Pierwszą część zestawienia prezentowaliśmy TUTAJ. Znalazły się w nim samochody małe i kompaktowe, natomiast tym razem przyszła kolej na modele większe, droższe i – teoretycznie – mające większy zasięg. Dla przypomnienia: każdy samochód dostał ocenę, na którą składają się m.in. aspekty związane z napędem, osiągami, przestronnością kabiny i komfortem jazdy. I to właśnie ta najważniejsza ocena – testowa. Osobna nota obejmuje koszty, jednak należy pamiętać, że w kontekście cen i wyposażenia na rynku niemieckim. Trzecia ocena dotyczy relacji wyników w teście (jakość) do ceny zakupu.

Czytając tabelki należy też pamiętać o kilku innych sprawach. Po pierwsze, każdy model oceniany był według tych samych kryteriów – ADAC ma swój protokół testowy, który stosuje do każdego samochodu. Po drugie, aspekt związany z kosztami może, ale nie musi mieć przełożenia na nasz rynek – w tym wypadku pod uwagę brane są m.in. cena zakupu, wyposażenie standardowe, przewidywana utrata wartości. I po trzecie – przypisanie modeli do konkretnych segmentów pochodzi od ADAC, a ponieważ cytujemy ich zestawienie, to żadnych zmian w tym aspekcie wprowadzać nie będziemy.

Jak czytać tabele? Najważniejsza sprawa: im ocena niższa, tym lepiej. Tak jak w niemieckiej szkole. Czyli zupełnie na odwrót niż u nas. Z kolei dane dotyczące zasięgu – choć miarodajne – pochodzą z różnych pór roku i z tego względu przy każdym aucie podajemy miesiąc, w którym było ono testowane.

Weźcie też pod uwagę fakt, iż zestawienie może nie obejmować wszystkich elektryków, jakie kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. Tabelki podsumowują dobre i kiepskie wyniki głównie z ostatnich kilku lat, co z kolei może sprawić, że jakiś model pokazany np. dekadę temu się do tego zestawienia akurat nie załapał.

Najlepsze i najgorsze elektryki: kto wygrał, kto rozczarował?

Najlepsze wyniki spośród wszystkich modeli ujętych w obu częściach uzyskały BMW iX oraz Mercedes EQS – po 1,6, ale czapki z głów też przed Skodą Enyaq Coupé RS (1,7). Świetnie w swojej kategorii wypadł też samochód marki Nio – model ET7 w pokonanym polu zostawił Audi e-tron GT!

W pierwszej części (i ogólnie) najgorzej wypadła Dacia Spring (4,1), w drugiej stawkę zamykają dalekowschodnie produkty MG Marvel i Aiways U5 Premium (odpowiednio – 2,4 i 2,5). Oraz Citroën e-Spacetourer (2,7). Ogólnie łatwo zauważyć trend, że im większe auto, tym wyższa ocena testowa przyznana przez ADAC – zapewne po części ze względu na możliwości, jakie dają duże akumulatory i funkcje szybkiego ładowania. Bo i ile w segmencie A ocena 2,5 (Fiat 500) była dobra, o tyle tu jest jedną z gorszych.

Najlepsze i najgorsze elektryki: auta klasy średniej (segment D)

