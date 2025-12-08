Agnieszka Łyżwińska nowym dyrektorem zarządzającym Renault, Dacia i Alpine EAST

Agnieszka Łyżwińska od 1 stycznia 2026 roku obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Renault i Dacia oraz Alpine EAST. W strukturach Grupy Renault będzie odpowiedzialna za sześć rynków. Na liście jest Polska, Czechy, Słowacja oraz kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia.

Łyżwińska z branżą motoryzacyjną jest związana od blisko 30 lat. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora zarządzającego marki Dacia na cały region EAST (Polska, Czechy, Słowacja i kraje bałtyckie). Wcześniej była dyrektorem marketingu regionu East dla marek Renault i Alpine. W latach 2019–2021 była dyrektorem polskiego oddziału Nissan Sales Central & Eastern Europe.

Sensacyjny awans Polki w Grupie Renault

Agnieszka Łyżwińska przez ponad 10 lat pracowała w Renault Retail Group, sieci salonów marki, gdzie zajmowała stanowiska dyrektora handlowego oraz dyrektora sprzedaży i marketingu. W latach 2014–2019 pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Renault Polska. Teraz na nowym stanowisku będzie odpowiadać za biznes Grupy Renault we wschodniej części Europy.

Dotychczasowy dyrektor zarządzający Fabien Goulmy wraca do Francji. W strukturach centralnych Mobilize Energy zostanie dyrektorem ds. sprzedaży i działalności operacyjnej.