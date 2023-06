Reklama

Uroczystości związane z otwarciem zaplanowano na 30 czerwca na godz. 12, a pierwsi kierowcy nową trasą mają pojechać wieczorem. W tunelu pod Świną dostajemy jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania, o czym zresztą informują stosowne znaki. Przejazd tunelem z taką prędkością ma zająć zaledwie 3-4 minuty.

A do zachowania zdrowego rozsądku kierowców mobilizować ma odcinkowy pomiar prędkości (OPP): tunel został objęty systemem na całej swojej długości. System będzie działał w ramach CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), czyli komórki organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Tunel w Świnoujściu: nie dla rowerów

Ponadto, jak przypominają drogowcy, w tunelu, poza sytuacjami absolutnie awaryjnymi, obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Co w sytuacji, gdy zepsuje się nam auto? W takim wypadku należy zatrzymać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni i wykorzystać pobocze. Pomoc można wezwać z tzw. kolumny alarmowej oznaczonej piktogramem SOS. W tunelu, tak jak i np. na autostradzie, nie można cofać ani zawracać.

Ważne: mamy do czynienia wyłącznie z tunelem drogowym. Oznacza to, że obowiązuje również bezwzględny zakaz poruszania się rowerów i pieszych. Przez tunel nie będą mogły również przejeżdżać pojazdy z towarami niebezpiecznymi – dla nich zostaną promy.

Tunel w Świnoujściu: jakie systemy bezpieczeństwa?

Tunel jest wyposażony w szereg systemów bezpieczeństwa. Jest to przede wszystkim wentylacja, która zadba o odpowiednią jakość powietrza, a w sytuacji awaryjnej – o oddymianie. Są to tak naprawdę dwa systemy wentylacji, jeden dla jezdni tunelu, drugi dla przestrzeni ewakuacyjnych, do których nie może przedostać się dym.

W centralnej części tunelu zamontowano system zraszaczy, który ma ograniczyć skutki ewentualnego pożaru w tunelu. W całym tunelu zainstalowano też hydranty, z których będą mogli skorzystać strażacy. W niszach SOS znajdują się gaśnice i telefony łączności alarmowej umożliwiające bezpośredni kontakt z centrum obsługi tunelu.

Nie zapomniano również o systemie nagłośnieniowym, przez który mogą być nadawane komunikaty i polecenia, do których należy się bezwzględnie stosować. Komunikaty mogą być również nadawane na częstotliwościach FM (stacje radiowe). Cały tunel jest objęty systemem monitoringu, zarówno w głównej nawie, jak i w przestrzeniach ewakuacyjnych. Systemy bezpieczeństwa dysponują również szeregiem czujników: dymu, wzrostu temperatury czy zanieczyszczeń powietrza. Całość jest sterowana z centrum obsługi tunelu, które znajduje się po stronie wyspy Uznam.

Otwarcie tunelu w Świnoujściu: ile wyjść awaryjnych?

W razie potrzeby w tunelu włączy się oświetlenie awaryjne koloru czerwonego, a system nagłośnieniowy zacznie nadawać sygnał alarmowy i komunikaty głosowe. Pojazdy należy zatrzymać przy prawej krawędzi, tak aby zapewnić korytarz dojazdu dla służb. W wypadku pożaru należy opuścić auto i kierować się do umieszczonej pod jezdnią galerii ewakuacyjnej, do której prowadzą dwa zejścia z poziomu jezdni znajdujące się w odległościach około 600-700 metrów od wlotów do tunelu.

Odległość między wejściami wynosi ok. 500 m. Galeria ewakuacyjna prowadzi do klatek schodowych, umieszczonych przy wlocie i wylocie z tunelu, umożliwiających wyjście na powierzchnię. Do tych klatek schodowych można również wejść z poziomu jezdni. Na całej długości tunelu zainstalowano oznaczenia pokazujące odległość do wyjścia awaryjnego, należy skierować się do najbliższego.