Najliczniej reprezentowana grupa – mamy tu 20 modeli. Na uwagę na pewno zasługuje wynik Skody Enyaq Coupé RS iV, która w ostatecznym rozrachunku wypadła lepiej niż np. BMW iX3. Brawa też dla Hyundaia - Ioniq 5 okazał się lepszy od teoretycznie wielu bardziej uznanych rywali z Europy. Nieco zaskakuje dalekie miejsce Forda Mustanga Mach-E. Stawkę zamykają dwa modele z Chin, choć w ich wypadku trudno też mówić o wybitnie kiepskiej ocenie.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Skoda Enyaq Coupé RS iV 1,7 3,2 19,5 kWh/450 km (listopad 2022 r.) 2,5 Zalety: wysoki komfort, dobry poziom bezpieczeństwa, zasięg. Wady: koszty, energooszczędne opony z kiepskim tzw. prowadzeniem bocznym. BMW iX3 1,7 3,7 21,2 kWh/400 km (październik 2021 r.) 2,7 Zalety: dobre osiągi, wysoki komfort, poziom bezpieczeństwa, ergonomiczna obsługa, dużo miejsca w środku, łatwy montaż fotelików. Wady: koszty, wysoki próg załadunku, brak przedniego bagażnika (frunk). VW ID.5 Pro Performance 1,8 2,7 20,7 kWh/400 km (sierpień 2022 r.) 2,3 Zalety: komfort, pozim bezpieczeństwa, zwrotność, stosunek cena/jakość, łatwy montaż fotelików. Wady: obsługa, nie zawsze wystarczająco stabilne prowadzenie. Ioniq 5 2WD 1,8 3,2 18,2 kWh/470 km (marzec 2023 r.) 2,5 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, 470 km zasięgu, łatwy montaż fotelików, dużó miejsca na kolana z tyłu, pewne prowadzenie. Wady: cena zakupu, brak tylnej wycieraczki, mało ergonomiczne klamki.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady BMW i4 eDrive40 1,8 3,4 19,5 kWh/490 km (sierpień 2022 r.) 2,6 Zalety: frajda z jazdy, wysoki poziom bezpieczeństwa, znakomite wykończenie i materiały, 490 km zasięgu. Wada: wysoka cena zakupu. Skoda Enyaq iV80 1,9 2,5 21,9 kWh/395 km (lipiec 2021 r.) 2,2 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, dobra relacja ceny do jakości, wysoki komfort jazdy, wiele praktycznych rozwiązań, 395 km zasięgu, łatwy montaż fotelików. Wada: masa przyczepy (1000 kg). Kia EV6 (58 kWh) 1,9 2,7 18,2 kWh/350 km (sierpień 2022 r.) 2,3 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, łatwość montażu fotelików, niskie średnie zużycie energii funkcja, Vehicle-to-Load. Wady: braki w ochronie pieszych, tylne szyby bez zabezpieczenia przed przycięciem palców, sztywne resorowanie. VW ID.4 Pro Performance 1,9 2,7 22,8 kWh/385 km (maj 2021 r.) 2,3 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, komfort jazdy, łatwy montaż fotelików, zwrotność, 385 km zasięgu, solidny bagażnik (455 l). Wady: mało intuicyjna obsługa, wysoka cena zakupu, masa przyczepy (1000 kg).

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Polestar 2 Long Range Single Motor 1,9 2,8 18,5 kWh/450 km (listopad 2021 r.) 2,3 Zalety: bogate wyposażenie seryjne, dostępny kompletny pakiet asystentów, bardzo dobre osiągi i zasięg, niskie średnie zużycie energii.Wady: cena zakupu, dość krótka gwarancja na auto. Mercedes EQB 350 4Matic 1,9 3,5 21,1 kWh/360 km (maj 2022 r.) 2,7 Zalety: dużo frajdy z jazdy, wysoki poziom bezpieczeństwa, wysoki kimfort, łatwy montaż fotelików, dużo miejsca w środku. Wady: wysoka cena zakupu, brak możliwości holowania przyczepy. Audi Q4 Sportback 40 e-tron 1,9 3,3 20,4 kWh/410 km (sierpień 2022 r.) 2,6 Zalety: komfort, poziom bezpieczeństwa, zwrotność, łatwy montaż fotelików Wady: cena zakupu, hamulce, stabilność prowadzenia w sytuacjach podbramkowych. Tesla Model 3 (60 kWh/LFP) 2,0 3,0 16,8 kWh/415 km (lipiec 2022 r.) 2,5 Zalety: radość z jazdy, poziom bezpieczeństwa, 415 km zasięgu, tylko 16,8 kWh średniego zużycia. Wady: niewygodny montaż fotelików, specyficzne działanie hamowania rekuperacyjnego, kiepska widoczność.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Tesla Model Y Maximum Range AWD 2,0 3,5 21,2 kWh/415 km (marzec 2023 r.) 2,9 Zalety: mocny i płynnie działający napęd, mnóstwo miejsca w środku, pewne i zwinne prowadzenie, bogate wyposażenie, konkurencyjna cena. Wady: mało intuicyjna obsługa (odwraca uwagę od drogi), niedostatki w wykończeniu, niski komfort resorowania, nie zawsze poprawnie działają systemy asystujące. Genesis GV60 Sport Plus AWD 2,0 4,0 23,9 kWh/365 km (listopad 2022 r.) 3,0 Zalety: komfort jazdy, osiągi, jakość materiałów i wykończenia, możliwość ładowania innych sprzętów EV (np. hulajnoga). Wady: cena, wykorzystanie przestrzeni w środku. Jaguar iPace EV400 S AWD 2,0 4,2 22,0 kWh/365 km (październik 2018 r.) 3,1 Zalety: świetne osiągi, udany napęd, dynamika prowadzenia. Wady: wysoka cena, spore zużycie energii, ciężka i niepraktyczna pokrywa tylnego bagażnika, niezbyt bogate wyposażenie. Subaru Solterra Platinum plus 2,1 3,6 20,0 kWh/350 km (luty 2023 r.) 2,8 Zalety: dobra trakcja, pewne prowadzenie, szerokie wyposażenie z zakresu komfortu i bezpieczeństwa. Wady: fabryczna nawigacja nie uwzględnia postojów na ładowanie podczas planowania tras, przeciętne hamulce, kiepska wydajność napędu w niskich temperaturach.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Ford Mustang Mach-E Extended Range 2,1 3,9 23,6 kWh/450 km (wrzesień 2022 r.) 3,0 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, dużo miejsca w środku, frajda z jazdy, bogate wyposażenie, dobry zasięg. Wady: spore zużycie energii, przeciętny komfort resorowania, niska masa przyczepy (1000 kg). Mercedes EQC 400 4Matic 2,1 4,2 27,6 kWh/335 km (kwiecień 2020 r.) 3,1 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, dobry komfort jazdy, obszerna kabina, przyjemność z jazdy, masa przyczepy (1800 kg), jakość wykonania i materiałów. Wady: bardzo wysokie zużycie, dość solidna cena. MG Marvel R Electric Performance 2,4 3,3 22,8 kWh/325 km (styczeń 2023 r.) 2,8 Zalety: niezła jakość wnętrza, bezpieczne prowadzenie, szerokie wyposażenie z zakresu komfortu i bezpieczeństwa. Wady: ekran kiepsko reaguje na dtyk, błędy w oprogramowaniu, brak przedniego schowka (frunk), przeciętna moc ładowania nawet przez złącze CCS, niedopracowany asystent pasa. Aiways U5 2,5 bd. 24,7 kWh/290 km (maj 2021 r.) bd. Zalety: świetna relacja ceny do jakości, poziom bezpieczeństwa, dużo miejsca w środku, łatwość montażu fotelików. Wady: niska ładowność, brak możliwości holowania przyczepy, spore zużycie energii, niski poziom ochrony pieszych.

