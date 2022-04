Reklama

Borsuk jako Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP) został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Staliwa Wola wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Projekt jest realizowany i rozwijany od 2014 roku w ramach umowy z MON. Polska konstrukcja ma zastąpić wozy BWP-1 z czasów ZSRR.

Pierwszy prototyp ze zdalnie sterowaną wieżą przeszedł już testy na poligonie w Drawsku Pomorskim. A teraz projekt nabiera tempa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło aneks do podpisanej osiem lat temu umowy dotyczącej opracowania Borsuka. W efekcie rusza realizacja czterech dodatkowych wozów bojowych piechoty, których testowaniem zajmą się siły zbrojne.

Borsuk dla polskiej armii i cztery nowe prototypy

– Przez te wszystkie lata intensywnie pracowaliśmy nad projektem, dlatego rozszerzenie umowy o cztery egzemplarze NBPWP jest dla nas sporym sukcesem i jednocześnie wyzwaniem biznesowym. Dzięki temu HSW jako producent, będzie miała możliwość szybszego uruchomienia procesów technologicznych i zakupowych, co znacząco przyspieszy rozpoczęcie produkcji seryjnej i dostawy – powiedział Bartłomiej Zając, prezes zarządu HSW S.A. – Z kolei większa liczba egzemplarzy wozów bojowych umożliwi szybsze przeprowadzenie procesu badań eksploatacyjno-wojskowych, które dzięki temu realizowane będą w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Oczekujemy, że skróci się też okres tzw. chorób wieku dziecięcego nowego produktu. Z naszego punktu widzenia, trudno o lepszy model wdrożeniowy dla tak rewolucyjnego wyrobu, jakim jest nasz Borsuk – ocenił.

– Produkcja czterech prototypów z partii wdrożeniowej wpisuje się w najlepsze standardy stosowane przez wiodących producentów zbrojeniowych na świecie. Pozwala to przyspieszyć moment rozpoczęcia produkcji seryjnej i dostaw, a następnie wdrożenie sprzętu. W trakcie sprawdzania wypracowane zostaną konieczne regulaminy i procedury związane z bieżącą eksploatacją, obsługą codzienną, resursami podzespołów oraz wieloma innymi obszarami. Dzięki temu, po zakończeniu tego etapu, będzie możliwe rozpoczęcie produkcji i płynne włączenie nowego, ale dobrze już sprawdzonego sprzętu do Sił Zbrojnych RP – powiedział Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Borsuk w dwóch wersjach, czyli co to za pojazd?

Pojazd gąsiennicowy Borsuk został przewidziany w wersji lżej opancerzonej zdolnej pływać oraz transportu sześciu żołnierzy desantu (masa bojowa to ok. 28 ton). Trzyosobową załogę stanowi dowódca, kierowca oraz operator działa. Konstrukcja ma chronić przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych oraz IED. Całość pomyślano tak, by w razie konieczności można było wzmocnić opancerzenie. Borsuk jest wyposażony m.in. w system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu, agregat prądotwórczy czy układ filtrowentylacji. Projekt uwzględnia również zastosowanie aktywnego systemu ochrony wozu.

Borsuk z potężnym silnikiem Diesla

Za napęd Borsuka odpowiada power-pack opracowany przez poznańskie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Zespół obejmuje doładowany silnik Diesla V8 (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy 720 KM (2700 Nm momentu obrotowego), z którym zintegrowano skrzynię automatyczną o czterech biegach do jazdy do przodu i dwóch wstecznych oraz hydrauliczny mechanizm skrętu.

Borsuk z bezzałogową wieżą na polu walki jako łowca i zabójca

Konstruktorzy chyba najbardziej dumni są z zastosowania bezzałogowej wieży ZSSW-30 polskiej konstrukcji. Opracowali ją specjaliści Huty Stalowa Wola i WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. W ich ocenie to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na świecie. Wieżę wyposażono w dwa niezależne przyrządy celownicze umożliwiające pracę w systemie hunter-killer (łowca-zabójca) oraz killer-killer (zabójca-zabójca).

