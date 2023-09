Reklama

Fiat 600e tylko z Polski. W Tychach ruszyła produkcja seryjna

Fiat 600e już w produkcji w fabryce samochodów w Tychach. Chwilę po debiucie w Turynie śląski zakład świętuje wypuszczenie w świat seryjnych aut.

Pierwszym wyprodukowanym modelem 600e jest topowa wersja La Prima w pomarańczowym kolorze Sun of Italy. To historyczna chwila w dziejach włoskiej marki. Na co i kiedy mogą liczyć kierowcy?

Fiat 600 wygląda jak Fiat 500 na szczudłach. Pierwsze auta zjechały z taśmy

Fiat 600, Jeep Avenger i Alfa Romeo o roboczej nazwie KID – to trojaczki stworzone na wspólnej platformie opracowanej przez koncern Stellantis dla nowych modeli B-SUV. Na Alfę musimy jeszcze poczekać (o tym dalej), ale Fiat 600 i Jeep Avenger mimo wspólnej architektury różnią się jak ogień i woda. Model amerykańskiej marki przypomina zawadiakę z kwadratową szczęką. Za to Włosi postawili na krągłości – ponad 4-metrowe i 5-drzwiowe nadwozie 600-ki stylistycznie czerpie z elektrycznego Fiata 500e. Płaski przód z dużym logo i reflektory LED o charakterystycznej grafice to cechy znanej i lubianej familii z Turynu.

Fiat 600 - jakie wnętrze i pojemność bagażnika?

Podobnie wnętrze – okrągły daszek nad zegarami, a w honorowym miejscu kokpitu 10,25-calowy ekran dotykowy nowego systemu informacyjno-rozrywkowego UConnect. Niżej przyciski do sterowania klimatyzacją, czy innymi funkcjami. Między przednimi fotelami jest konsola z trzema schowkami, ładowarką indukcyjną i portami USB – całość przykrywa składana w harmonijkę magnetyczna roletka.

Fiat 600 pod tylną klapą skrywa bagażnik o pojemności 360 litrów. Praktyczność kufra podnosi podwójna podłoga.

Nowy Fiat 600, czyli jaki silnik i moc?

Napęd? Tu Fiat 600e i Jeep Avenger podają sobie ręce. Włoski SUV, wzorem auta amerykańskiej maki, jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 156 KM (260 Nm maksymalnego momentu obrotowego). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 9 sekund.

Zamknięty w podłodze akumulator o pojemności 54 kWh, również produkowany przez Stellantis, oferuje wysoką gęstość energii i doskonały stosunek energii nominalnej do użytkowej. Pakiet akumulatorów składa się z 17 modułów i 102 ogniw litowo-jonowych NMC 811, oferując ponad 400 km zasięgu w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim wg normy WLTP. To już wydajność na poziomie takich modeli jak IONIQ 5 i 6.

Fiat 600 zwiększy zasięg w 3 minuty pod ładowarką

Ładowanie? Wystarczy 3 minuty pod kablem stacji z prądem stałym 100 kW aby uzupełnić energię wystarczającą na 30 km jazdy. Pobranie energii do 80 proc. potrwa ok. 30 min.

30 km zasięgu w 3 minuty nie robi wrażenia? Przeciwnie, to ma sens. Europejscy kierowcy dziennie przejeżdżają średnio właśnie 30 km. Stąd można zakładać, że użytkowanie elektrycznego Fiata 600 będzie możliwe przez wiele dni do kolejnego ładowania. A w domu czy na firmowym miejscu parkingowym przy użyciu ładowarki Wallbox z prądem zmiennym 11 kW ładowanie akumulatora od 0 do 100 proc. potrwa mniej niż 6 godzin.

Fiat 600 i silnik benzynowy 1.2 Turbo. To będzie hit!

Na tym jednak nie koniec. Idąc śladem Jeepa nowy Fiat 600 będzie też dostępny m.in. w elektrycznej wersji 4x4 (drugi silnik przy tylnej osi) i bardziej przystępnej cenowo odmianie benzynowej z silnikiem 1.2 Turbo/100 KM. Właśnie model z tradycyjną jednostką i rurą wydechową może okazać się wielkim przebojem z fabryki w Tychach.

Fiat 600 i produkcja wyłącznie w Tychach, co 50 sekund nowy samochód

Fabryka w Tychach została wybudowana w latach 1972-1975 i zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych, a praktycznie co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód. Od uruchomienia produkcji w 1975 roku zakład w Tychach opuściło ponad 12,5 mln samochodów.

Tyska fabryka realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne. Obecnie zakład prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym, zatrudniając ponad 2000 osób.

Fiat 600, Jeep Avenger i Alfa Romeo KID, wielka inwestycja w Polsce

Jeep Avenger jako pierwszy z trojaczków koncernu Stellantis trafił do produkcji w Tychach. Po baby-Jeepie pojawił się właśnie Fiat 600. Następna w kolejce jest Alfa Romeo nazywana przez Włochów w wewnętrznych dokumentach KID (ang. dzieciak). We wdrożenie platformy nowych modeli B-SUV (Jeep Avenger, Fiat i Alfa Romeo) w śląskiej fabryce zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro.

Nowa Alfa Romeo tylko z Polski już w 2024 roku

Ludzie z Alfy Romeo już ogłosili konkurs na imię najmniejszego SUV-a, który uzupełni gamę marki obecnie złożoną z sedana (Giulia), SUV-a (Stelvio) i kompaktowego SUV-a (Tonale). Premierę nowego auta z Polski zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.