Najlepsze i najgorsze elektryki: klasa wyższa/luksusowa i vany

Pewnie to nikogo nie zaskoczy, ale to właśnie w tej kategorii znalazły się auta, które osiągnęły najlepszy wynik testowy ze wszystkich. Oba mają znaczki marek premium, oba pochodzą z Niemiec (BMW iX, Mercedes EQS). Przypadek? Zapewne nie, ale – obiektywnie rzecz biorąc – oba te samochody po prostu świetne i wiele (poza ceną zakupu) zarzucić im nie można. A że ich wygląd wymaga przyzwyczajenia, to już inna para kaloszy. Z kolei najgorszy wynik w tej kategorii osiągnął Citroën e-Spacetourer (2,7), bo ADAC postanowił dopisać duże vany właśnie do klasy wyższej. Na uwagę z pewnością zasługuje wynik chińskiego Nio ET7.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady BMW iX xDrive50 1,6 5,5 20,4 kWh/610 km (kwiecień 2022 r.) 3,6 Zalety: poziom bezpieczeństwa, radość jazdy, komfort, ilość miejsca w środku, fenomenalny zasięg, masa przyczepy (2,5 t), łatwość montażu fotelików. Wada: kosmicznie wysokie koszty. Mercedes EQE 350 1,7 4,4 20,0 kWh/530 km km (sierpień 2022 r.) 3,1 Zalety: bezpieczeństwo, komfort, radość z jazdy, łatwy montaż fotelików, zasięg, długa gwarancja na akumultory. Wady: drogi w zakupie i utrzymaniu, masa przyczepy (750 kg). Mercedes EQV 300 Long 2,4 4,6 30,9 kWh/325 km (marzec 2022 r.) 3,5 Zalety: świetnie zaaranżowane wnętrze, wysoki poziom bezpieczeństwa, komfort, długa gwarancja na akumulatory. Wady: drogi w zakupie i utrzymaniu, brak możliwości holowania przyczepy, zużycie energii. Citroën e-Spacetourer XL 2,7 4,2 29,7 kWh/255 km (marzec 2022 r.) 3,4 Zalety: dużo miejsca, łatwa obsługa, idealny do wożenia... dzieci. Wady: wysoka cena, przeciętne osiągi, kiepskie wyciszenie, średnie materiały i jakość montażu, wysokie zużycie i kiepski zasięg.

Najlepsze i najgorsze elektryki: klasa luksusowa

Świetny wynik Mercedesa EQS, Nio pokonuje Audi.