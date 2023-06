Reklama

Trend spadkowy w imporcie aut używanych utrzymuje się już od kilku lat, ale w maju osiągnął on poziom niewidziany już od 11 lat, oczywiście pomijając okres pandemii. Tylko w tym miesiącu do Polski wjechało 60 989 samochodów używanych, tj. o 4,2 proc. mniej niż w roku poprzednim, a jeśli weźmiemy pod uwagę skumulowane dane za pięć miesięcy (styczeń-maj) to wynik ten jest o 4,6 proc. gorszy i oznacza 290 945 aut kupionych za granicą– podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Import samochodów używanych – jak stare są te modele

Nadal największą popularnością cieszą się samochody w sile wieku, co wynika głównie z ich atrakcyjności cenowej. Średni wiek dla importowanych aut osobowych przekracza obecnie 13 lat (13,08). Jeśli weźmiemy pod uwagę wersje silnikowe, to dla benzyniaków sięga on 14 lat (13,94), dla diesli 12 lat (12,04), a z oczywistych względów najmłodsze są elektryki ze średnią 5 lat (5,37). Co ciekawe, import benzyniaków w tym roku zmniejszył się o 1,7 proc., podczas gdy popyt na diesle wzrósł o 1,6 proc. a na elektryki o 0,1 proc. Nadal jednak ponad 56 proc. sprowadzanych modeli ma silniki benzynowe, 43 proc. diesle, a tylko 0,5 proc. stanowią auta zasilane prądem.

Import aut używanych – jakie marki i modele najpopularniejsze

Prym wśród sprowadzanych aut wiodą modele Volkswagena, których trafiło do Polski od początku roku do końca maja 29 507 egzemplarzy. Na drugiej pozycji znalazły się Fordy – 28 389 szt., a na trzeciej Ople – 27 671 szt. Listę bestsellerów w kategorii modeli zajmuje Audi A4 – 8363 szt., drugi jest VW Golf – 8106 szt., a tuż za nim Opel Astra – 8102 szt. Co ciekawe, Opel Astra by liderem ubiegłorocznego importu.

Oto najpopularniejsze samochody używane: Ranking Top 15 marek

Marka Import w szt. (I-V 2023) Volkswagen 29 507 Ford 28 389 Opel 27 671 Audi 24 542 BMW 18 155 Renault 15 514 Peugeot 15 025 Mercedes 12 313 Citroen 12 055 Hyundai 10 789 Toyota 10 678 Volvo 9340 Kia 8358 Skoda 8105 Nissan 8024

Takie samochody używane kupują Polacy. Ranking Top 15 modeli

Model Import w szt. (I-V 2023) Audi A4 8363 VW Golf 8106 Opel Astra 8102 BMW 3 6285 Ford Focus 5930 Audi A3 5499 Opel Corsa 5143 Ford Fiesta 4797 Volkswagen Passat 4697 Volkswagen Polo 4322 Ford Mondeo 4092 Audi A6 4049 Nissan Qashqai 3911 BMW 5 3754 Ople Insignia 3435

Ranking krajów, z których sprowadzane są auta do Polski

Szt. Zmiana 1. Niemcy 167456 -8,8% 2. Francja 39375 -7,6% 3. Belgia 21898 -2,3% 4. Holandia 17 762 8,1% 5. Stany Zjednoczone 15409 -2,9% 6. Szwecja 9 566 -29,9% 7. Włochy 8 953 -7,9% 8. Dania 8 039 6,7% 9. Austria 7 897 -12,2% 10. Szwajcaria 7 832 -7,7% 11. Norwegia 2360 30,1% 12. Kanada 1867 -16,8% 13. Czechy 1 763 -21,8% 14. Wielka Brytania 1468 -14,8% 15. Finlandia 1223 22% 16. Luksemburg 1133 -7,8% 17. Hiszpania 855 -13,1% 18. Litwa 562 35,1% 19. Japonia 553 -2,5% 20. Słowacja 396 -15,5%

Samochód używany w Polsce. Jakie ceny?

Ciekawe informacje płyną z miesięcznego raportu Barometr AAA Auto,opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. Według niego w maju 2023 roku w Polsce oferowano do sprzedaży na wtórnym rynku 207 348 aut używanych, tj. o 8 498 samochodów mniej niż w kwietniu br., ale były one młodsze i miały mniejszy przebieg. Średnia cena tych modeli to 29 900 zł. Co ważne, choć była ona o 1000 zł wyższa niż w kwietniu, to jednocześnie aż o 2400 zł niższa niż w lutym, kiedy zanotowano średnią na poziomie 31 500 zł. Średni przebieg tych samochodów to 181 900 km, a wiek 12,1 lat.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w maju 2023 roku był Opel Astra – 5831 ofert samochodów,na drugim miejscu znalazło się Audi A4 – 4641 ofert, a na trzecim Volkswagen Golf – 4510 ogłoszeń. Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla – 99 989 aut, a na drugim miejscu z silnikami benzynowymi – 89 122 auta.

Najwięcej ofert sprzedaży pojawiło się w maju w województwie mazowieckim – 39 146, ale tutaj też średnia ceny była najwyższa – 37 579 zł. Najtańsze okazało się województwo warmińsko-mazurskie z cenami na poziomie 23 900 zł.