Samochody używane drożeją jak oszalałe. Dowodem dużych podwyżek może być najnowsza analiza ekspertów AAA Auto opracowana na bazie informacji zebranych w komisach u dilerów aut używanych oraz ogłoszeń internetowych. A najwyżej w ostatnim czasie poszybowały ceny aut użytkowych.

Mediana ceny samochodów typu van/furgon na wtórnym rynku wzrosła z 28 900 zł w czerwcu 2021 roku do 35 670 zł w czerwcu tego roku. To oznacza podwyżkę o rekordowe 23,4 proc. Skąd taka zmiana sytuacji na przestrzeni roku?

Samochody używane drożeją, ale dlaczego vany najbardziej?

– Używane vany wykorzystywane są w transporcie małych towarów, w tym przesyłek kurierskich, która to branża przeżywa od dwóch lat olbrzymi rozwój, ze względu na zmianę zachowań konsumenckich wywołanych pandemią i obowiązkiem stosowania dystansu społecznego. Wszyscy zaczęliśmy robić zakupy za pośrednictwem internetu z dostawą towaru do domu, co wpłynęło na wzrost liczby kurierów, którzy dostarczają przesyłki lekkimi samochodami dostawczymi, vanami – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Dodatkowo vany (nie tylko blaszaki) coraz częściej służą jako baza do budowy kamperów. Takie domy na kołach "budowane we własnym zakresie" są tańsze niż modele oferowane przez koncerny motoryzacyjne.

Używany van z największym przebiegiem, sedan najstarszy, SUV najmłodszy

Z analizy wynika też, że używane vany mają najwyższe przebiegi, ale też – zaraz za SUV-ami – mają najmniej lat. Mediana przebiegu używanych vanów w czerwcu 2022 roku wynosiła 220 tys. km, a mediana wieku 9,6 lat.

Volkswagen Transporter to najczęściej oferowany van z drugiej ręki. 15-letni niemiecki van z przebiegiem ok. 275 tys. km kosztuje ponad 24 tys. zł.

Ośmioletni Renault Master zajmuje drugie miejsce w zestawieniu. Młodszy od VW niemal o połowę francuski dostawczak z przebiegiem 235 tys. km kosztuje prawie 45 tys. zł. Taką samą kwotę trzeba przeznaczyć na zakup używanego Fiata Ducato z 2014 roku.

Top10 vanów na rynku wtórnym w Polsce w I połowie 2022 roku (ceny i przebieg)

Model Liczba aut w ofercie Mediana ceny Mediana przebiegu (km) Mediana wieku (lata) 1. Volkswagen Transporter 4015 24 500 zł 275 000 15 2. Renault Master 3947 44 900 zł 235 000 8,3 3. Fiat Ducato 3734 44 900 zł 228 000 8,4 4. Renault Trafic 2532 27 030 zł 221 000 11,7 5. Iveco Daily 2508 52 700 zł 247 549 9,8 6. Peugeot Boxer 2461 42 900 zł 208 253 8,3 7. Mercedes Sprinter 2143 45 900 zł 267 934 10,7 8. Citroen Jumper 2138 39 900 zł 215 616 8,7 9. Opel Vivaro 2122 24 900 zł 240 000 13,6 10. Ford Transit 2085 34 439 zł 210 000 9,7

Zaraz za vanami najwyższy wzrost cen zanotowały używane sedany. Mediana ceny wzrosła o 19,6 proc. z 20 900 zł w czerwcu 2021 roku do 24 999 zł w czerwcu 2022 roku. Tego typy auta są też najstarsze na rynku wtórnym – ich mediana wieku wyniosła w czerwcu 14,4 lat.

Dopiero na miejscu trzecim pod względem wzrostu cen uplasowały się SUV-y z drugiej ręki. Od czerwca ubiegłego roku ich mediana ceny na wtórnym rynku zwiększyła się o 18,6 proc, z 47 900 zł do 56 800 zł w czerwcu tego roku.

Tak poważna rozbieżność cenowa jest efektem najmłodszego wieku tych aut, a w konsekwencji najniższego przebiegu. Mediana wieku SUV-a z drugiej ręku w czerwcu 2022 roku wynosiła 8,3 lata, a mediana przebiegu – 140 tys. km.

Samochodów używanych jest mniej, ale ceny idą w górę

W czerwcu 2022 roku w Polsce oferowano 217 849 aut z drugiej ręki. Oznacza to spadek o 18 462 aut używanych w stosunku do maja 2022 roku, kiedy to w ofercie znajdowało się 236 311 pojazdów. Wzrosła jednak mediana ceny o 1600 zł, czyli do 24 500 zł z 22 900 zł w maju 2022 roku.