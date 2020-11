Protest około 100 taksówkarzy w Warszawie. Kierowcy muszą liczyć się z korkami w centrum. Kawalkadę taksówek zabezpiecza policja, która kieruje ruchem. Jak zapowiedział związek zawodowy "Warszawski Taksówkarz" przejazd kolumny zaplanowano mostem Poniatowskiego na plac Trzech Krzyży, a potem przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Reklama

– Celem przejazdu jest złożenie petycji w sprawie uwzględnienia taksówkarzy w obecnie procedowanej tarczy antykryzysowej. (...) Jedziemy razem z taksówkarzami w sprawach taksówkarzy. W związku z obecną sytuacją epidemiczną podczas składania pisma nie wysiadamy z samochodu – zapowiedział związek.

W piśmie do premiera czytamy: Nasza branża nie została i raczej nie zostanie objęta zakazem pracy, jednakże zakazy dotyczące innych branż przekładają się bezpośrednio na nasze zarobki. W tej chwili obroty spadły do poziomu uniemożliwiającego nawet opłacenie składek ZUS, nie wspominając o innych rachunkach i możliwości zarobienia pieniędzy na życie. Robimy po 4-5 kursów na 12 godzin pracy. Zamknięcie szkół, restauracji, klubów, zalecenie pracy zdalnej oraz zrost zakażeń COVID-19 powoduje postępujący spadek obrotów. Brak wsparcia finansowego oraz brak zwolnienia ze składek ZUS będzie dla taksówkarzy i ich rodzin zabójczy. Nasz branża nie doszła jeszcze do siebie od pierwszego lockdownu.

– Wyrażamy także gotowość do uczestniczenia w ewentualnych pracach oraz konsultacjach w przy tworzeniu zapisów tarczy antykryzysowej – podkreślił Szymon Komorowski, wiceprzewodniczący związku zawodowego "Warszawski Taksówkarz".