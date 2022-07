Hulajnoga elektryczna porzucona na środku chodnika czy na pasie zielni między jezdniami - taki widok nie należy do rzadkości. Stąd w Warszawie rusza wyznaczanie stref do parkowania e-hulajnóg. Na razie będzie ich 21 a docelowo 250. A jeśli ktoś zostawi hulajnogę poza strefą, to może spodziewać się mandatu od Straży Miejskiej.

Hulajnogi elektryczne walające się bezpańsko na chodnikach czy trawnikach to zmora. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie postanowił zrobić z tym porządek i rusza do boju z niechlujnymi użytkownikami wynajmowanych jednośladów. - ZDM Warszawa rozpoczął proces wyznaczania stref do parkowania e-hulajnóg - poinformowała Karolina Gałecka, zastępca dyrektora ZDM. Elektryczne hulajnogi będą parkowane w specjalnych strefach Wiadomo, że w pierwszym etapie powstanie 21 stref, a docelowo będzie ich 250. - Zostaną wdrożone w miejscach, gdzie jednośladów jest najwięcej. Chcemy, aby poprzez wyznaczenie stref, parkowanie w Warszawie było uporządkowane - uzasadniła Gałecka. Warszawski ratusz podpisał już porozumienie z pięcioma operatorami wypożyczającymi elektryczne hulajnogi. Określono w nim nowe zasady korzystania z jednośladów. Gdzie parkować elektryczną hulajnogę? Zgodnie z przepisami parkowanie elektrycznych hulajnóg jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeśli ich nie ma – na chodniku, równolegle do jego zewnętrznej krawędzi. Dzięki miejscom dla hulajnóg operatorzy dostarczą elektryczne jednoślady tylko w te miejsca. Również użytkownicy będą zachęcani do tego, by korzystać z takich miejsc i nie zostawiać jednośladu na chodniku. Będzie mandat za złe parkowanie elektrycznej hulajnogi Tym, którzy mimo wszystko zostawią e-hulajnogę w nieprawidłowym miejscu, grozi mandat od Straży Miejskiej. Od 20 maja 2021 r. obowiązuje ustawa regulująca podstawowe zasady i definicje związane z e-hulajnogami, a od początku listopada – rozporządzenie regulujące warunki techniczne i wyposażenie dla tych pojazdów. Hulajnoga elektryczna, czyli jaki mandat i za co? Mandat 200 zł – za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku).

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.

Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

Osoba na hulajnodze elektrycznej, która będzie jechać chodnikiem szybciej niż pieszy czy nie ustąpi mu pierwszeństwa musi liczyć się z mandatem do 500 zł. Sprawa w sądzie może skończyć się grzywną 5 tys. zł. Hulajnoga elektryczna, czyli dozwolona prędkość i którą drogą można jechać? Żeby nie podpaść policji jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. A dopuszczalna prędkość to 20 km/h. W przypadku gdy nie ma drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów wtedy na hulajnodze elektrycznej można jechać po jezdni z maksymalną prędkością 20 km/h. Warunek – tylko wtedy, gdy na tej jezdni dozwolona prędkość nie większa niż 30 km/h. Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a maksymalna dozwolona prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km/h. W takiej sytuacji jadąc hulajnogą na prąd po chodniku należy utrzymywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, czyli ok. 6 km/h. Jadący hulajnogą elektryczną po chodniku ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Tomasz Sewastianowicz