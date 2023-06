Reklama

Włochy to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych wśród turystów krajów świata. Należy do Unii Europejskiej i strefy Schengen, dzięki temu turyści z Polski mogą wjeżdżać tam na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Podróżujący samochodem muszą mieć ważny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC. Poza Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą można przed wyjazdem odebrać bezpłatnie w najbliższym oddziale NFZ, a upoważniającą do podstawowych usług medycznych, warto wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowa polisa Assistance zagwarantuje z kolei wsparcie, w przypadku problemów z samochodem – w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia ubezpieczyciel opłaci koszty holowania, naprawy, zakwaterowanie w tym czasie, a nawet wynajęcie auta zastępczego.

Włochy: Jak dojechać

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W tym starym porzekadle jest mnóstwo prawdy, bo by dostać się samochodem z Polski na słonecznej Italii do wyboru mamy kilka tras, np. przez Czechy lub Słowację i Austrię albo przez Niemcy i Austrię. Jedna z popularniejszych z Warszawy prowadzi drogą ekspresową S8 i autostradą A1 do Katowic i dalej przez przejście graniczne w Gorzyczkach, potem przez Ostrawę, Brno, Mikulow, Wiedeń, Graz, Klagenfurt i Travisio (przejście graniczne Austria-Włochy). Można też wybrać trasę autostradami A2 w kierunku Łodzi, dalej ekspresową S8 do Wrocławia, autostradę A4, przejście graniczne w Zgorzelcu, Drezno, Norymbergę, Monachium, Insbruck i Brenner (przejście graniczne Austria-Włochy, przejazd przełęczą kosztuje dodatkowe 10 euro). Dalsza część trasy zależna jest od regionu Włoch, w którym chcemy spędzić wakacje. W każdym przypadku warto skorzystać z podpowiedzi nawigacji online, które w czasie rzeczywistym analizują sytuację na drogach i sugerują optymalne trasy. Dzięki temu często można uniknąć korków i objazdów.

W drodze do Włoch trzeba pamiętać o winietach. W Czechach dziesięciodniowa kosztuje 310 CZK, miesięczna – 440 CZK, a roczna – 1500 CZK. Najłatwiej kupić je przez internet pod adresem: https://edalnice.cz/pl.

Słowackie e-winiety dostaniemy na stronie https://eznamka.sk/pl, 10-dniową za 12 euro, miesięczną za 17 euro lub roczną za 60 euro.

Na Austrię winietę w formie elektronicznej można wykupić bezpośrednio od administratora autostrad pod adresem: https://shop.asfinag.at. Należy to zrobić najpóźniej 18 dni przed planowaną podróżą. Można też wybrać winietę w formie naklejki na szybę – do kupienia w automatach przy autostradzie, na stacji benzynowej albo w Polsce w biurach PZM lub wybranych serwisach internetowych. Ceny winiet elektronicznych i naklejek są takie same: 10-dniowa kosztuje 9,90 euro, dwumiesięczna 29 euro, a roczna 96,40 euro.

Za brak winiet grożą wysokie mandaty.

Włochy: Opłaty drogowe

Za korzystanie z autostrad we Włoszech pobierane są opłaty odcinkowe na bramkach (gotówką w euro lub przy pomocy kart płatniczych). Ich wysokość zależy od rodzaju pojazdu i długości danego odcinka. Przykładowo opłata dla aut osobowych za przejazd z Tarvisio na granicy z Austrią do Wenecji (trasa o długości 210 km) wynosi 18,20 euro, a dojazd do Riwiery Toskańskiej (594 km) będzie kosztował w sumie około 51 euro. Szczegółowe informacje i kalkulator opłat można znaleźć pod adresem https://www.autostrade.it/en/home.

Uwaga! W wielu miastach obowiązują tzw. strefy ograniczonego ruchu "ZTL" (Zona a Traffico Limitato), najczęściej obejmujące centra, do których wjeżdżać mogą tylko uprawione pojazdy. Złamanie tego zakazu grozi mandatem, dlatego warto wcześniej sprawdzić granice tych stref, by nie narazić się na niepotrzebne koszty. Jeśli kwatera/hotel znajduje się w ZTL, to warto zgłosić swoje auto odpowiednio wcześniej, by właściciel lub administrator mógł zarejestrować jego wjazd do strefy.

Z wydatkami wiąże się także parkowanie, zależnie od miasta – od kilkunastu do kilkudziesięciu euro za dzień, ale trzeba przyznać, że im dalej od centrum, tym łatwiej da się znaleźć darmowe miejsca. Tu w sukurs często przychodzą mapy Google.

Włochy: Ograniczenia prędkości (auto osobowe)

Teren zabudowany50 km/h

Teren niezabudowany90 km/h

Drogi ekspresowe110 km/h

Autostrady130 km/h (na wybranych odcinkach 150 km/h)

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 10 do 40 km/h skutkować może mandatem od 40 do 639 euro, a jeszcze szybsza jazda grozi zatrzymaniem prawa jazdy na 3-12 miesięcy i grzywną do 3199 euro (zależy od decyzji sądu). Warto pamiętać, że wykroczenia drogowe popełnione w godzinach od 7 do 22, wysokość mandatu zostanie zwiększona o 30 proc.

Poradnik "Polak za granicą" informuje, że zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą muszą płacić mandaty natychmiast po ich otrzymaniu. Jeżeli nie da się tego zrobić (niezależnie od przyczyny), trzeba zostawić samochód na parkingu depozytowym, który wyznaczą służby nakładające karę. Należy również opłacić postój pojazdu na tym parkingu. Przyjęcie i opłacenie mandatu jest równoznaczne z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i niemożnością odwołania się później do wyższej instancji. "Jeśli uważasz, że mandat jest niesłuszny, przyjmij go i złóż kaucję za wymierzoną karę (równowartość mandatu). Następnie odwołaj się do prefekta lub sędziego pokoju, najpóźniej w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu" – podpowiada polski MSZ.

Nikogo nie powinno dziwić, że mimo obowiązujących ograniczeń prędkości, miejscowi kierowcy podchodzą do nich z pewną swobodą. Podobnie jak do zakazów wyprzedzania, parkowania np. na pasach czy do ustępowania pierwszeństwa pieszym. Nie należy brać z nich przykładu.

Zabierz do auta

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa.

Włochy: Ceny paliw

ON1,67 euro

PB951,83 euro

LPG0,74 euro

Uwaga! We Włoszech na stacjach często podawane są dwie ceny za paliwo – niższa, gdy korzystamy z dystrybutorów "Self Service", wyższa (z reguły o ok. 15-20 eurocentów), gdy napełnieniem baku zajmie się pracownik stacji (dystrybutory z oznaczeniem "Area Servizio").

Włochy: Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

0,5 promila. Kary za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wahają się od 500 euro do nawet 6000 euro. W szczególnych przypadkach kierowca może zostać aresztowany a jego auto skonfiskowane.

Włochy: Ważne telefony