TOP5 przyczep towarowych

W naszym rankingu 2025 przedstawiamy pięć modeli, które wyróżniają się jakością wykonania, funkcjonalnością i dopasowaniem do różnych grup użytkowników. Wybraliśmy je nieprzypadkowo – każda z marek jest liderem w swojej klasie:

Reklama

TEMARED – specjalista w przyczepach dla biznesu i przemysłu

– specjalista w przyczepach dla biznesu i przemysłu martz – producent przyczep dla hobbystów oraz pasjonatów, którzy przewożą to, co kochają

– producent przyczep dla hobbystów oraz pasjonatów, którzy przewożą to, co kochają UNITRAILER – innowator w sprzedaży przyczep z dostawą na palecie pod dom klienta

– innowator w sprzedaży przyczep z dostawą na palecie pod dom klienta Henra – marka premium oferująca najbardziej wytrzymałe konstrukcje

– marka premium oferująca najbardziej wytrzymałe konstrukcje SARIS – marka z wieloletnią tradycją, łącząca trwałość z nowoczesnym designem

1. TEMARED TRANSPORTER

Przyczepa platformowa dla firm

Transporter od TEMARED to klasyczna przyczepa platformowa z otwartą przestrzenią ładunkową oraz kołami pod powierzchnią, idealna do przewozu materiałów budowlanych, drewna, palet czy sprzętu ogrodowego.

Zalety:

Wysoka ładowność przy kompaktowych wymiarach

Stalowe lub aluminiowe burty z możliwością całkowitego demontażu do płaskiej platformy

Stabilna rama i zawieszenie zapewniające komfort jazdy

Możliwość montażu plandeki, stelaża, siatki

Doskonała dla użytkowników biznesowych

Sprawdź przyczepy TEMARED na stronie https://temared.com/

2. MARTZ MAXI

Solidna przyczepa towarowa, która przewiezie to, co kochasz

Model martz MAXI to lekka, niehamowana przyczepa o wysokiej trwałości, idealna do codziennego użytku przy realizacji swoich pasji.

Zalety:

Wytrzymała rama i ocynkowane elementy chroniące przed korozją

Różne wymiary przestrzeni ładunkowej do wyboru

Możliwość doposażenia w plandekę, koło zapasowe, dodatkowe burty

Uchylna powierzchnia transportowa

Otwierane przednia i tylna burta

3. UNITRAILER Garden Trailer 230 KIPP

Przyczepa bagażowa z dostawą pod dom

Garden Trailer 230 KIPP to lekka, funkcjonalna przyczepa idealna do codziennego użytku – od przewozu mebli po sprzęt ogrodowy. Dzięki niej przewieziesz z miejsca na miejsce wszystkie rzeczy komfortowo i szybko, a do tego zamówisz ją przez Internet z dostawą pod dom.

Zalety:

Kiprowany dyszel umożliwiający pionowe przechowywanie

Otwierana tylna burta z opcją demontażu

DMC do 750 kg – dostępna dla kierowców z kategorią B

Możliwość doposażenia w burty siatkowe, pokrowce, uchwyty podłogowe

Innowacyjna dostawa – wysyłana na palecie bezpośrednio pod dom klienta

4. Henra GB

Zamknięta przyczepa premium dla wymagających użytkowników

GB od Henra to zamknięta przyczepa skrzyniowa, idealna do przewozu narzędzi, elektronarzędzi, materiałów budowlanych i sprzętu serwisowego, który musi być w pełni chroniony przed warunkami atmosferycznymi oraz bezpiecznie zamykany w trakcie postojów.

Zalety:

Ściany i dach zapewniające ochronę przed warunkami atmosferycznymi

Możliwość montażu półek, systemów organizacyjnych i drzwi bocznych - dowolnej personalizacji

Wzmocniona rama i zawieszenie na resorach klasy premium

Idealna dla ekip serwisowych, monterów i firm budowlanych

Trwałość i estetyka na najwyższym poziomie

5. SARIS McAlu Pro

Przyczepa bagażowa dla profesjonalistów – lekka i trwała

SARIS McAlu Pro to aluminiowa przyczepa skrzyniowa, która łączy lekkość z wytrzymałością. Doskonała dla profesjonalistów, którzy cenią sobie mobilność i estetykę.

Zalety:

Aluminiowa konstrukcja odporna na korozję

Niska masa własna przy wysokiej ładowności

Możliwość rozbudowy o stelaż, plandekę, siatkę

Nowoczesny wygląd i ergonomiczne rozwiązania

Idealna do przewozu materiałów, narzędzi i sprzętu

Jak wybrać przyczepę towarową?

Wybór przyczepy towarowej zależy od jej przeznaczenia. Zastanów się, co będziesz przewozić, jak często i w jakich warunkach. Jeśli potrzebujesz przyczepy do intensywnego użytku – postaw na modele premium z wzmocnioną ramą. Dla okazjonalnych transportów wystarczą lekkie przyczepy bagażowe. Zwróć uwagę na DMC, typ zawieszenia, możliwość doposażenia i sposób dostawy. Ważna jest też dostępność w sieci dystrybucyjnej, opcje serwisowania oraz dostępność części zamiennych.

Podsumowanie

Przyczepy towarowe to inwestycja, która zwraca się w wygodzie, bezpieczeństwie i efektywności transportu. W naszym rankingu 2025 znalazły się modele, które odpowiadają na potrzeby różnych użytkowników – od firm budowlanych po osoby prywatne. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zamkniętej skrzyni, lekkiej platformy czy kompaktowej przyczepy bagażowej – znajdziesz tu rozwiązanie dopasowane do Twoich oczekiwań.