Oszuści atakują kierowców nową metodą

Policja co pewien czas ostrzega przed najróżniejszymi metodami stosowanymi przez przestępców do okradania ludzi. Oszuści np. pod pretekstem dopłaty do przesyłki, bo okazała się za ciężka lub za duża, wyłudzali przez SMS lub e-mail dane do logowania w bankowości internetowej.

Szczególnie ci, którzy oczekiwali na przesyłkę, nie podejrzewali, że padają właśnie ofiarami złodziei. Kwota, jaką trzeba było uregulować, była niska, dlatego wielu chciało ją zapłacić. Dopiero zerowy stan konta uświadomił, że wiadomość pochodziła od przestępców. Teraz Ministerstwo Finansów alarmuje o nowym scenariuszu cyberataku…

Kierowcy dostają "żądanie zapłaty" za postój

– Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których widnieje żądanie zapłaty za rzekomy postój w strefie zastrzeżonej. Próbują w ten sposób nakłonić do uiszczenia fikcyjnej opłaty – ostrzega resort.

Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

Ministerstwo ostrzega: To oszustwo

Spreparowane żądanie zapłaty jest stylizowane na wiadomość wysłaną przez urząd. Łatwo dać się nabrać. Szczególnie, że "nadawcą" ma być Ministerstwo Finansów, tyle że zaszyty adres e-mail jest fałszywy. Przestępcy posługują się "językiem prawniczym". Grożą, że jeśli opłata nie wpłynie w ciągu 48 godzin, wówczas kara wzrośnie "zgodnie z przepisami" oraz "art. 202 Kodeksu Drogowego".

- Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą wiadomości tego typu. Może to być próba wyłudzenia danych lub środków finansowych. Zwracaj uwagę na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na "gov.pl", a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, zwiększ czujność - ostrzega resort.

Oszustwa w internecie coraz popularniejsze

Liczba oszustw w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, za to rośnie wartość kradzieży. To oznacza, że Polacy dają się oszukiwać na coraz większe kwoty. Visa w swoim raporcie dotyczącym cyberzagrożeń wskazuje, że przestępcy coraz częściej wykorzystują technologie, takie jak klonowanie głosu za pomocą AI i chatboty AI, aby nakłonić konsumentów do przekazania pieniędzy pod fałszywym pretekstem. Z kolei z raportu opublikowanego przez SMSAPI wynika, że klienci nie są zbyt ostrożni - aż 40 proc. Polaków nie weryfikuje tożsamości rozmówcy telefonicznego lub nadawcy e-maila, a ponad 17 proc. Polaków nie jest pewnych czy już nie padło ofiarą oszustwa w sieci.