Ceny paliw w tegoroczne mikołajki mogą zaskoczyć kierowców. 6 grudnia niektóre sieci zamieniły w święto tańszego tankowania. Przykłady?

MOL oferuje rabaty sięgające nawet 30 gr/l na paliwa EVO Plus, 20 gr/l na EVO oraz 10 gr/l na LPG dla użytkowników aplikacji MOL Move. Z kolei sieć MOYA express kusi zniżką 25 gr/l na wszystkie dostępne paliwa na stacjach samoobsługowych.

Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

– Paliwa mogą tanieć. Zmiany wskazują na wyraźne odreagowanie rynku po wcześniejszym wzroście – wskazują analitycy e-petrol.pl.

Benzyna 95 od poniedziałku 8 grudnia ma kosztować na poziomie 5,77–5,89 zł/l. Szlachetniejsza 98-ka to wydatek 6,56–6,68 zł za litr.

Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za litr oleju napędowego mają płacić 6,13–6,25 zł. Ceny gazu LPG powinny być stabilne, na poziomie 2,61–2,69 zł za litr.

Duże zmiany cen paliw od poniedziałku. Ile zapłacą kierowcy?

Także analitycy BM Reflex zauważają obniżki na stacjach paliw. W przypadku diesla ceny spadły o 6 groszy do 6,20 zł/l. Benzyna 95 kosztuje 5,87 zł/l, czyli o 5 groszy mniej - to trzecia z rzędu obniżka i w sumie od 20 listopada do dziś 95-ka potaniała średnio o 10 groszy na litrze. W przypadku gazu LPG trzeci tydzień z rzędu średnia cena utrzymuje się na poziomie 2,66 zł.

– O ile nie nastąpi gwałtowny ruch cen ropy naftowej w górę, ostatnie tygodnie roku powinny upłynąć pod znakiem dalszych spadków cen na stacjach. W najbliższym tygodniu obniżki cen będą kontunuowanie w podobnej wysokości – wskazują eksperci.

Nowe ceny paliw od 8 grudnia 2025