Kontrola drogowa w Święta

Natężenie ruchu na drogach mocno wzrośnie już w najbliższy weekend. Jak co roku, Święta oznaczają, że Polacy tłumnie ruszą w odwiedziny do swoich bliskich, a to oznacza jedno - na drodze będzie można spotkać więcej policji. Funkcjonariusze wyjmą radary, drony, bloczki mandatowe ale przede wszystkim alkomaty. Liczba kontroli w świątecznym okresie zawsze jest większa, podobnie jak liczba zatrzymanych, pijanych kierowców…

Kontrola drogowa - jak się zachować?

Tym razem jednak nie tylko o alkoholu. Spotkanie z policją dla wielu kierowców nie należy do czynności rutynowych i może być stresujące zwłaszcza dla tych, którzy mundurowych na drodze spotykają, nomen omen, od święta.

Warto pamiętać więc, jak zachować się, gdy funkcjonariusz wzywa nas do zatrzymania i podchodzi do samochodu. Przede wszystkim - siedzimy spokojnie w aucie i czekamy, aż policjant podejdzie do nas. Wychodzenie z pojazdu jest zbędne. Jeśli będziemy trzymać nerwy na wodzy i podejdziemy do kontroli drogowej zdroworozsądkowo, jest spora szansa, że uda nam się pojechać dalej bez mandatu. W końcu kontrola (oprócz rutynowej kontroli trzeźwości) zazwyczaj oznacza, że coś przeskrobaliśmy…

Te teksty do policjanta gwarantują mandat

Gdy nasze przewinienie jest niewielkie, cała nasza nadzieja w jednym z artykułów Kodeksu wykroczeń:

Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego

O czym pamiętać, jeśli zależy nam na pouczeniu? Przede wszystkim na tym, że w trakcie policyjnej kontroli mamy do czynienia z człowiekiem, który może być mniej lub bardziej wyczulony na cwaniactwo i chamskie odzywki.

"Twoja pensja jest płacona z moich podatków", "mój wujek jest u was komendantem" a także "szybciej bo mi się spieszy" - takie zdania to w praktyce gwarancja mandatu i bardzo drobiazgowa kontrola auta w prezencie. Takie lub podobne zachowania działają na mundurowych jak płachta na byka - codziennie spotykają się przecież z drobnymi złośliwościami ze strony innych kierowców. Nie ma również powodu, by przesadzać i błagać o litość. Policjanci nie przepadają również za takim zachowaniem.

Co obowiązkowo trzeba mieć w samochodzie? Kontrola drogowa

Jest spora szansa, że podczas kontroli drogowej (niezależnie od jej powodu), policjant zapyta o obowiązkowe wyposażenie samochodu. Wielu kierowców nie zwraca na to większej uwagi - to błąd, bo za brak dwóch konkretnych rzeczy można dostać mandat. Co należy wozić ze sobą w aucie? Lista, którą określa prawo jest bardzo krótka. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia określa obowiązkowe wyposażenie auta na trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. Wbrew powszechnej opinii nie musimy wozić ze sobą apteczki, choć oczywiście warto mieć w samochodzie kompletne pudełko materiałów do pierwszej pomocy.

Brak gaśnicy lub trójkąta może wiązać się z mandatem w wysokości od 50 do 200 zł. Auto pozbawione któregoś z tych elementów nie ma również szans na pozytywny wynik badania technicznego.

Alkohol w Święta? Kierowcy muszą odpuścić

Tematem, który należy poruszyć w kontekście świątecznych wyjazdów jest również alkohol. Wielu kierowców uważa bowiem, że syty posiłek i długie posiedzenia przy stole sprzyjają szybszemu metabolizmowi alkoholu i wsiąść za kółko "po jednym kielichu" to nie grzech.

O ile prawdą jest, że pełny żołądek spowalnia proces wchłaniania alkoholu, nie ma żadnych podstaw by sądzić, że po jakiejkolwiek ilości wypitego alkoholu możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę. Obowiązujący w Polsce limit, który wynosi 0,2 promila w organizmie w praktyce dla każdego będzie oznaczał inną ilość spożytego alkoholu. To zupełnie indywidualna sprawa, zależna od wieku, wagi i szybkości metabolizmu. Nie warto korzystać więc z wirtualnych alkomatów, liczyć godzin od ostatniego drinka czy liczyć na to, że śledzik i sałatka jarzynowa "przykryją" wypity chwilę wcześniej toast. Gdy planujemy usiąść za kierownicę, najlepiej tego dnia po prostu odpuścić sobie jakikolwiek alkohol.