Polska ze swoją flotą 3,3 mln aut zasilanych LPG jest pod tym względem absolutnym liderem w Europie (dane nie uwzględniają Turcji). A skoro kierowcy nad Wisłą tak kochają LPG, to polski rynek musi być dla Dacii jednym z najważniejszych w Europie. Tym bardziej, że w zasadzie wszyscy inni rywale już się z fabrycznego LPG wycofali (np. Fiat, bo Stellantis wyraźnie stawia na elektryfikację), co czyni Dacię głównym graczem na rynku.

Od 2009 r. w Europie na drogi trafiło 625 tys. aut marki Dacia zasilanych LPG. Obecnie po świecie jeździ 28 mln samochodów z LPG, w tym wspomniane 3,3 mln z Polski.

Dacia z LPG bije rekordy popularności, jazda na gaz o 40 proc. tańsza niż na benzynie

W Polsce działa ok. 7400 stacji sprzedających gaz LPG. To pozwala na łatwy dostęp do tego paliwa i stanowi największą sieć tankownia LPG w Europie. Inna dobra wiadomość jest taka, że mimo wzrostów ceny LPG w Polsce są jednymi z niższych w UE: średnio za litr gazu obecnie płacimy ok. 3,08-3,15 zł. To z kolei oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km z zasilaniem LPG i kosztami benzyny, rachunek za paliwo będzie niższy nawet o 40 proc. (dane dla silników 1.0 Eco-G oraz 1.0 TCe).

Przedstawiciele Dacii zakładają, że nawet jeśli ceny gazu nieco pójdą w górę (np. ze względu na przedłużający się konflikt w Ukrainie), to cena tego paliwa i tak zostanie bezkonkurencyjna. Czy tak będzie? Trzymamy kciuki.

Dacia Jogger z LPG hitem, każdy model z fabryczną instalacją gazową

Dacia podkreśla też, że jest jedynym producentem oferującym dwupaliwowe silniki (benzyna/LPG) w całej swojej gamie samochodów osobowych. Co ważne, rumuńska marka oferuje fabryczną instalację LPG, która jest montowana jeszcze na linii produkcyjnej. Łączny udział wersji z LPG w całej sprzedaży Dacii w Polsce to 51 proc.!

Prawdziwym hitem w Polsce jest Dacia Jogger z seryjnym LPG. Aż 77 proc. (!) sprzedanych aut było z instalacją gazową.

W przypadku modelu Duster udział wersji LPG w sprzedaży to 43 proc. Niestety, LPG nie występuje w połączeniu z napędem na obie osie. Również nowa i duża Dacia Bigster będzie dostępna z LPG.

W Dacii z fabryczną instalacją wlew gazu znajduje się pod wspólną klapką razem z wlewem benzyny. Przełączenie z benzyny na zasilanie LPG (i w drugą stronę) jest bardzo proste – może zrobić to ręcznie po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Natomiast gdy w zbiorniku zabraknie gazu, układ automatycznie przełączy się na benzynę. Zatankowanie pełnego baku LPG jest łatwe i trwa ok. 2 minuty.

Silniki przystosowane do zasilania LPG. Regulacja luzu zaworowego?

Zastosowanie LPG wymusiło zastosowanie specjalnych zabiegów konstrukcyjnych. Gniazda zaworowe i zawory są odpowiednio utwardzane w trakcie obróbki termicznej. Fakt, że paliwo jest gazowe, pozwala na lepsze wymieszanie w komorze spalania, co z kolei prowadzi do obniżenia poziomu emisji cząstek stałych.

Gaz jako paliwo ma także wyższą wartość energetyczną i wyższą liczbę oktanową, co pozwala na uzyskanie wyższej mocy silnika. Z tego powodu w silnikach zasilanych LPG i pracujących w standardzie Euro 6 Full niezwykle ważna jest wymiana informacji pomiędzy sterownikami wtrysku benzyny i LPG w czasie rzeczywistym.

Dacia chwali się też, że duże doświadczenie w produkcji aut zasilanych LPG wpłynęło na uproszczenie czynności serwisowych. Na przykład mamy teraz nowy typ reduktora, dzięki czemu udało się odseparować elektrozawór od reduktora/parownika gazu. Inżynierowie zastosowali też przewód niskiego ciśnienia gazu z ochroną termiczną, a obieg płynu chłodzącego reduktora/parownika został uzupełniony o elektryczną pompę płynu. Finalnie oznacza to szybszy dostęp do trybu zasilania LPG i stabilne warunki pracy układu.

Obecnie nie ma konieczności dodatkowej regulacji luzu zaworowego, z czym kojarzyła się obsługa aut z LPG. Zakres czynności serwisowych przy okresowych przeglądach jest praktycznie taki sam, poza wymianą specyficznych filtrów fazy ciekłej i gazowej.

Dacia z instalacją LPG: gdzie zbiornik na gaz?

Zbiornik LPG jest montowany w miejscu koła zapasowego. Zawór odcinający, układ ograniczający napełnienie zbiornika do 80 proc., ogranicznik przepływu, elektrozawór i zawór bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo układu. Co jasne, auta z LPG są objęte standardową gwarancją producenta (3 lata/do 100 tysięcy km).

LPG konta norma Euro 7? Dacia na gaz zostaje, koniec diesla