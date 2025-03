Seat Ibiza to najtańszy model hiszpańskiej marki

Seat Ibiza to jeden z najtańszych samochodów na polskim rynku. Obecna generacja jest z nami od 2017 roku. W świecie motoryzacji to szmat czasu, ale dla wielu kierowców to także zaleta – samochód po drobnych modernizacjach i liftingach został dopracowany do najmniejszej śrubki, więc może być bezpiecznym wyborem.

Poza tym Ibiza ciągle trzyma prezencję, a jej ponad 4-metrowe nadwozie w środku jest całkiem przestronne jak na segment B, również z tyłu. Bagażnik ma dużą pojemność – standardowo 355 l. Dodając do tego technikę Grupy Volkswagen i atrakcyjną cenę hiszpański producent z podniesionym czołem staje w szranki z konkurencją. Na co można liczyć?

Ile kosztuje Seat Ibiza z pancernym silnikiem 1.0 MPI?

Najtańszy Seat Ibiza w bazowej wersji Reference kosztuje od 72 500 zł. To samochód wyposażony w nieduży, ale trwały silnik 1.0 MPI o mocy 80 KM. Jedną z największych zalet tej jednostki jest także niskie zużycie paliwa. Standardowe wyposażenie obejmuje 8,25-calowy ekran multimedialny z radiem i łącznością Bluetooth, elektrycznie sterowane szyby przednie, przednie światła LED czy czujniki parkowania.

Seat Ibiza Style to model z nowocześniejszym silnikiem 1.0 TSI/95 KM. Samochód jest też lepiej wyposażony i oferuje dodatkowo m.in. 15-calowe felgo aluminiowe, tempomat czy światła przeciwmgielne. Taki hiszpański hatchback kosztuje 85 989 zł.

Silnik 1.0 TSI 115 KM w ładniejszej wersji FR

Silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM połączony z sześciobiegową skrzynią manualną to duet napędowy zastrzeżony dla Ibizy FR. W tej wersji wyposażenie obejmuje 17-calowe alufelgi, automatyczną klimatyzację Climatronic i przyciemniane szyby z tyłu. elektryczne szyby z przodu i z tyłu, wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem, obszyta skórą Nappa z przeszyciem w kolorze czerwonym z logo FR, elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne, podłokietnik z przodu, sportowe fotele Le Mans z czerwonym przeszyciem, czarna podsufitka, oświetlenie LED kabiny. Tak skonfigurowany Seat Ibiza FR kosztuje od 100 608 zł.

Seat Ibiza FR Anniversary, takie auta zdarzają się raz na 40 lat. Ile kosztuje?

Wreszcie najlepiej wyposażona i najmocniejsza Ibiza FR Anniversary stworzona z okazji 40-lecia modelu. Pod maską silnik 1.5 TSI/150 KM w parze z automatyczną 7-biegową skrzynią DSG. Na ten model Seata trzeba mieć przynajmniej 125 499 zł.