Inflacja bije rekordy, a jej skutki uderzają w kierowców. Ceny paliw wystrzeliły ponad granicę 6 zł i nie zamierzają hamować. Do galopujących rachunków za tankownie dołączyły większe koszty w warsztatach samochodowych…

Ceny napraw samochodów prześwietlili analitycy serwisów rankomat.pl i dobrymechanik.pl. Pod lupę trafiły koszty serwisowania aut od 2019 roku w zależności od marki. Wyniki mogą zaskakiwać.

Koszty naprawy samochodu – jak zmieniały się ceny?

Z raportu wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch średni koszt wizyty w warsztacie samochodowym wzrósł o 22 proc. W 2019 roku za naprawę auta polscy kierowcy płacili średnio 505 zł. A już w pierwszym półroczu 2021 roku średni koszt wizyty w warsztacie zdrożał o ponad 100 zł – z kieszeni trzeba było wyciągnąć 614 zł.

Wymiana opon i serwis klimatyzacji zdrożały najbardziej

Za co zapłacimy drożej? Największe podwyżki dotyczyły prostych usług sezonowych (+ 9,9 proc.), np. serwisu klimatyzacji czy wymiany opon. Typowe naprawy eksploatacyjne drożały znacznie wolniej (+1,3 proc.), a na niestandardowe koszty napraw kierowcy wydawali o 4 proc. więcej niż pod koniec 2020 r.

W ocenia analityków jeśli średni koszt wizyty w warsztacie samochodowym będzie tak galopować, to z roku na rok kieszeń kierowcy ucierpi coraz bardziej. Wystarczy porównać - przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 5 proc. (z 4918,17 zł do 5167,47 zł). A w tym samym czasie średni koszt wizyty w warsztacie samochodowym podwyższył się o 18,4 proc. czyli niemal cztery razy więcej niż pensja.

Najdroższa i najtańsza marka w serwisie - najwięcej za Audi, najmniej Toyota

A samochody których marek są najdroższe, a których najtańsze w naprawie? Kierowcy najwięcej wydawali na naprawę samochodu marki Audi - średnio 741 zł. Najmniej kosztowała go natomiast usterka Toyoty (543 zł). Różnica między najdroższą a najtańszą w naprawie marką wyniosła aż 36 proc.! I o ile niemiecka firma jest powszechnie znana z dużych kosztów serwisowania i części, to Toyota na przeciwnym biegunie może zaskakiwać na plus (japońska marka przez lata istniała w świadomości jako droga w naprawach).

Analitycy przyjrzeli się także wzrostom średniej wartości napraw (2020 vs 2021). Raport obejmuje wizyty umówione przez serwis dobrymechanik.pl

Największe wzrosty w porównaniu do 2020 roku dotyczyły marki Opel (niemal 24 proc.). Dla pozostałych badanych marek podwyżki osiągnęły poziom od 1,1 proc. (Skoda) do 12,9 proc. (Toyota). Tylko jedna marka odnotowała w tym czasie spadek ceny, to Volkswagen (-11,7 proc.).

Średni koszt naprawy samochodu w ciągu ostatnich dwóch lat był znacznie wyższy. Dla Fiata, Opla i Toyoty podwyżki cen osiągnęły poziom od 38,2 proc. do 41,6 proc.

Naprawa samochodu 2019/2020/2021 - marki i koszty serwisowania od najdroższej do najtańszej: