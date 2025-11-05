Polacy coraz chętniej wybierają auta elektryczne. Tylko przez trzy kwartały tego roku liczba samochodów w pełni elektrycznych (BEV) zwiększyła się w naszym kraju aż o 32,4 tys., czyli o 82 proc. więcej, niż w takim samym okresie rok wcześniej (dane Licznika Elektromobilności PZPM i PSNM). Szybko rośnie też sieć punktów ładowania.

Polacy docenili zalety samochodów elektrycznych. Wśród nich jest i ta, że są one – ciche.

Dźwięk, który wypełnia przestrzeń

Nowe możliwości wykorzystało Volvo w swoim modelu SUV EX90. Brak drgań silnika spalinowego, laminowane szyby, precyzyjnie zaprojektowana izolacja akustyczna i pneumatyczne zawieszenie pozwoliły zapewnić w kabinie prawdziwy spokój. Podróżujący mogą w pełni skupić się na rozmowie, muzyce lub po prostu ciszy. Również materiałom wykończeniowym towarzyszy filozofia skandynawskiego spokoju. Naturalne tkaniny czy drewno nadają kabinie ciepły, elegancki charakter, z wyczuciem i dbałością o detale.

Reklama

Wrażenia potęguje system audio Bowers & Wilkins High Fidelity. To jeden z najbardziej zaawansowanych układów nagłośnienia w motoryzacji. 25 głośników rozmieszczonych w całej kabinie, w tym w zagłówkach i na desce rozdzielczej, tworzy przestrzenny dźwięk, który otacza każdego pasażera. Dzięki mocy 1610 watów i obsłudze Dolby Atmos, muzyka nabiera głębi, a utwory brzmią tak, jakby były odtwarzane na żywo.

Towarzyszy temu debiut trybu Abbey Road Studios Mode, opracowanego wspólnie przez Bowers & Wilkins i legendarne londyńskie studio nagraniowe. Funkcja ta przenosi słuchaczy w samo serce najsłynniejszego studia świata.

Wybierając się w podróż można wybrać styl dopasowany do nastroju, od ciepłego, analogowego brzmienia po nowoczesne, przestrzenne dźwięki. W trybie Producer Mode użytkownik może nawet samodzielnie kształtować charakter akustyki, niczym producent muzyczny za konsoletą Abbey Road.

– Abbey Road Studios Mode przynosi charakterystyczne brzmienie naszych przestrzeni i sprzętu do wnętrza Volvo EX90, pozwalając kierowcy dopasować dźwięk w samochodzie do własnych preferencji. To wyjątkowe doświadczenie, które zmienia sposób słuchania muzyki w podróży – mówi Jeremy Huffelmann, general manager Abbey Road Studios.

Luksus w ruchu

Wrażenia z jazdy wzmacnia sposób, w jaki Volvo EX90 reaguje na każdy ruch kierowcy – płynnie, przewidywalnie i bez wysiłku. Dzięki natychmiastowej dostępności mocy w napędzie elektrycznym oraz dopracowanemu zawieszeniu, EX90 porusza się lekko, daje poczucie spokoju i pewności.

Dostępne trzy warianty napędowe – od 279 do 517 KM – pozwalają dobrać konfigurację dopasowaną do stylu jazdy, bez konieczności trudnego wyboru między dynamiką a zasięgiem.

Technologia, która wzmacnia bezpieczeństwo

Jak podkreśla Volvo, EX90 to najbezpieczniejsze auto, jakie kiedykolwiek stworzyła ta marka. Samochód został wyposażony w reflektory pikselowe High Definition oraz zaawansowane systemy, kamer, sensorów czy radarów, aktywnie monitorujących otoczenie auta podczas podróży.Równie uważnie samochód obserwuje kierowcę. W razie potrzeby auto ostrzeże, a jeśli trzeba potrafi nawet samodzielnie się zatrzymać.

Połączenie rzemieślniczej precyzji z najnowszymi zaawansowanymi technologiami, pozwoliło Volvo zaoferować nowy wymiar komfortu jazdy.