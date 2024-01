Skoda Octavia hitem w Polsce. Nowe wcielenie zaskoczy nie tylko stylem

Skoda Octavia to najpopularniejszy model czeskiej marki na świecie i w Polsce. Globalnie w 2023 roku na drogi wyjechało niemal 191 tys. egzemplarzy tego auta, to o 36 proc. więcej r/r. Z tego nad Wisłę trafiło ponad 15,8 tys. sztuk tego modelu. Jednak dobra passa nie może trwać w wiecznie. Stąd decyzja o zmianie stylistyki i modernizacji technicznej. Czego mogą spodziewać się kierowcy już w lutym 2024 roku?

Nowa Skoda Octavia 2024, oto pierwsze informacje (zobacz WIDEO)

Nowa Skoda Octavia wjeżdża w 2024 rok z pakietem innowacji. Producent w krótkim wideo pochwalił się zmianą wyglądu swojego auta. Teraz pięciodrzwiowa limuzyna i kombi podobnie jak nowy Superb, wykorzysta elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid. Oba modele spojrzą na świat przez reflektory LED Matrix drugiej generacji z kłami świetlnymi wbijającymi się w zderzak. Lampy przywitają kierowcę animacją. Osłona chłodnicy również zmieniła formę. Nazwa SKODA na klapie bagażnika jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki.

Nowa Skoda Octavia 2024 w stylu Modern Solid. W wnętrzu 13-calowym ekran i sztuczna inteligencja

Oprócz nowego wyglądu zewnętrznego, odmłodzona Octavia będzie wyposażana w więcej funkcji, ulepszoną technologię oraz nowocześniejsze multimedia z dużym ekranem o przekątnej 13 cali jak w modelu Superb czy Enyaq. Zaletą pozostanie przestronność i praktyczność wnętrza. Nowy model wyniesie bezpieczeństwo na wyższy poziom.

Do tego nowa Skoda Octavia dostanie sztuczną inteligencję. Asystent głosowy Laura zyska szereg funkcji. Obecnie umożliwia m.in. sterowanie multimediami, nawigacją i klimatyzacją, a także odpowiada na proste pytania. W przyszłości Laura udzieli dodatkowych informacji i odpowie na bardziej złożone zagadnienia, a co za tym idzie – będzie prowadzić rozbudowane i naturalnie brzmiące rozmowy, wyjaśni wątpliwości czy poinformuje o różnych kwestiach dotyczących jazdy i samochodu. To wszystko w połowie 2024 r. i bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy.

Skoda Octavia 2024 to tradycyjne silniki TSI i TDI oraz nowa hybryda

Skoda w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie z pewnością zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa. Stad nowa Skoda Octavia będzie dostępna jako nowa hybryda plug-in z silnikiem 1.5 TSI (zamiast 1.4 TSI) z większym zasięgiem w trybie elektrycznym.

Skoda Octavia 2024 plug-in – nowy silnik 1.5 i większy zasięg elektryczny do 100 km

Możliwości? Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przeniesie 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 25,7 kWh zapewni ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh, stąd zasięg był odpowiednio mniejszy, na poziomie 60 km). Dodatkowo instalacja pokładowa obsłuży ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator będzie można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW – naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge.

Skoda Octavia 2024 z silnikiem Diesla 2.0 TDI do dalekich podróży

Jak przystało na rodzinny samochód do dalekich podróży pod maską odmłodzonej Octavii nie zabraknie silnika Diesla 2.0 TDI w różnych wariantach mocy. Także z napędem 4x4 i przekładnią automatyczną DSG. Silnik 2.0 TSI standardowo zostanie połączony z 4x4 i 7-biegową przekładnią DSG.

Nowa Skoda Octavia i zawieszenie DCC Plus

Nowa Octavia może liczyć w nowy systemem DCC Plus. Wykorzystuje on dwa niezależnie sterowane zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiając tym samym szybsze i skuteczniejsze tłumienie (wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zdaniem inżynierów przy odpowiednim ustawieniu DCC Plus nadwozie największej Skody pozostaje bardziej stabilne oraz mniej podatne na wibracje i ruchy pionowe, zwłaszcza podczas jazdy po złej nawierzchni, kostce brukowej czy pokrywach studzienek.

Nowa Skoda Octavia 2024 – ile kosztuje i kiedy ceny w Polsce?

