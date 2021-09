12 fotoradarów MultaRadar CD z zakupionej przez GITD puli 26 nowych urządzeń już zamontowano przy drogach. Lokalizacje w 14 województwach wskazał Instytut Transportu Samochodowego - najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Pomorzu. A Grójec i Brześce – to miejscowości, w których przed chwilą stanęły nowe sprzęty do pilnowania kierowców.

Dwa fotoradary – w Sianowie i w Widełce, zostały już włączone w tryb rejestracji i wykonywania zdjęć. Przykładowo, urządzenie w Widełce, w ciągu pierwszej doby zarejestrowało 28 naruszeń. I co ciekawe, zdecydowana większość kierowców, w miejscu pomiaru prędkości jedzie wolniej niż pozwalają na to przepisy. Średnia prędkość przejeżdżających przez kontrolowany odcinek samochodów to 42 km/h.

Pozostałe lokalizacje oczekują podłączenie do prądu, stąd termin uruchomienia tych fotoradarów jest uzależniony od prac zakładów energetycznych.

Fotoradary - lokalizacja nowych urządzeń

Prędkość będą rejestrowały fotoradary MultaRadar CD - najwidoczniej sprzęt oferowany przez spółkę Lifor wypadł najlepiej podczas zeszłorocznych testów na lotnisku w Toruniu. Co ciekawe, model ten jest już wykorzystywany w sieci CANARD.

– Instalowane są nowoczesne urządzenia, które rejestrują wysokiej jakość materiał dowodowy i są mało awaryjne. Ich zaletą jest również możliwość kontroli jednocześnie kilku pasów ruchu. Koszt montażu jednego urządzenia wynosi ok. 250 tys. zł – wyjaśniła Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

12 nowych fotoradarów pojawiło się w miejscowościach: Krapkowice (woj. opolskie), Sianów (woj. zachodniopomorskie), Naściszowa (woj. małopolskie), Tychy (woj. śląskie), Cisiec (woj. śląskie), Boguchwała (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Głuszyca Górna (woj. dolnośląskie), Widełka (woj. podkarpackie), Liszki (woj. małopolskie), Brześce (woj. mazowieckie), Grójec (woj. mazowieckie).

Montaż wszystkich 26 fotoradarów ma zakończyć się w lutym 2022 roku. Ich ustawienie ma kosztować 5,7 mln zł.

Wykaz lokalizacji instalacji 26 nowych fotoradarów:

MAZOWIECKIE – Łazy, Al. Krakowska, droga krajowa nr 7

ŁÓDZKIE – Łódź, Al. Jana Pawła II (pomiędzy ul. Pabianicką a ul. Obywatelską, zachodnia nitka) – droga krajowa nr 91

ŁÓDZKIE – Łódź Al. Włókniarzy / ul. Limanowskiego – droga krajowa nr 72

DOLNOŚLĄSKIE – Proszków (pikietaż: 61 km) – droga krajowa nr 94

LUBELSKIE - Wandzin koło Kozłowieckiego Parku krajobrazowego – droga krajowa nr 19

MAZOWIECKIE – Grójec, Mogielnicka 32 – droga powiatowa

LUBELSKIE – Lublin, Al. Solidarności – droga krajowa nr 82

MAŁOPOLSKIE - Biskupice (pikietaż: 280,5 km) – droga wojewódzka nr 783

WIELKOPOLSKIE – Oborniki, Czarnkowska 33 – droga wojewódzka nr 178

MAZOWIECKIE – Warszawa, Ursus, Al. Jerozolimskie 249 – droga wojewódzka nr 719

POMORSKIE – Kartuzy, Kartuska 23 – droga wojewódzka nr 228

KUJAWSKO-POMORSKIE – Solec Kujawski (pikietaż: 278,9 km) – droga krajowa nr 10

ŚWIĘTOKRZYSKIE – Jędrzejów, 11 Listopada 37 – droga powiatowa

DOLNOŚLĄSKIE – Głuszczyca Górna (pikietaż: 8,5 km) – droga wojewódzka nr 381

WIELKOPOLSKIE – Kościelna Wieś (pikietaż: 260,4 km) – droga krajowa nr 12

LUBUSKIE – Dziećmiarowice (pikietaż: 75,8 km) – droga krajowa nr 12

MAŁOPOLSKIE – Naściszowa 25 – droga powiatowa

POMORSKIE – Wierzyca (pikietaż: 275,8 km) – droga krajowa nr 20

MAŁOPOLSKIE – Kryspinów (pikietaż: 20 km) – droga wojewódzka nr 780

OPOLSKIE – Niemodlin, Opolska 12 – droga krajowa nr 46

MAŁOPOLSKIE – Kraków, Lublańska – droga krajowa nr 79

ZACHODNIOPOMORSKIE – Sianów, Łużycka 52 – droga krajowa nr 6

OPOLSKIE – Krapkowice, Księdza Koziołka – droga wojewódzka 409

ŚWIĘTOKRZYSKIE – Ciekowy, Łysogórska – droga powiatowa

ŚWIĘTOKRZYSKIE – Staszów, Krakowska – droga wojewódzka 757

PODLASKIE – Hryniewicze 37 – droga powiatowa

– Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to kwestia, która wymaga ciągłej pracy. Nie powinno jednak zapominać się o działaniach prewencyjnych, dlatego nasz system informuje kierowców o fotoradarach czy kontrolach prędkości, które zazwyczaj lokalizowane są w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Kierowca odbiera komunikat o danym zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu może szybciej reagować. Zmniejsza to ryzyko gwałtownego hamowania i generowania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i gdy tylko na drogach pojawiają się nowe fotoradary, dodajemy ich lokalizację w naszym systemie – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik

Mandaty nie tylko za prędkość - 358 nowych urządzeń do kontroli kierowców

Projekt zakłada zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach:

39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów),

30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle,

5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.

– Zakupionych zostanie 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących. 247 urządzeń zostanie zainstalowanych w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach. Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i najbardziej wyeksploatowane urządzenia funkcjonujące w ramach systemu CANARD. Część urządzeń pracuje na polskich drogach już od dekady – wyjaśniła Niżnik.

Odcinkowy pomiar prędkości groźniejszy niż fotoradar

Jeśli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości to system kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Przybywa coraz więcej dróg szybkiego ruchu i autostrad, a jednocześnie brakuje nam nadzoru na tych odcinkach, co nagminnie wykorzystują kierujący – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Jego zdaniem odcinkowy pomiar prędkości jest panaceum na walkę z takimi kierowcami.