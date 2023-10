GDDKiA gotowa na zimę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje gotowość na nadchodzącą zimę. Praca nad utrzymaniem dróg w sezonie mrozu i opadów śniegu to niełatwe zadanie - GDDKiA ma pod swoją pieczą drogi krajowe o łącznej długości niemal 18 500 km. Jeśli uwzględnimy dodatkowe jezdnie, takie jak drogi serwisowe, suma ta wzrasta do ponad 21 000 km.

Zima nie zaskoczy drogowców?

W nadchodzącym sezonie zimowym 2023/2024, bazując na statystykach z ostatnich 10 lat, GDDKiA przewiduje zużycie:

Około 323 tys. ton soli drogowej,

2,6 tys. ton chlorku wapnia,

26 tys. ton materiałów uszorstniających.

Na tym jednak imponujące liczby się nie kończą. Jak informuje Dyrekcja, przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg będzie pracować kilka tysięcy osób. Pracownicy i wykonawcy wyłonieni w drodze przetargów mają prowadzić prace w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Powierzone zadania mają wypełniać przy użyciu około 2700 pojazdów (pługów, pługosolarek, pługów wirnikowych) i 283 magazynów soli.

Standardy utrzymania dróg

Jak podaje GDDKiA, drogi będą odśnieżane w standardach od I do V. Te najważniejsze (m.in. autostrady, drogi ekspresowe) będą utrzymywane w standardzie I - jezdnia ma być odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować na niej warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz. Najwięcej dróg utrzymywanych będzie w standardzie II (11,4 tys. km), który dopuszcza zaleganie luźnego śniegu do 4 godz. po ustąpieniu opadów. Dla porównania, drogi najmniejszej troski, czyli te odśnieżane w standardzie V mają być po prostu "odśnieżone w miejscach zasp i posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, ustalonych przez zarząd drogi.

GDDKiA apeluje do kierowców

Kierowcy odpowiedzialni za obsługę maszyn do zimowego utrzymania dróg dążą do zapewnienia ich przejezdności. Odśnieżanie realizowane jest za pomocą indywidualnych pługów lub ich zespołów. Prędkość tych pojazdów zależy od kondycji drogi i aktualnych warunków pogodowych, ale zazwyczaj wynosi około 40-50 km/h. Dzięki działaniu służb drogi stają się bezpieczniejsze i bardziej przejezdne. Chociaż pługi i piaskarki używają żółtych świateł sygnalizacyjnych, w przeciwieństwie do niebieskich świateł używanych przez policję czy służby medyczne, pełnią one funkcję zbliżoną do służb porządkowych i ratunkowych. W związku z tym, GDDKiA apeluje o umożliwianie pojazdom swobodnego poruszania się. Jakiekolwiek utrudnianie ich działania, na przykład przez blokowanie drogi czy spychanie pojazdów do rowów, zagraża zdrowiu i życiu nie tylko operatorów tych maszyn, ale także pozostałych użytkowników dróg.