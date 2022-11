Reklama

Moskwicz ponownie w produkcji. Rosjanie ożywili trupa z czasów ZSRR i w zakładach należących wcześniej do francuskiego koncernu motoryzacyjnego Renault ruszyły taśmy produkcyjne. Jak do tego doszło?

Najpierw w połowie maja gruchnęła wieść z Paryża. – Rada dyrektorów Grupy Renault zatwierdziła jednogłośnie podpisanie umowy o zbyciu 100 proc. udziałów w spółce Renault Russia, należących do Grupy, na rzecz miasta Moskwa oraz 67,69 proc. udziałów w AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralny Instytut Badawczo-Rozwojowy Pojazdów i Silników) – poinformował francuski koncern.

Moskwicz znowu w produkcji, Renault zostawiło fabrykę Rosji

Renault zastrzegło w umowie możliwość odkupienia swoich udziałów w AwtoWAZ przez sześć lat. Francuski gigant zapewniał największej rosyjskiej spółce motoryzacyjnej m.in. platformy i układy napędowe. Moskiewski zakład produkował modele SUV (Duster i Captur) oraz terenowego Nissana Terrano na rynek rosyjski. Rocznie z taśmy zjeżdżało 180 tys. aut. Z kolei moskiewski instytut NAMI odpowiada m.in. za opracowanie modelu Aurus Senat, czyli opancerzonej limuzyny zbudowanej na potrzeby Putina.

Aktywa Renault sprzedane Moskwie za "symbolicznego rubla"

Szczegóły finansowe transakcji nadal pozostają tajemnicą. Jednak rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow mówił wcześniej, że francuski koncern planował sprzedać swoje rosyjskie aktywa za "symbolicznego rubla". Moskwa tym sposobem zdobyła aktywa o szacowanej wartości ponad 2 mld euro.

Nowy Moskwicz 3 w produkcji, Chińczycy dali technologię

Osierocony zakład Renault Rosjanie zagospodarowali w rekordowym czasie. W sześć miesięcy gotową technologię dostarczył chiński koncern JAC Motors. Efekt? Nowy Moskwicz 3 jest klonem SUV-a JAC JS4. Do spalinowej wersji dołączy też samochód elektryczny - Moskwicz 3e, który będzie lustrzanym odbiciem elektrycznego JAC iEVS4. Do końca roku z fabryki ma wyjechać ok. 600 samochodów (400 benzynowych i 200 EV).

Rosjanie zapowiadają trzy etapy rozwoju produkcji nowego Moskwicza. W pierwszym będzie prowadzony montaż SKD, czyli auta spalinowe i elektryczne będą składane z gotowych elementów dostarczonych z Chin.

Drugi etap zostanie uruchomiony w 2023 roku. Wówczas obok montażu z gotowych części równolegle ruszy produkcja CKD, czyli auta mają powstawać od podstaw z elementów spawanych i lakierowanych na miejscu. Wzrośnie też udział drobnych komponentów, które trzeba wyjąć z pudła i zamontować w fabryce. Jednocześnie w produkcji ma rosnąć udział części od rosyjskich dostawców.

Moskwicz wyprzedził Izerę, ale fabryka Renault dała przewagę

Rosjanie przewidują, że w przyszłym roku zmontują co najmniej 50 tys. aut, w tym 10 tys. samochodów elektrycznych. W 2024 roku z zakładu ma wyjechać 100 tys. sztuk, z czego 20 proc. elektryków. Trzecia faza to już produkcja własnego samochodu elektrycznego z rosyjskich podzespołów i na własnej platformie. Pierwsze auta mają pojawić się w 2025 roku.

Polska spółka EMP dopiero podpisała umowę licencyjną chińskim Geely na platformę do Izery, a produkcja ma ruszyć w 2025 roku. Jednak w tym przypadku nie ma jeszcze fabryki w Jaworznie. Do tego trzeba opracować i przetestować całą konstrukcję samochodu. Z kolei już produkowany Moskwicz to nic innego jak klon chińskiego auta, przy tym rosyjski zakład to nowoczesna fabryka pozyskana od Renault.

Nowy Moskwicz 3, czyli co to za samochód?

Moskwicz 3 to kompaktowy model o długości ok. 4,4 m. Bazowa wersja z napędem na przednie koła dostanie wolnossący silnik benzynowy 1.6/109 KM. Mocniejszy wariant to turbobenzynowy silnik 1.5 o mocy 150 KM. Obie jednostki współpracują z 6-biegową skrzynią manualną lub CVT.

Głównym partnerem odrodzonej Fabryki Samochodów Osobowych w Moskwie jest KAMAZ.

Moskwicz 2141 Aleko, czyli ostatni model na rynku

Moskwicz 2141 był ostatnim przedstawicielem tej marki, wersję eksportową nazwano Aleko. W Polsce w latach 90. auto pojawiało się na giełdach dzięki indywidualnemu importowi. Pięciodrzwiowy samochód przypominał Poloneza, jednak wzorowano go na francuskiej Simce 1307 z lat 70. Układ napędowy ściągnięto z Audi 100. W fazie projektowej samochód przewidziano do stosowania silników Renault (1.8 i 2.0), ale współpracę niekorzystną dla Francuzów zerwano. Rosjanie sięgnęli po dwie jednostki: 1.6 z Łady 2106 i 1.5 z Moskwicza 412.

Model 2141 to był pierwszy Moskwicz z napędem na przód. Poprzednie generacje produkowane od 1946 r. miały napęd na koła tylne. W przygotowaniu produkcji Moskwicza 2141 pomagali fachowcy z Francji. Samochód debiutował na salonie w Paryżu w 1988 r. Występował też w luksusowych odmianach Kniaź Władimir i Iwan Kalita (sedan). W 1998 roku pojawił się zmodernizowany Moskwicz 2141 Swiatogor z dwulitrowym silnikiem Renault. Zakłady Moskwicza przestały produkować auta w 2001 roku.