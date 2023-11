Ranking TÜV 2024: Wygrywa Volkswagen, katastrofa Tesli

Tegoroczny raport TÜV powstał na podstawie wyników 10,2 miliona badań okresowych przeprowadzonych w Niemczech między lipcem 2022 a czerwcem 2023 r. To spora próba, która na pewno daje dość miarodajny obraz tego, jaką trwałość i jakość prezentują poszczególne modele. Ogólna usterkowość? Jest nieco gorzej niż przed rokiem (średni udział aut, które nie zaliczają badania przy pierwszym podejściu wzrósł o 0,3 punktu – z 20,2 do 20,5 proc.), co jednak nie powinno specjalnie zaskakiwać. Przedstawiciele TÜV tłumaczą, że jest to spowodowane miedzy innymi tym, iż sukcesywnie wracamy do obrazu sprzed pandemii – w latach 2021-22 wyniki były lepsze m.in. z tego względu, że ludzie po prostu mniej jeździli. Poza tym średni wiek floty w Niemczech (obecnie to równe 10 lat) cały czas rośnie. Czyli tak jak u nas.

Wśród aut 2- i 3 letnich (i w całym rankingu) najlepiej wypadł tym razem VW Golf Sportsvan, który uzyskał średnią usterkowość na poziomie 2,0 proc. I zapewne co poniektórych to nie zaskoczy, ale dwa kolejne miejsca na podium jeśli chodzi o cały ranking (i najmłodszą kategorię wiekową) zajęły inne niemieckie auta: Audi Q2 (2,1 proc.) i Audi TT (2,5 proc.)

Prawdziwą katastrofę zaliczyła natomiast Tesla Model 3 – ulubieniec europejskich kierowców zajął w kategorii aut 2- i 3-letnich ostatnie miejsce (!), za Dacią Logan ("tylko" 11,4 proc.). Wynik Tesli to aż 14,7 proc. niezaliczonych badań przy pierwszym podejściu. Diagności najczęściej kwestionowali stan hamulców, zawieszenia i oświetlenia w amerykańskim aucie. Swoją drogą, niemal identyczny wynik uzyskało Audi TT, tyle że… w kategorii aut 12- i 13-letnich (15 proc.).Zaskakiwać może też np. słaby wynik Hyundaia i10 wśród najmłodszych aut, w tej samej kategorii wiekowej negatywnie wyróżniła się Skoda Scala.

Ranking TÜV 2024: oto najlepsze i najgorsze auta

Poniżej zestawienie najlepszych i najgorszych modeli w wybranych kategoriach wiekowych i z podziałem na klasy pojazdów. Procentowy wynik oznacza średnią usterkowość danego modelu w konkretnej kategorii wiekowej. Niedomagania najczęściej zgłaszane przez diagnostów, to – już tradycyjnie – problemy m.in. z oświetleniem, hamulcami i zawieszeniem, rdzą na podwoziu (choć już mniej niż kiedyś) i wyciekami płynów.

Najlepsze 2- i 3-letnie samochody według TÜV: 1. VW Golf Sportsvan (2,0 proc.), 2. Audi Q2 (2,1 proc.), 3. Audi TT (2,5 proc.);

Rankingi trwałości: Tak odczytasz je prawidłowo

W tym miejscu warto się też jednak zastanowić, jak czytać raporty usterkowości, by wyciągać prawidłowe wnioski. To naprawdę nie zawsze jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Musicie bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że każdy taki raport ma swoją specyfikę – choćby z tego względu, że niektóre modele plasują się w wybranych kategoriach wysoko, bo są drogie, zadbane i mało jeżdżą, no więc siłą rzeczy badania techniczne odhaczają jak zwykłą datę w kalendarzu. A są i takie auta, które radzą sobie w tabelach słabo, bo choć w rzeczywistości nie psują się na potęgę, to akurat wykazują jakąś konkretną usterkę, która sprawia, że przepadają podczas badania.

I o ile różnorakie raporty stanowią na pewno cenne źródło informacji dla osób szukających auta z rynku wtórnego, o tyle radzimy nie kierować się wyłącznie jednym zestawieniem, dobrze będzie porównać ze sobą przynajmniej dwa tego typu rankingi.

Ranking TÜV 2024: Jak powstaje?

