Star 660 z 1977 roku o numerze rejestracyjnym UFE 6352 za zabudową polowego warsztatu osprzętu SO-1/LOT to zabytkowy samochód poszukiwany przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Niestety zanosi się na to, że ciężarówkę spotkał najgorszy los…

Kłopoty dęblińskiego muzeum rozpoczęły się w 2014 roku. Wtedy Star 660 opuścił macierzystą kolekcję i w ramach użyczenia trafił na ekspozycję Wojskowej Izby Pamięci im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku. Umowa przewidywała powrót auta do Dęblina w październiku 2020 roku. Tak się jednak nie stało.

Star 660 nie wrócił do muzeum w Dęblinie

– Z chwilą wezwania partnera do zwrotu, nasze muzeum napotkało na sytuację problematyczną i niespodziewaną. Partner społeczny nie wyraził woli do zwrotu użyczonego pojazdu, a obecnie, po kilku wezwaniach, utrzymuje, iż obiekt ten został zezłomowany, czyli bezpowrotnie zniszczony, i nie ma możliwości jego zwrotu – poinformowało kierownictwo, które żyje wiarą w powrót auta do kolekcji.

– Mamy nadzieję, iż partner umowy nie był z nami do końca "szczery" i pojazd ten nadal istnieje – podkreśla muzeum i prosi, by wszelkie informacje dotyczące zaginionego Stara 660 kierować na adres zbiory@muzeumsp.pl (lub telefon MON 261 519 450).

Zaginiony Star 660 i zarzut zezłomowania zabytkowej ciężarówki

Poszukiwaniami eksponatu zajęła się policja i prokuratura. Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Rykach poinformowali, że mężczyzna z Wojskowej Izby Pamięci im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku usłyszał zarzuty przywłaszczenia i złomowania pojazdu ciężarowego Star 660 wypożyczonego z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Star 660, czyli terenowa ciężarówka

Star 660 to polski terenowy samochód ciężarowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych STAR w Starachowicach. W 1965 roku zastąpił produkowanego od 1958 roku Stara 66. Ze względu na braki finansowe i materiałowe modernizację wprowadzano w dwóch etapach. Stąd oznaczenia pojazdów: M1 i M2. Odmiana M2 pojawiła się w 1968 roku. – W tej wersji zastosowano metalowo-brezentową konstrukcję dachu kabiny, poprawiając izolację termiczna i akustyczną, zmieniono kształt osłony silnika oraz dźwigni zmiany biegów – wyjaśnia muzeum.

Instalacja elektryczna auta zyskała ekranowanie pozwalające na pracę w całkowitym zalaniu. Stąd Star 660 mógł pokonywać głębsze przeszkody wodne czy być przeciąganym po dnie. W układzie hamulcowym zwiększono wydajność pompy wspomagania, pojawił się zawór sterujący układem hamulcowym przyczepy. Produkcję zakończono w 1983 roku.