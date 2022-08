Reklama

Firma carVertical przygotowała ciekawe zestawienie obrazujące polski rynek samochodów używanych. Eksperci przygotowali listę dwudziestu modeli dostępnych w Polsce, które są najczęściej zagrożone procederem cofania licznika.

Zestawienie powstało w oparciu o dane wygenerowane z prawie miliona zapytań, co podwyższa jego wiarygodność.

Cofanie licznika w samochodach to nadal plaga

Cofanie licznika w kilkuletnich samochodach często nie jest "łatwym chlebem" dla oszustów. Producenci starają się maksymalnie utrudnić ten proceder. Dane na temat przebiegu są kodowane w różnych podzespołach samochodu. Oprócz tego, coraz więcej firm prowadzi globalne bazy z historią samochodów, każda wizyta w serwisie jest rejestrowana w systemie wraz z przebiegiem, który można później zweryfikować w serwisie na drugim końcu świata. Do tego dochodzą jeszcze zupełnie osobne bazy danych prowadzone przez firmy ubezpieczeniowe oraz niezależne serwisy, które później pozwalają porównywać dane i eliminować podejrzane samochody. Właśnie w taki sposób firma carVertical pozyskuje dane, które uzupełnione później przez diagnostykę komputerową pozwalają zyskać obraz, czy przebieg tego konkretnego samochodu jest prawdziwy.



- Daje to także kupującemu dwie ważne korzyści. Po pierwsze, chroni przed zakupem auta z cofniętym licznikiem, po drugie zabezpiecza przed przykrymi następstwami takiej transakcji. Nie chodzi tu już nawet o straty finansowe, ale o problemy podczas przeglądów rejestracyjnych, na których wszystko może wyjść na jaw lub podczas odsprzedaży samochodu – kolejny kupujący może być przecież bardziej wnikliwy! - podkreśla Matas Buzelis z carVertical.

W związku z powyższym "profesjonalna korekta przebiegu" kosztuje znacznie więcej niż dekadę czy dwie temu. Dlatego ten proceder jest najbardziej opłacalny w przypadku drogich samochodów, które cieszą się dużą popularnością na rynku.

Cofanie licznika w samochodzie, na które modele trzeba uważać?

Ranking samochodów, w których najczęściej dochodzi do cofnięcia licznika nie będzie zaskoczeniem. W przeważającej części dominują w nim auta niemieckie z segmentu premium. W pierwszej dwudziestce znajdziemy głównie Audi, BMW i Volkswagena. W zestawieniu wkradł się jeden model Porsche i Opla, a także jedyny przedstawiciel amerykańskiej motoryzacji, Ford Mustang. Z raportu przygotowanego przez carVertical wynika również, że najczęściej cofa się licznik w samochodach mających od 5 do 15 lat. Auta z takich roczników najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach najpopularniejszych serwisów (roczniki od 2006 do 2016).

Ranking modeli, w których najczęściej cofa się przebieg prezentujemy poniżej. Poszczególne kolumny reprezentują markę i model pojazdu, a następnie procent wykrytych egzemplarzy z cofniętym licznikiem.

1. Audi A8 31,08 proc. 2. Volkswagen Touareg 25,85 proc. 3. Ford Mustang 24,41 proc. 4. Audi A7 24,20 proc. 5. BMW X5 23,06 proc. 6. BMW 7 22,60 proc. 7. Audi A6 22,52 proc. 8. BMW X6 22,36 proc. 9. Audi Q7 21,99 proc. 10. Volkswagen Sharan 21,77 proc. 11. BMW Seria 6 20,76 proc. 12. Volkswagen CC 20,32 proc. 13. Volkswagen Jetta 20,04 proc. 14. Audi A5 19,95 proc. 15. Volkswagen Passat 19,75 proc. 16. Opel Insignia 19,44 proc. 17. Porsche Cayenne 19,27 proc. 18. BMW Seria 5 18,01 proc. 19. Audi Q5 17,87 proc. 20. Audi A4 17,75 proc.

źródło danych: carVertical

Cofanie licznika w samochodzie, po co handlarze tak robią?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – dla pieniędzy. Zwykle jest to szybka inwestycja w samochód, która pozwoli go sprzedać nieświadomemu nabywcy po zawyżonej cenie.

