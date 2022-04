Naklejka umieszczona w lewym dolnym roku szyby samochodu stanie się wyznacznikiem dopuszczenia do wjazdu do Strefy Czystego Transportu w danej gminie.

– Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce – wyjaśnił resort klimatu i środowiska. – Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce – jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę. Będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. Na projekcie znalazł się symbol znaku oznaczającego strefę czystego transportu, aby była ona bardziej czytelna – wskazali urzędnicy.

Naklejka na szybę samochodu, która uprawni do wjazdu do SCT

Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem nalepka będzie zielonym ośmiokątem przypominającym znak STOP. Na górze przewidziano pole na rok produkcji samochodu. Oznaczenie literowe w ramce po lewej stronie będzie odpowiadać rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd.

P - to benzyna

D - jak diesel, to olej napędowy;

M - mieszanka (paliwo-olej);

LPG - gaz płynny (propan-butan);

CNG - gaz ziemny sprężony (metan);

LNG - gaz ziemny skroplony (metan);

H - wodór;

EE - samochód elektryczny

BD - biodiesel

E85 - etanol.

Ramka z prawej strony zawiera informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. W dolnej części przewidziano pole na numer rejestracyjny.

Mandat 500 zł, jeśli nie masz naklejki lub masz niewłaściwą

Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę czystego transportu. Opłata za wydanie naklejki nie może przekroczyć 5 zł. Za wjazd do SCT bez nalepki lub z niewłaściwą naklejką przewidziano mandat 500 zł. Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązuje od 24 grudnia 2021 roku. Zmienione przepisy upoważniają gminy do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie. To oznacza, że władze miasta mogą decydować, które auta mogą wjeżdżać do SCT.

Z ograniczenia wjazdu, już na poziomie ustawy, wyłączono samochody elektryczne, napędzane wodorem oraz gazem ziemnym, a także pojazdy uprzywilejowane i takie, których dostęp do obszaru ograniczonego jest konieczny ze względu na wykonywanie zadań dobra publicznego. Do tego gmina ma ustawową możliwość wyłączyć od zakazu poruszania się po strefie inne pojazdy choćby w oparciu o klasę emisji spalin.

Naklejka na szybę samochodu, czyli pomysł ekspertów konta ministerstwo

– Obecna propozycja zakłada umieszczanie na nalepce nazwy konkretnej SCT oraz numeru rejestracyjnego. Takie oznakowanie umożliwia w praktyce wjazd tylko do jednego, konkretnego obszaru niskoemisyjnego. Każda dodatkowa strefa oznacza kolejną nalepkę na szybie pojazdu – zauważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

PSPA wcześniej proponowało uniwersalny wzór nalepek, dzięki którym kierowcy mieliby możliwość wykorzystać jedną nalepkę do poruszania się po różnych strefach w całej Polsce. Przedstawione ministerstwu rozwiązanie przewidywało pozostawienie na nalepce numeru rejestracyjnego i wprowadzało uzupełnienie o cyfrę (w skali od 1 do 6) odpowiadającą klasie spełnianej przez dany pojazd normie emisji spalin EURO. Każda nalepka miałaby zawierać także unikalny numer.

Norma emisji spalin vs strefa czystego transportu

– W oparciu o oznakowania przyjęte w Unii Europejskiej proponowaliśmy zastosowanie dla silników benzynowych i innych napędów niewykorzystujących oleju napędowego nalepki okrągłej, a dla silników Diesla – nalepki kwadratowej. Naszym zdaniem celowe było również zastosowanie dodatkowej nalepki sześciokątnej w kolorze ciemnej zieleni pozwalającej identyfikować pojazdy dopuszczone decyzją rady miasta (np. dla mieszkańców z obszaru strefy). Nalepka ta powinna zawierać poza innymi wymaganymi elementami również datę ważności związaną z zakończeniem możliwości wjazdu do strefy – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Pomysłodawcy sugerowali także m.in. skorelowanie koloru nalepek z normami EURO (w przypadku Euro 1 miałby być to kolor szary, Euro 2 – fioletowy, Euro 3 – czerwony, Euro 4 – pomarańczowy, Euro 5 – żółty, zaś Euro 6 – zielony). Propozycja zakładała ponadto umieszczenie na każdej z nalepek znaku D-54 (oznaczającego strefę czystego transportu), który zastąpiłby napis "Strefa Czystego Transportu".

Okresy obowiązywania norm Euro:

Norma emisji Diesel i pierwsza rejestracja auta Benzyna i pierwsza rejestracja auta Euro 1 1993-1996 1993-1996 Euro 2 1997-2000 1997-2000 Euro 3 2001-2005 2001-2005 Euro 4 2006-2010 2006-2010 Euro 5 2011-2013 2011-2014 Euro 6 2014 - 31 sierpień 2018 2015 - 31 sierpień 2018 Euro 6d od 1 września 2018 od 1 września 2018

Strefa czystego transportu w Krakowie?

Obecnie w Polsce nie funkcjonuje ani jedna strefa czystego transportu. Jedyną próbę ustanowienia SCT podjął Kraków w 2019 roku. Dziś stolica Małopolski ponownie rozważa utworzenie SCT.

Władze Krakowa na podstawie badań stwierdziły, że największym źródłem szkodliwych emisji są samochody z silnikiem Diesla spełniającym normę Euro 4 lub starsze. Stąd propozycja włodarzy przewiduje, że od stycznia 2023 r. do SCT będzie można wjeżdżać pojazdami spełniającymi normę Euro 3 i nowszymi. By już od 1 stycznia 2024 r. wpuszczać diesle z Euro 4 i wyżej; od 1 lipca 2025 r. - Euro 5. A Euro 6 będzie granicą od 1 stycznia 2027 roku.

Dla kontrastu, w Europie funkcjonuje już ok. 300 obszarów niskoemisyjnych (również w regionie CEE), a ich liczba rośnie.