Raport TÜV, jak wspomnieliśmy, powstaje na bazie wyników przeglądów okresowych, a pozycja danego modelu jest tym wyższa, im więcej aut pozytywnie przejdzie badanie za pierwszym razem. TÜV definiuje ten parametr jako średnią usterkowość i w tabelach podaje odsetek samochodów, które badania nie przeszły. Warto wiedzieć, że usterki mają różną klasyfikację (m.in. drobne, istotne, mające wpływ na bezpieczeństwo), ale negatywny wynik badania oznacza przeważnie jedynie coś z dwóch ostatnich kategorii. Osobna klasyfikacja należy się za to samochodom niezdatnym do ruchu – dobra wiadomość jest taka, że ten odsetek zazwyczaj jest dość niski. W tym roku jest to 0,05 proc., czyli tak jak poprzednio.

Siłą rankingów TÜV z pewnością jest duża próba. Jeśli natomiast dany model w zestawieniu się nie znalazł, to znaczy, że do diagnostów trafiło zbyt mało egzemplarzy danego modelu, by próba mogła być miarodajna. Ważny czynnik stanowi też średni przebieg konkretnego modelu z konkretnego rocznika, bo w teorii więcej wart jest jednak dobry wynik w przypadku modelu, który statystycznie dużo jeździ, niż dobry wynik samochodu, który głównie stoi i pachnie, a z garażu wyjeżdża tylko w weekendy. I gdy nie pada.

Ranking TÜV 2024: wysoko często plasują się auta sportowe. Dlaczego?

Studiując tabele bez problemu zauważycie, że często wysokie miejsca zajmują samochody sportowe i usportowione, które nie dość, że zazwyczaj statystycznie pokonują rocznie mało kilometrów, to na dodatek często są bardzo zadbane i "dopieszczone", więc gdy pojawiają się na przeglądzie okresowym, to jest to dla wszystkich jedynie formalność. Z tego samego względu wysoko potrafią pojawić się modele popularne wśród starszych i spokojniejszych kierowców (np. VW Golf Plus i Sportsvan) – ich właściciele często mogą poświęcić więcej czasu i uwagi na doprowadzenie auta do ładu, poza tym przeważanie też aż tak dużo nie jeżdżą.

Niektórzy krytycy rankingu TÜV wspominają natomiast o tym, że poza markami japońskimi, bardzo dobrze radzą sobie też wybrani producenci z Niemiec. A to często są modele, które w opinii mechaników wcale za bezproblemowe nie uchodzą (np. niektóre Audi, Mercedesy). Dlaczego? Cóż, częściowo taki stan rzeczy na pewno da się wytłumaczyć tym, że Niemcy są mocniej przywiązani do swoich rodzimych modeli i bardziej o nie dbają. Z tego trendu wyłamuje się jednak na przykład BMW, które rok rocznie wypada w TÜV-ie fatalnie (czy ktoś dba czy, nie...) i na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Jeśli na wyższych miejscach pojawiają się jakieś "beemki", to jest to raczej wyjątek.

Ranking bezawaryjności ADAC: Co to jest, jak powstaje?

Innym popularnym (i ważnym!) rankingiem awaryjności jest zestawienie przygotowywane przez ADAC. W tym wypadku wyniki nie powstają jednak na podstawie okresowych badań technicznych – ADAC bierze bowiem pod uwagę częstotliwość wyjazdów pomocy drogowej do konkretnych modeli. Przewagą tego rankingu nad TÜV-em jest to, że mamy do czynienia z bardziej "życiowym" obrazem sytuacji. Tu nie da się bowiem auta przygotować i podstawić do badania diagnoście – tu liczy się to, jak dany pojazd sprawuje się na co dzień.

Nie da się też jednak ukryć, że usterki najczęściej rejestrowane przez ADAC dotyczą rozładowanego akumulatora, a dopiero na drugim miejscu (z udziałem mniej więcej o połowę mniejszym) znalazł się silnik/układ napędowy. A chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że akurat na podstawie kłopotów z akumulatorem trudno jednoznacznie (a w zasadzie w ogóle) ocenić trwałość/bezawaryjność jakiegoś auta. Choć fakty są takie, że kilku renomowanych producentów (np. Toyota; modele C-HR i RAV4) zaliczyło ostatnio spore problemy z akumulatorami montowanymi fabrycznie.