Kolejną istotną sprawą jest specyfika naszego rynku. Polacy mają duży problem z kupowaniem samochodów z przebiegiem powyżej 200 tys. km. Złośliwi twierdzą nawet, że takich aut nie uświadczymy w polskich komisach, a filtrowanie ogłoszeń w znanych portalach powinno być ograniczone właśnie poniżej wspomnianego przebiegu. Auto z przebiegiem powyżej tej granicy staje się po naszej stronie Odry "niesprzedawalne", a zainteresowanie egzemplarzami z dużym przebiegiem, choćby serwisowanymi do ostatniego dnia w autoryzowanej stacji, jest drastycznie niskie.

Cofanie licznika, w jakim kraju kupować auto?

O dziwo Polska wcale nie jest krajem, gdzie najczęściej dochodzi do cofania liczników w samochodach. Po wprowadzeniu kilka lat temu ogólnodostępnej bazy historiapojazdu.gov.pl i regularnym uzupełnianiu danych na temat przebiegów podczas obowiązkowych przeglądów okresowych sprawiło, że rynek powoli zaczął się zmieniać w dobrym kierunku. Co więcej, od 1 stycznia 2020 roku przebieg samochodu lub motocykla mogą kontrolować policjanci oraz inne służby uprawnione do kontroli kierowców. Jednak daleko nam jeszcze do przodowników w tej kategorii.

Najbezpieczniejszym krajem do zakupu auta używanego jest obecnie Belgia, gdzie w ogólnej liczbie raportów samochody z cofniętymi licznikami stanowią tylko 9 proc. udział. Podobnym wynikiem może się poszczycić Finlandia (9,55 proc.) i Francja (9,60 proc.).

W Polsce współczynnik wynosi 11,98 proc. i plasuje nas wyżej niż takie kraje jak Estonia (18,24 proc.), Rumunia (19,60 proc.) i Łotwa (23,62 proc.). Warto pamiętać, że wiele samochodów zanim przekroczy polską granicę przechodzi "korektę" licznika jeszcze za granicą.

Cofanie licznika, na czym polega?

Osoby pamiętające samochody z mechanicznymi licznikami znają metodę, która wykorzystywała wiertarkę do której podpinano linkę prędkościomierza. Inną metodą było rozmontowanie licznika, żeby ręcznie ustawić odpowiedni przebieg. Ślady takiej operacji można było poznać jedynie po rysach na śrubkach mocujących licznik lub nierówno ustawionych bębenkach z cyframi.

Dziś zmiany przebiegu dokonuje się bardziej wyrafinowanymi metodami. Najprościej po prostu podłączyć odpowiedni sprzęt z oprogramowaniem, które ustawi odpowiedni przebieg. Jednak w nowych samochodach bardzo często informacje o przebiegu zapisują w się w sterownikach wielu podzespołów. To oznacza, że korektę trzeba przeprowadzić po kolei np. w sterowniku skrzyni biegów, modułu komfortu, liczników.

Modyfikacja pamięci we wszystkich urządzeniach na pokładzie może być czasochłonna i kosztowna, a do tego wymagać specjalistycznej wiedzy. Dlatego nieuczciwi sprzedawcy często pozostawiają po sobie jakiś ślad, który pozwala zdemaskować oszustwo.

Cofanie licznika, co za to grozi w Polsce oraz kiedy można wymienić licznik?

Od maja 2019 roku obowiązują przepisy, które przewidują surowe kary za przestępstwo polegające na zmianie wskazań licznika samochodu lub ingerencji w prawidłowość pomiaru. Oprócz tego karane jest zlecenie innej osobie dokonanie zmiany wskazań licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru. Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która fizycznie cofnęła licznik (np. mechanik samochodowy) oraz zleceniodawca takiej usługi (np. nieuczciwy sprzedawca).

Za takie przestępstwo, zgodnie z art. 306a Kodeksu Karnego, przewidziano karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie art. 306a par. 3 kodeksu karnego przewiduje łagodniejszą karę za cofanie licznika samochodu. Może to być grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy cofnięcie licznika zostanie wykryte podczas kontroli drogowej, a nie podczas sprzedaży samochodu. W takim przypadku zmiana stanu drogomierza może zostać potraktowana jako przygotowanie do popełnienia oszustwa.

Prawo przewiduje jeszcze dwie sytuacje, w których można legalnie wymienić licznik (zgodnie z art. 81a Ustawy Prawo o ruchu drogowym):

jeśli urządzenie nie odmierza przebytego dystansu,

jeśli wymianie podlega element, który jest na stałe połączony z drogomierzem i nie można go wymienić osobno.

Wymiana licznika od 1 stycznia 2020 roku powinna być zgłoszona w ciągu 14 dni od momentu montażu. Należy tego dokonać w stacji kontroli pojazdów. Proces legalizacji nie wymaga okazywania starego licznika.