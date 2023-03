Reklama

Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

Paliwa na stacjach taniały w ostatnich dniach, ale obniżki nie rozkładały się równomiernie. – Aktualnie obserwujemy spore różnice w cenach w ujęciu regionalnym, ale także na poszczególnych mikrorynkach dynamika zmian mogła się istotnie różnić – powiedział Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.

Cena benzyny, diesla i LPG, zaskoczenie na stacjach

Najmocniej, bo aż o 14 groszy potaniał olej napędowy i jego średnia ogólnopolska cena na początku marca wyniosła 7,14 zł/l. Potaniała także benzyna 95-oktanowa, która po obniżce o 3 grosze kosztuje średnio 6,69 zł/l. Mniej o 6 groszy płacą kierowcy tankujący gaz LPG - średnia cena na stacji to 3,19 zł/l.

– Tak duża przecena w przypadku diesla jest zaskoczeniem. Szczególnie, że widzimy stacje, które sprzedają to paliwo poniżej poziomu 7 zł/litr. Ale jest też sporo obiektów, które wyceniają olej napędowy na 20 groszy więcej, stąd średnia 7,14 zł/litr – wyjaśnił ekspert.

Cena diesla? Koniec obniżek, marża stacji paliw nie jest z gumy

Podkreślił, że trend z cenami diesla poniżej 7 zł raczej się nie upowszechni w najbliższym czasie, ponieważ obecnie jest to granica opłacalności detalicznej sprzedaży oleju napędowego. A na rynku hurtowym w ostatnim czasie widzimy raczej stabilizację.

- Aktualnie notowania paliw są zbliżone do poziomów jakie widzieliśmy pod koniec lutego, więc ta przestrzeń do obniżek wydaje się być ograniczona. Szczególnie, że detaliści dużą część swojej marży już oddali, więc jest tam mało miejsca do tego, aby ceny jeszcze spadały – zauważył Maziak.

Ceny paliw od poniedziałku 6 marca, ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu możemy zobaczyć stabilizację cen na stacjach i jeśli te przewidywania się potwierdzą, to tankowanie od poniedziałku 6 marca będzie tańsze niż przed rokiem. Ostatni raz takie porównanie cen w ujęciu rok do roku na korzyść kierowców wypadało ponad dwa lata temu.

Ile zapłacimy za litr benzyny 95 czy diesla od poniedziałku 6 marca do 12 marca? Oto przewidywane przez analityków przedziały dla poszczególnych gatunków paliw:

Paliwo Cena za litr Benzyna 95 6,61-6,72 zł/l Olej napędowy, czyli diesel 7,05-7,18 zł/l Gaz LPG 3,14-3,21 zł/l

Ceny paliw i nie ma miejsca na obniżki

- W dłuższej perspektywie, jeżeli patrzymy na sytuację na rynku światowym, to tam tych pozytywnych sygnałów dla kierowców nie ma zbyt wiele – zauważył Grzegorz Maziak.

Ropa naftowa drożała w ostatnich dniach. W końcówce poprzedniego tygodnia notowania ropy brend zbliżyły się do poziomu 80 dolarów, aktualnie są bliżej 85 dolarów.

– Mamy niewielkie umocnienie złotówki w relacji do dolara, co niweluje negatywne skutki zmian na rynkach naftowych. Jednak ta sytuacja powoduje, że przestrzeń do obniżek na rynku detalicznym paliw w Polsce jest już praktycznie nieobecna– skwitował.

Benzyna 95 i diesel tanieją, jakie ceny na stacjach paliw w Polsce?

Z kolei analitycy Biura Maklerskiego Reflex wyliczają, że po kolejnych obniżkach na stacjach ceny oleju napędowego spadły do poziomu średnio 7,11 zł/l i są niższe o ubiegłorocznego maksimum o blisko 1 zł/l. To też oznacza, że możemy już na części stacji kupić olej napędowy w cenach poniżej 7 zł/l.

– W sumie w ciągu miesiąca ceny diesla spadły o 54 gr/l i są o 41 gr/l wyższe od ceny benzyny bezołowiowej 95, za którą płacimy średnio 6,70 zł/l. W stosunku do ubiegłorocznego maksimum benzyna jest tańsza o 1,27 zł/l – wskazują eksperci BM Reflex. Obecnie koszty tankownia na stacjach wynoszą odpowiednio: