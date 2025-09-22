Geely rusza ze sprzedażą samochodów w Polsce, kiedy już kilka innych marek z Chin zdążyło się rozpędzić. Nie za późno dołączacie do wyścigu?

Nie postrzegamy wejścia na polski rynek jako udziału w wyścigu, w którym liczy się pierwszeństwo. Od początku naszym priorytetem było zbudowanie solidnych fundamentów, a więc stabilnej i skutecznej sieci dilerskiej oraz kompleksowej gamy modelowej, która odpowiada na realne potrzeby polskich klientów.

Chcemy, by zakup samochodu Geely był nie tylko atrakcyjny finansowo, lecz także wygodny i bezproblemowy. I to od momentu wyboru auta, przez finansowanie, aż po serwisowanie w autoryzowanych, wyspecjalizowanych punktach. Dla nas liczy się jakość relacji z klientem i długofalowy rozwój.

Dlaczego polski kierowca powinienem kupić samochód Geely zamiast europejskiej, koreańskiej czy japońskiej marki? Czym chcecie przyciągnąć klientów?

Polski kierowca powinien rozważyć Geely nie dlatego, że chcemy konkurować z europejskimi czy innymi azjatyckimi markami, ale dlatego, że oferujemy realną wartość, która często przewyższa rynkowe standardy. Za naszymi samochodami stoi potężne zaplecze technologiczne globalnego koncernu Geely, co przekłada się na najwyższą jakość wykonania, nowoczesne rozwiązania i design, który zdobywa międzynarodowe nagrody.

Naszym celem operacyjnym jest dostępność. Dlatego oferujemy auta w różnych klasach, z bogatym wyposażeniem i w cenach, które zapewniają najlepszy stosunek jakości do ceny na polskim rynku. Do tego dodajemy sześcioletnią gwarancję oraz atrakcyjne warunki finansowania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. To kompleksowa oferta, która realnie nie tylko przyciąga, ale przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu na lata. A to klucz do sukcesu na rynku motoryzacyjnym.

Jaki będzie model biznesowy sprzedaży w Polsce? Oddzielna sieć dilerska? W ilu salonach będą dostępne auta?

W Polsce stawiamy na współpracę z prywatnymi firmami o ugruntowanej pozycji na rynku motoryzacyjnym. Budujemy dedykowaną sieć dilerską, która obejmie największe miasta w kraju. Każdy punkt będzie oferował zarówno salon sprzedaży, jak i autoryzowany serwis, co zapewni naszym klientom pełną obsługę w jednym miejscu.

Plany mamy bardzo konkretne. Do połowy 2026 r. uruchomimy 15 takich lokalizacji, tworząc spójną i profesjonalną strukturę, która zagwarantuje dostępność naszych samochodów oraz najwyższy standard obsługi posprzedażowej.

Jakie są warunki gwarancji? Jak rozwiążecie sprawę dostępności części zamiennych?

Naszym klientom oferujemy aż sześć lat gwarancji na samochód oraz osiem lat na baterię w przypadku modeli elektrycznych. Trzeba podkreślić, że to jeden z najbardziej konkurencyjnych pakietów na rynku. Chcemy, by właściciele aut Geely czuli się bezpiecznie i komfortowo przez długie lata użytkowania.

Równie dużą wagę przykładamy do dostępności części zamiennych. W Polsce działa nasz centralny magazyn, doskonale wyposażony i przygotowany do szybkiej obsługi serwisów. Dbamy o to, by wszystkie kluczowe podzespoły były dostępne od ręki, a dostawy do punktów serwisowych były realizowane w ciągu 24 godzin. To gwarancja sprawnej obsługi i minimalizacji czasu przestoju dla naszych klientów.

Liczycie na klientów indywidualnych czy firmowych?

Od początku rozwijamy równolegle oba kanały sprzedaży. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i flotowych, oferując w każdym z nich wyjątkowo konkurencyjne warunki. Osoby prywatne chcemy przyciągnąć świetnie wyposażonymi samochodami o niepowtarzalnym designie, a także atrakcyjną ofertą przedsprzedażową, w której pakiet serwisowy na trzy lata kosztuje symboliczną złotówkę.

Dla klientów flotowych przygotowaliśmy bardzo korzystne warunki finansowania, a także wysoką wartość rezydualną naszych pojazdów, co przekłada się na realne oszczędności w całym cyklu życia floty. Naszym celem jest budowanie długofalowych relacji z firmami, które szukają niezawodnych, nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań.

Sprzedaż rozpoczynacie od modelu elektrycznego. Polska jednak nie należy do rynków z dużym udziałem EV. Co pana zdaniem sprawiłoby, że Polacy chętniej przesiadaliby się do aut na prąd? Jak chcecie odczarować EV?

Rzeczywiście Polska nie jest jeszcze rynkiem o wysokim udziale samochodów elektrycznych, ale widzimy wyraźną zmianę w świadomości konsumentów. Polscy kierowcy są coraz bardziej otwarci na elektromobilność. Szukają rozwiązań nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych. Dodatkowo rosnące wsparcie rządowe, zarówno w formie dopłat, jak i rozwoju infrastruktury, realnie pomaga w przełamaniu barier.

My ze swojej strony dokładamy konkretne argumenty. W przedsprzedaży oferujemy pakiety za symboliczną złotówkę, a więc serwisowy na trzy lata oraz wallbox na ścianę domu lub garażu. To elementy, które znacząco obniżają próg wejścia w świat elektryków. Geely EX5 to samochód, który ma wszystkie walory, by się stać domyślnym wyborem dla kierowców szukających auta elektrycznego. Jest nowoczesny, świetnie wyposażony, komfortowy i atrakcyjny cenowo.

Wierzymy, że elektromobilność trzeba po prostu poczuć. Dlatego jesteśmy obecni na wydarzeniach branżowych, organizujemy jazdy testowe i dajemy możliwość realnego kontaktu z autem. Nasze doświadczenia pokazują, że po pierwszej jeździe próbnej klienci tracą wątpliwości. Elektryk może być nie tylko rozsądnym wyborem, lecz także źródłem codziennej przyjemności z jazdy.

Jest szansa na hybrydy lub auta spalinowe? Jakie premiery szykujecie dla polskich kierowców w najbliższym czasie? Może tanie auto miejskie?

Nasza oferta nie ogranicza się wyłącznie do samochodów elektrycznych. Już w najbliższych dniach wprowadzamy na polski rynek hybrydowego SUV-a typu plug-in – Geely Starray EM-i. To model, na który czekało wielu polskich kierowców. Starray EM-i to samochód nowoczesny, przestronny, z doskonałym wyposażeniem i bardzo konkurencyjną ceną. Jesteśmy przekonani, że będzie jednym z bestsellerów w swojej klasie. A jeśli chodzi o samochód miejski, mamy dobrą wiadomość. W pierwszej połowie 2026 r. zaprezentujemy propozycję z segmentu A, który będzie najtańszym modelem w naszej gamie. To auto dostępne dla każdego, bez kompromisów w kwestii designu czy wyposażenia. Chcemy, by nowoczesna motoryzacja była naprawdę osiągalna. Aby nie była tylko sposobem poruszania się dla wybranych, ale dla wszystkich.

Z Izerą nie wyszło, ale może inwestycja we własną fabrykę samochodów w Polsce?

Na tym etapie nie możemy jeszcze potwierdzić inwestycji w fabrykę w Polsce czy Europie, ale na pewno nasz kontynent, a więc i kraj Geely traktuje bardzo poważnie. Nasze globalne aspiracje wymagają lokalnej obecności nie tylko handlowej, lecz także przemysłowej. To naturalny krok w kierunku umacniania pozycji marki na kontynencie. Już niedługo możemy się spodziewać kolejnych informacji ze strony koncernu w tej sprawie. To temat, który zdecydowanie warto śledzić.