Więcej szczegółów Skoda ujawni bliżej premiery. Nowa Octavia zadebiutuje już 14 lutego 2024 roku. Obecnie najtańsza Skoda Octavia kosztuje od 97 200 zł (z silnikiem 1.0 TSI/110 KM), kombi jest droższe o 3 tys. zł. Bliżej premiery rynkowej poznamy ceny nowego wcielenia, ale podwyżka nie powinna dziś nikogo dziwić. W oczekiwaniu na wieści warto przypomnieć, skąd w ogóle wziął się ten model.

Skoda Octavia – co oznacza nazwa? Skąd wziął się ten samochód?

Skoda Octavia rozpoczęła swoją karierę na początku 1959 roku. Właśnie 65 lat temu ruszyła produkcja pierwszej generacji tego auta. Jeszcze bardziej praktyczna wersja, Octavia kombi, została wprowadzona na rynek 11 września 1960 r. Model z przestronnym nadwoziem kombi oferował zarówno zalety auta osobowego, jak i lekkiego samochodu dostawczego. W latach 60. XX wieku był to ósmy samochód w portfolio producenta, licząc od zakończenia II wojny światowej. Właśnie dlatego nadano mu nazwę Octavia, która pochodzi od łacińskiego słowa "octo" oznaczającego liczbę osiem. W ciągu 12 lat Skoda wyprodukowała około 400 tys. sztuk tego modelu.

Skoda Octavia I generacji - model naszych czasów razem z Volkswagenem

Nowożytny rozdział rozpoczął się w 1992 r., wkrótce po połączeniu Skody z Grupą Volkswagen. W 1996 roku zadebiutowała Skoda Octavia pierwszej generacji. Jedną z charakterystycznych cech liftbacka stanowił wysoki poziom bezpieczeństwa czynnego i biernego, w tym przednie i boczne poduszki powietrzne. Pojemność bagażnika (od 548 do 1512 litrów) należała do największych w swojej klasie. W 1998 r. wersja kombi stanowiła 15 proc. sprzedaży z całej gamy modelowej. W 2001 r. odsetek ten przekroczył 40 proc.

Skoda Octavia II generacji - od 2004 roku

Skoda Octavia drugiej generacji zadebiutowała w 2004 roku. Do popularności auta przyczynił się większy bagażnik i najnowsze technologie. Jeszcze bardziej poprawiono komfort jazdy, a bezpieczeństwo podniosło wprowadzenie ABS oraz czterech poduszek powietrznych i nowych aktywnych zagłówków.

Skoda Octavia III generacji - od 2012 roku

Skoda Octavia trzeciej generacji pojawiła się w 2012 roku. Gama rozszerzyła się o wersję wyposażenia Scout z napędem 4×4, automatyczną skrzynią biegów i wieloma nowoczesnymi systemami. W latach 2012-2020 zakłady produkcyjne opuściło 1 195 500 sztuk tego auta.

Skoda Octavia IV generacji, czyli nowa odsłona już w lutym 2024 roku

W listopadzie 2019 r. zadebiutowała Skoda Octavia czwartej generacji. Już w lutym 2024 roku poznamy odmłodzone wcielenie tego auta.

Skoda sypie premierami w 2024 roku. Będzie 6 nowych modeli

Skoda w 2024 roku szykuje kierowcom rewolucję nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię. Czesi zwiększają tempo transformacji i w ciągu najbliższych 5 lat zainwestują 5,6 mld euro w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację.

Plan sześciu premier Skody rozpisany do 2026 roku wygląda imponująco i obejmuje najważniejsze segmenty runku. Każdy model – od najmniejszego 4-metrowego SUV-a po największego niemal 5-metrowca – powstanie w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid.

Skoda Elroq, czyli nowy SUV już na wiosnę 2024 roku. Co to za samochód?

Skoda Elroq to pierwszy nowy model z napędem elektrycznym, który pojawi się już wiosną 2024 roku. Kompaktowy SUV o długości ok. 4,5 m zaoferuje przestronne i przemyślane wnętrze - w końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Także Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever".

Skoda Elroq to elektryczny następca spalinowego modelu Karoq

Projektanci mnóstwo pracy włożyli również w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli elektrycznych ma duży wpływ na poprawę zasięgu. Zdaniem Czechów opływowa sylwetka, duży zasięg i funkcjonalna kabina z pojemnym bagażnikiem sprawią, że Skoda Elroq z powodzeniem zastąpi spalinowy model Karoq i przejmie funkcję pierwszego auta w rodzinie.