsterowny najłatwiej wyprowadzić kontrując kierownicą w stronę wychylenia tyłu: jeśli tył ucieka w lewo, to skręćcie w lewo. Jeśli w prawo, to skręćcie w prawo. Pamiętajcie o lekkim wytraceniu prędkości - odpuszczeniu gazu, czy wciśnięciu sprzęgła. Zahamować możecie, jak już odzyskacie kontrolę nad autem. Gwałtowne zahamowanie w czasie poślizgu może tylko pogorszyć sytuację: wówczas cała masa pojazdu zostanie przeniesiona na przód, tylna oś będzie lżejsza i dzięki temu bardziej podatna na dalszy poślizg.

Jak uniknąć poślizgów?

W wielu wypadkach zarówno poślizg nadsterowny i podsterowny jest zależny od starych, zużytych opon oraz zbyt szybkiej jazdy, niedostosowanej do warunków na drodze. Krótko mówiąc: jeśli chcecie uniknąć niebezpiecznych sytuacji, po prostu dostosujcie swoją prędkość do warunków panujących na drodze. Jeśli nawierzchnia jest mokra, a na zewnątrz jest zimno, to wasz samochód zachowa się zupełnie inaczej, niż w przypadku suchego, gorącego dnia.

Warto również zainwestować w kurs doskonalenia techniki jazdy. Instruktorzy na torze czy płycie poślizgowej wytłumaczą, w jaki sposób zachować się w trakcie poślizgu w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach. Z pewnością takie szkolenia znacznie podniosą poziom umiejętności i pomogą wyrobić nawyki pozwalające na szybką i bezpieczną reakcję.