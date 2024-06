1 lipca 2024 roku pierwsza Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Strefa Czystego Transportu to obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W Polsce SCT muszą wprowadzić miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Mogą je też wytyczać gminy.

Pierwsza SCT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku w Warszawie. Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Ulice stanowiące granice nie będą objęte strefą. Czego w związku z tym mogą spodziewać się kierowcy?

Jakie samochody wjadą do SCT od 1 lipca? Które auta mają zakaz?

Od 1 lipca do strefy czystego transportu w przypadku Warszawy będzie mógł wjechać samochód z silnikiem benzynowym (w tym z LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). W przypadku auta z silnikiem Diesla granicą jest norma Euro 4 lub rocznik produkcji 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu – 19 lat).

To oznacza, że Warszawa w pierwszym etapie SCT od 1 lipca 2024 r. do 2026 roku wyrzuca ze strefy diesle do normy Euro 3 włącznie oraz auta benzynowe do Euro 1 włącznie – sankcje dotyczą jednak samochodów należących do osób spoza stolicy/niepłacących w Warszawie podatków. Osoby zameldowane/płacące podatki w Warszawie są spod tych obostrzeń wyjęte. Wyjątek dotyczy też seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończyły 70 lat, o ile przed 1 stycznia 2024 r. były właścicielami swoich pojazdów) i posiadaczy europejskiej karty parkingowej.

Nowa naklejka SCT na szybę. Kto musi złożyć wniosek?

– Szacujemy że 97 proc. kierowców, którzy jeżdżą po Warszawie nie musi nic robić, bo ich auta spełniają wymogi SCT. Nie potrzebują żadnych naklejek – powiedział dziennik.pl Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – Wśród pozostałych 3 proc. których auta są za stare by spełnić wymogi SCT od 1 lipca, znajdą się kierowcy, którzy i tak będą mieli prawo wjechać do strefy, np. bo są mieszkańcami Warszawy i rozliczają tu PIT, albo dlatego, że skończyli 70 lat. Dla takich osób jest naklejka. Można złożyć o nią wniosek przez internet. Jeśli ktoś chce, może to zrobić również w siedzibie ZDM, przy Chmielnej 124. Punkt zajmujący się wnioskami działa od tygodnia. Ale zdecydowana większość osób, które do niego przychodzą dowiaduje się, że żadnego wniosku składać nie musi. Dlatego najlepiej wcześniej to sprawdzić – wyjaśnił nasz rozmówca.

Czy samochód spełnia warunki strefy czystego transportu w Warszawie można sprawdzić na specjalnej stronie: sprawdzsct.zdm.waw.pl . System pozwala zweryfikować auta wyprodukowane od 1990 roku i młodsze.

Które samochody nie wjadą do SCT? Oto lista modeli z silnikiem Diesla i benzynowym

Lista popularnych samochodów powinna najbardziej zainteresować przyjezdnych kierowców (osoby, które nie mieszkają w Warszawie/nie płacą tu podatków), ponieważ to właśnie oni mogą mieć problemy z wjazdem do SCT. Warto wiedzieć, że w ramach jednego modelu zdarzają się silniki o różnych normach emisji spalin, stąd rozstrzygającym kryterium będą dane zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Volkswagen Golf, Passat, Opel Corsa, Audi A4, Skoda Octavia kontra SCT w Warszawie

Na początkowym etapie do warszawskiej SCT nie wjedzie m.in.: benzynowe Audi 80, BMW serii 5 (E34), Fiat Cinquecento (część wersji), Ford Escort (część wersji), Honda Civic V (normę Euro 2 spełniają wybrane silniki), Opel Corsa B w starszych wersjach, Volkswagen Golf II oraz pierwsze odmiany VW Golfa III.

W przypadku diesli samochód musi spełnić normę Euro 4. Przy takim kryterium do SCT w Warszawie nie wjedzie: Alfa Romeo 156 (większość wersji), Audi A4 B5 i w większości B6, BMW serii 3 E46 (większość), BMW serii 5 E39, Opel Vectra B i częściowo C, Renault Megane I generacji, Skoda Octavia I oraz Volkswagen Passat B5 (większość wersji).

Kierowców skontroluje policja, straż miejska i mobilne kamery. Mandat za wjazd do SCT to 500 zł

– Mandat za wjazd do SCT bez uprawnień to wykroczenie określone w Prawie o Ruchu Drogowym. Policja lub Straż Miejska będą karały za to mandatem w wysokości 500 zł. Mogą to zrobić w każdym przypadku zatrzymania i skontrolowania kierowcy. Poza tym wyposażyliśmy Straż Miejską w mobilny punkt kontroli na bazie kamer, który codziennie może stać w innym miejscu i będzie automatycznie sprawdzał tablice rejestracyjne i wskazywał strażnikom te pojazdy, które nie mają uprawnień – wyjaśnił nam Dybalski.

Nowe naklejki SCT na szybę samochodu. Ministerstwo zmienia wzór nalepki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniło rozporządzenie zmieniające w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Nowa zielona naklejka SCT ma kształt koła o średnicy 8 cm. Swoją formą (grafiką) jest podobna do Umweltplakette, czyli plakietki ekologicznej wymaganej od kierowców w Niemczech. Tym samym ośmiokątny wzór nalepki wprowadzony przez poprzednie kierownictwo resortu przechodzi do historii.

Tak wygląda nowa naklejka SCT. Jest okrągła jak Umweltplakette w Niemczech

Nowa naklejka dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

nazwa gminy wydającej nalepkę,

oznaczenie SCT.

Nowy wzór naklejki to efekt zastrzeżeń zgłoszonych przez urzędy miast planujących wprowadzenie stref czystego transportu. Główną uwagą były trudności związane z wydrukowaniem poprzedniej nalepki na powszechnie dostępnym sprzęcie poligraficznym. Zmieniony i prostszy format ma ułatwić produkcję.

– Gminy mogą nalepkę przygotować i drukować we własnym zakresie, zlecić jej druk podmiotom zewnętrznym w całości (z drukiem wszystkich informacji zawartych we wzorze) lub tylko w części, tzn. zamówić przygotowanie nalepki z częścią informacji a pozostałe dane, takie jak rodzaj paliwa, rok produkcji pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu drukować we własnym zakresie, na sprzęcie do drukowania będącym w dyspozycji gminy – wyjaśnia resort klimatu.

Nowa naklejka SCT na szybę. Ile kosztuje? Co mówią przepisy?

Konieczność posiadania naklejki i jej cena są zapisana w ustawie o elektomobilności. Art. 39 mówi, że: Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, przyznaje że o ile konieczność posiadania nalepki jest w przepisach, to za jej brak, nie ma mandatu. – Wykroczeniem, karanym mandatem w wysokości 500 zł, jest wjazd do SCT bez uprawnień – zaznaczył.

Nowa nalepka na szybę już sprawia kłopoty

Puchalski zauważa, że nalepka, która jest przyjęta w rozporządzeniu jest nalepką specjalistyczną, której nie da się w prosty sposób drukować w miejscu obsługi. Do tego koszty jej wykonania są drogie.

– Ustawodawca założył kwotę 5 zł za nalepkę, a 4 zł kosztuje jej wydruk plus koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych za drukarkę. My zamawiamy w drukarni teraz po 100 sztuk nalepek i czekamy aż przyjdą. Liczymy na to, że ustawodawca wycofa się z tej naklejki. Widzimy ze strony ministerstwa chęć czerpania wiedzy z naszego pilotażu. Bo warszawska strefa jest w tej części Europy pierwszą SCT – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.