Strefy czystego transportu w Warszawie i Krakowie: Jakie ograniczenia dla Diesli?

Na początek jednak ważne zastrzeżenie. Jeśli chodzi o Warszawę, do wjazdu do SCT na początek (lipiec 2024 r.) nie będą miały diesle do normy Euro 3 włącznie (czyli najstarsza możliwa to Euro 4), ale dotyczy to jedynie samochodów zarejestrowanych na kogoś, kto nie mieszka/nie płaci w stolicy podatków. Od stycznia 2026 r. Warszawa wyrzuca przyjezdne diesle niespełniające normy Euro 5, natomiast w styczniu 2028 r. wjazd do centrum stracą wszystkie diesle niespełniające normy Euro 6 (dotyczy już każdego, nie tylko przyjezdnych).

Jeśli chodzi o Kraków, to początkowo restrykcje będą jeszcze łagodniejsze, gdyż od lipca 2024 r. w teorii do strefy dostęp utracą diesle do normy Euro 4 włącznie (czyli graniczną będzie Euro 5), ale uwaga –będzie to dotyczyć tylko pojazdów, które zostały zarejestrowane lub zmieniły właściciela po 1 marca 2023 r. Jeśli jednak dany pojazd z napędem wysokoprężnym został ostatnio zarejestrowany przed 1 marca 2023 r., to w większości przypadków jego właściciel nie ma się czego bać. A to dlatego, iż w tym wypadku od 1 lipca 2024 r. z Krakowa wylecą przeważnie tylko najstarsze "kopciuchy", czyli te niespełniające normy… Euro 2 (!). Od 1 lipca 2026 r. natomiast normą graniczną dla wszystkich diesli będzie już Euro 5.

Strefy czystego transportu i wpływ na ceny używanych aut? Według AAA Auto nic takiego miejsca nie ma

A po co to wszystko? Jak podaje w swoim raporcie AAA Auto, z badań przeprowadzonych na europejskich pojazdach z klasą emisji od Euro 3 do Euro 5 wynika, iż samochody z silnikami Diesla emitują za dużo szkodliwych substancji (m.in. tlenki azotu). To z kolei powoduje zwiększony poziom zanieczyszczeń, zwłaszcza na odcinkach dróg wjazdowych do miast oraz na ulicach otoczonych wysokimi budynkami. Na razie jednak wpływu SCT na rynek wtórny – według analiz AAA Auto – nie widać.

– Na podstawie naszego monitoringu obejmującego cały rynek samochodów używanych w Polsce oraz sprzedaży w samej sieci AAA, na razie nie jest widoczna zależność pomiędzy planowanymi strefami czystego transportu w Polsce, a cenami aut czy też decyzjami klientów. Nie widać żadnego wymiernego efektu, nasza firma nie odczuwa tego w swojej sprzedaży, a klienci nie zastanawiają się nad tym przy wyborze samochodu. Natomiast można się spodziewać, że w przyszłości, gdy strefy czystego transportu staną się liczniejsze, będą miały wpływ na ceny samochodów, które nie spełniają wymogów emisyjnych. Polski rynek jest bardzo duży i dlatego w obecnej sytuacji, gdy planowane są jak dotąd tylko dwie strefy czystego transportu, tego wpływu nie widać – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna Aures Holdings, operatora sieci AAA Auto.

Jeśli stary diesel w Polsce, to głównie niemieckiej marki. Kochamy zwłaszcza "tedeiki"

Według analizy przeprowadzonej przez AAA, na polskim rynku wtórnym w 2023 r. łącznie na nabywców czekało 1 070 814 pojazdów z silnikiem Diesla. Spośród nich jednak tylko ponad 180 000 egzemplarzy miało więcej niż 18 lat. Natomiast jeśli chodzi o auta z silnikami benzynowymi, to łącznie w 2023 r. do sprzedaży wystawiono 983 701 egzemplarzy. Jednakże liczba aut z silnikami benzynowymi, które miały 27 lat i więcej, i nie spełniałyby kryteriów wjazdu do stref czystego transportu, była bardzo niewielka, dlatego nie uwzględniono ich w zestawieniu. Poniżej: najczęściej oferowane do sprzedaży diesle w wieku co najmniej 18-lat (czyli do roku produkcji 2005 włącznie).