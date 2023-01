Reklama

Lexus wyrasta w Polsce na nową gwiazdę. Japońska marka premium należąca do koncernu Toyota w 2022 roku pierwszy raz w historii sprzedała nad Wisłą ponad 6,3 tys. samochodów (o 7 proc. lepiej niż rok wcześniej). Ten rekord pozwolił na awans polskiego rynku na drugą pozycję, tuż za Wielką Brytanią.

Sprzedaż Lexusa napędzają SUV-y. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. Europejski hit – Lexus NX – także w Polsce jest wybierany najchętniej, zarejestrowano 2038 sztuk. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV.

Lexus NX najpopularniejszy w Polsce, to pierwszy Lexus z hybrydą plug-in

Pod względem technicznym nowy napęd składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 450h+, jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jak deklaracje producenta mają się do rzeczywistości? Czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+ - z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Lexus NX 450h+, różnice w przyspieszeniu i elastyczności?

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s.

Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ i zużycie paliwa, hybryda plug-in naładowana i rozładowana? (TABELA wyników)

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z “pustą” baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Nowy Lexus RX 450h+ hybryda plug-in i zaskakująca premiera w Polsce

Z kolei najważniejszą premierą Lexusa w Polsce jest nowy RX. Japoński SUV debiutuje w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. W świecie SUV-ów segmentu E to wbrew modzie na silniki Diesla. Tak odważne postawienie sprawy Lexus tłumaczy mniejszym ryzykiem awarii, prostszą budową i niższą ceną. Która hybryda ma największe wzięcie nad Wisłą?

Lexus RX 450h+, czyli hybryda plug-in hitem nad Wisłą

RX 450h+ to najchętniej wybierany wariant napędu. Pierwsza w historii tego modelu hybryda plug-in stanowi lwią część dotychczasowych zamówień. Na ten wariant zdecydowało się 42 proc. kierowców.

Pod karoserią RX 450h+ pracuje układ hybrydowy znany z mniejszego o klasę NX-a. Zespół składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego pracującego w cyklu Atkinsona, przedniego silnika elektrycznego o mocy 182 KM, tylnego silnika elektrycznego o mocy 54 KM, hybrydowej przekładni e-CVT oraz baterii litowo-jonowej o największej w klasie pojemności 18,1 kWh. System dostarcza 309 KM mocy i tworzy elektryczny napęd 4x4 E-Four.

Nowa hybryda z wtyczką ma niemal taką samą moc jak poprzedni RX 450h czwartej generacji, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie. Mocniejszy silnik elektryczny sprawia, że auto jest jeszcze bardziej zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s.

Lexus RX 450+, jak jeździ duża hybryda plug-in i ile spala benzyny?

Przy tym RX 450+ ma osiągać zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,1 litra benzyny na 100 km. Lexus z litowo-jonowej baterii 18,1 kWh płasko umieszczonej pod podłogą deklaruje 69 km elektrycznego zasięgu WLTP i możliwość bezemisyjnej jazdy do prędkości 130 km/h. Japończycy na podstawie testów homologacyjnych twierdzą, że to najoszczędniejsza hybryda w historii modelu RX. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

W Lexusie RX 450h+ domyślnym jest tryb elektryczny do czasu aż bateria się rozładuje. I nie ma znaczenia, jak mocno zostanie wciśnięty pedał przyspieszenia. W trybie Auto EV/HV silnik spalinowy uruchamiany jest, gdy kierowca potrzebuje o wiele większej mocy np. podczas gwałtownego przyspieszania. Z kolei w trybie hybrydowym auto utrzymuje poziom naładowania baterii, włączając i wyłączając silnik spalinowy, gdy jest to potrzebne. A kiedy RX 450h+ ma rozładowaną baterię działa identycznie jak NX 450h+ - pracuje jak klasyczna hybryda.

Lexus RX 450h+ popisuje się wyposażeniem seryjnym

Lexus RX 450h+ rozpieszcza także wyposażeniem. W standardzie są m.in. elektroniczne klamki, trzystrefowa klimatyzacja, inteligentny kluczyk, zupełnie nowy system multimedialny Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem dotykowym, nawigacja w chmurze, inteligentny asystent głosowy Lexus Concierge, możliwość aktualizacji online oraz 4-letni darmowy pakiet transmisji danych. Apple CarPlay obsługiwany jest bezprzewodowy, Android Auto przy pomocy kabla, a wybranymi funkcjami auta można sterować zdalnie z telefonu przy pomocy aplikacji Lexus Link. Przednie fotele mają elektryczną regulacje w ośmiu kierunkach i są podgrzewane, a tylna klapa otwiera się i zamyka elektrycznie.

Standardem to również trzecia generacja systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, która obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA) z korektą toru jazdy, układ rozpoznawania znaków (RSA) oraz system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY), a listę wyposażenia uzupełniają kamera cofania oraz aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości.

Lexus RX nowej generacji, cennik i 10 konfiguracji do wyboru

Wersja Lexus RX 350h Lexus RX 450h+ Lexus RX 500h Elegance 352 900 zł 412 900 - Business 362 900 422 900 - Prestige 384 900 444 900 - F Sport Edition - - 470 990 F Sport - - 490 900 Omotenashi 427 900 487 900 -

Lexus RX 350h, RX 450+ i RX 500h (dane techniczne, osiągi, pojemność bagażnika)