Pijana kobieta nie spodziewała się, że systemy bezpieczeństwa w samochodzie powiadomią bez jej wiedzy służby ratunkowe. BMW za pośrednictwem systemu eCall zgłosiło niebezpieczne zdarzenie drogowe.

Pijana kobieta po uderzeniu w zaparkowany samochód została szybko namierzona przez patrol policji. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. Prosto z komfortowego BMW trafiła do celi na komisariacie w Puławach.

Pijana kobieta rozbiła BMW, auto samo wezwało pomoc

Dyżurny policji w Puławach odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednej z ulic w mieście. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce okazało się, że za kierownicą siedzi 38-letnia mieszkanka gminy Końskowola, a jej stan wskazywał na mocne upojenie alkoholem.

Okazało się, że kobieta nieprawidłowo wykonała manewr omijania prawidłowo zaparkowanego samochodu stojącego przy drodze. W efekcie doszło do zderzenia z Hondą. Na szczęście w drugim samochodzie nie znajdowali się pasażerowie, gdyż chwilę wcześniej kierowca opuścił pojazd i poszedł do domu.

Pijana kobieta rozbiła BMW, ale zadziałał system eCall

System eCall to obowiązkowy element wyposażenia dla samochodów homologowanych od 2018 roku. Większość nowych aut dostępnych na rynku jest już wyposażona w takie rozwiązanie. Specjalny moduł wyposażony w odbiornik GPS oraz kartę SIM do przesyłania danych i nawiązywania połączeń głosowych jest najczęściej montowany w podsufitce samochodu wraz z panelem sterującym.

W razie zdarzenia, które spowodowało duże przeciążenie lub otwarcie poduszek powietrznych następuje automatyczne połączenie z operatorem numeru alarmowego – w Polsce jest to numer 112. Kierowca i pasażerowie mogą ręcznie wywołać pomoc, po wciśnięciu przycisku oznaczonego jako "SOS".

System automatycznie przesyła do służb ratunkowych podstawowy pakiet danych, takich jak godzina zderzenia, numer VIN pojazdu, rodzaj samochodu, położenie samochodu, kierunek jazdy oraz liczba pasażerów.

Jeśli dojdzie do nawiązania połączenia, a pasażerowie są przytomni, operator numeru alarmowego może uzyskać dodatkowe informacje na temat zdarzenia. Jeśli kierowca ani nikt z pozostałych osób znajdujących się na pokładzie nie jest w stanie rozmawiać, dane i tak trafiają automatycznie do centrum ratunkowego.

Pijana kobieta rozbiła BMW i wydmuchała 1,4 promila alkoholu

Badanie alkomatem wykazało, że kierująca BMW ma w organizmie 1,4 promila alkoholu. Jej prawo jazdy zostało zatrzymane, a kobieta trafiła do policyjnego aresztu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jazda w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo. W związku z powyższym kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat.

Oprócz tego będzie musiała zapłacić wysokie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Do ostatecznego rachunku będzie musiała doliczyć szkody w Hondzie.

Ubezpieczyciel BMW najpierw pokryje koszty naprawy samochodu, a następnie zwróci się do ubezpieczonej z roszczeniem, tzw. regresem. W związku z tym będzie musiała głęboko sięgnąć do kieszeni i pokryć koszty naprawy obu samochodów.