– Jednym przyrządem działonowy niszczy cel, drugim dowódca obserwuje obszar dookoła wozu. Jeżeli zauważy nowy cel, to za pomocą trybu hunter-killer wskazuje go celowniczemu i wieża automatycznie ustawia się na jego kierunku – powiedział Marcin Bieńkowski z działu konstrukcyjnego HSW podczas ćwiczeń wojskowych Dragon-21. Z kolei tryb killer-killer aktywuje się w sytuacjach, w których dowódca nie ma czasu na przekazanie informacji o celu. – Wtedy szybko przejmuje on dowodzenie i oddaje strzał. Trwa to dosłownie ułamki sekund – wyjaśnia Bieńkowski.

Borsuk i jego uzbrojenie

Uzbrojenie zdalnie sterowanej wieży stanowi armata automatyczna z dwudrożnym systemem dosyłania amunicji Mk 44/S Bushmaster II kalibru 30 mm sprzężona z karabinem maszynowym kaliber 7,62 mm. Szybkostrzelność działa? 200 pocisków/min, a w przypadku amunicji programowalnej ABM 120 pocisków/min. Konstrukcja umożliwia też szybką zamianę armaty na kaliber 40 mm. Borsuk jest też wyposażony w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike oraz 8 wyrzutni granatów dymnych. W trybie awaryjnym z pomocą przyjdzie dodatkowe urządzenie obserwacyjne wraz z peryskopem szerokokątnym. Wieża znajdzie też zastosowanie na kołowym transporterze opancerzonym Rosomak.

Borsuk strzelał na poligonie, jak wypadły testy ogniowe? (wideo)

Borsuk z bezzałogową wieżą jesienią 2020 roku przeszedł testy ogniowe na poligonie (wideo niżej).

– Borsuk, a dokładnie rzecz ujmując jego pierwszy prototyp został uzbrojony w ZSSW-30 i wyruszył na polowanie w Drawsku. Nie jesteśmy upoważnieni do informowania na tym etapie o wynikach przeprowadzonych sprawdzeń i testów, jednakże mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy w pełni zadowoleni z pierwszych efektów naszej pracy. Zarówno Borsuk jak i ZSSW-30 to najlepsze, istniejące przykłady tego, że inwestycje w krajowe kompetencje przynoszą spektakularne efekty – powiedział wtedy Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola.

Borsuk nie tylko jako bojowy wóz piechoty, aż sześć zastosowań

Borsuk to nie tylko bojowy wóz piechoty. Konstruktorzy postawili na modułowość systemu. Takie podejście otwiera przed siłami zbrojnymi szereg możliwości. Podwozie może bazą do budowy wozów dowodzenia czy wozów ewakuacji medycznej. Lista obejmuje również moździerz samobieżny 120 mm, wóz rozpoznawania skażeń i wóz zabezpieczenia technicznego.

Plan przewiduje, że w 2023 roku do armii trafi pierwsza pula 14 wozów bojowych piechoty. Następnie do 2025 roku do służby przewidziano 588 sztuk nowego BWP, co pozwoli na zmianę sprzętu w 10 batalionach zmechanizowanych. Polska Grupa Zbrojeniowa potencjał produkcyjny i rozwojowy nowego BWP szacuje przynajmniej na najbliższe 30 lat. Borsuk startuje też w przetargu na nowy wóz bojowy armii słowackiej.

– Rozpoczynamy nowy, zarówno dla nas jak i dla wojska, proces wdrażania Borsuków do armii – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ. – Cztery pojazdy więcej, to czterokrotnie więcej szans na testowanie podsystemów i systemów, które doprowadzimy do perfekcji, jakiej zarówno my jak, i żołnierze oczekują od naszych wyrobów. Borsuk to konstrukcja skrojona pod potrzeby Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, a stojące przed tą czwórką badania eksploatacyjno-wojskowe potwierdzą jej dojrzałość – skwitował.