List otwarty - siódemka dla elektromobilności

Kierunek zmian w świecie motoryzacji nie pozostawia wątpliwości - obecnie zyskującą na znaczeniu alternatywą dla konwencjonalnie napędzanych aut są samochody elektryczne i na ten moment właśnie taki rodzaj napędu jawi się jako przyszłość, a przynajmniej ta wokół nas, na Starym Kontynencie. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych opublikowało list otwarty, pod którym podpisali się przedstawiciele polskiej branży zrównoważonego transportu.

PSPA i branża apelują do rządu

Reklama

Jakie zagadnienia porusza list? Chodzi o tzw. siódemkę dla elektromobilności czyli podpisany podczas Kongresu Nowej Mobilności apel, w którym sygnatariusze wskazują najpilniejsze działania w kluczowych obszarach związanych z transformacją. Wnioski umotywowane są troską o przemysł motoryzacyjny, który w liście jest opisany jako filar polskiej gospodarki. Fakty nie pozwalają podważyć tej oceny - branża automotive odpowiada za 8% PKB i 13,5% rocznego eksportu. Łączne zatrudnienie w sektorze wynosi 490 tys. osób, a więc 7,6% wszystkich pracujących w przemyśle. Nowa Mobilność dotyka bezpośrednio także wielu innych branż i sektorów. Energetyka to 8%, sektor TSL 7%, a branża bateryjna 1,3% polskiego PKB.

Reklama

- Sektor elektromobilności może odpowiadać za 5 proc. PKB Polski w 2035 roku i stać się motorem napędowym naszej gospodarki. Musimy się otworzyć na innowacyjne technologie, zwłaszcza w sektorze bateryjnym, gdzie zaraz po Chinach to właśnie Polska jest dziś głównym producentem baterii do pojazdów elektrycznych – powiedział dziennik.pl, Maciej Mazur, prezydent The European Association for Electromobility (AVERE) oraz dyrektor zarządzający PSPA.

Reklama

Wielka szansa dla polskiego przemysłu?

Apel wskazuje na szanse dla polskiego przemysłu, zwłaszcza te związane z produkcją baterii. Dziś stanowi on aż 2 procent eksportu, a Polska jest obecnie europejskim liderem w sektorze baterii litowo-jonowych.

- Bez zeroemisyjnej technologii nie ma mowy o nowoczesnej gospodarce. Elektromobilność potrzebuje wsparcia i akceptacji całego społeczeństwa, aby rozwijać się z korzyścią dla gospodarki i środowiska. Należy wyprowadzić tę tematykę poza zakres bieżącego dyskursu politycznego, który przez ostatnie lata nie pozwalał dynamizować działań w obszarze nowej, zrównoważonej mobilności, budować wokół niej konsensus oraz wspierać systemowo - czytamy w liście otwartym.

Siódemka dla elektromobilności

Jak dokładnie brzmi omawiana tu "siódemka dla elektromobilności"? Zagadnienia, o których mowa w apelu to: