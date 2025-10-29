TOP5 przyczep towarowych
W naszym rankingu 2025 przedstawiamy pięć modeli, które wyróżniają się jakością wykonania, funkcjonalnością i dopasowaniem do różnych grup użytkowników. Wybraliśmy je nieprzypadkowo – każda z marek jest liderem w swojej klasie:
- TEMARED – specjalista w przyczepach dla biznesu i przemysłu
- martz – producent przyczep dla hobbystów oraz pasjonatów, którzy przewożą to, co kochają
- UNITRAILER – innowator w sprzedaży przyczep z dostawą na palecie pod dom klienta
- Henra – marka premium oferująca najbardziej wytrzymałe konstrukcje
- SARIS – marka z wieloletnią tradycją, łącząca trwałość z nowoczesnym designem
1. TEMARED TRANSPORTER
Przyczepa platformowa dla firm
Transporter od TEMARED to klasyczna przyczepa platformowa z otwartą przestrzenią ładunkową oraz kołami pod powierzchnią, idealna do przewozu materiałów budowlanych, drewna, palet czy sprzętu ogrodowego.
Zalety:
- Wysoka ładowność przy kompaktowych wymiarach
- Stalowe lub aluminiowe burty z możliwością całkowitego demontażu do płaskiej platformy
- Stabilna rama i zawieszenie zapewniające komfort jazdy
- Możliwość montażu plandeki, stelaża, siatki
- Doskonała dla użytkowników biznesowych
Sprawdź przyczepy TEMARED na stronie https://temared.com/
2. MARTZ MAXI
Solidna przyczepa towarowa, która przewiezie to, co kochasz
Model martz MAXI to lekka, niehamowana przyczepa o wysokiej trwałości, idealna do codziennego użytku przy realizacji swoich pasji.
Zalety:
- Wytrzymała rama i ocynkowane elementy chroniące przed korozją
- Różne wymiary przestrzeni ładunkowej do wyboru
- Możliwość doposażenia w plandekę, koło zapasowe, dodatkowe burty
- Uchylna powierzchnia transportowa
- Otwierane przednia i tylna burta
3. UNITRAILER Garden Trailer 230 KIPP
Przyczepa bagażowa z dostawą pod dom
Garden Trailer 230 KIPP to lekka, funkcjonalna przyczepa idealna do codziennego użytku – od przewozu mebli po sprzęt ogrodowy. Dzięki niej przewieziesz z miejsca na miejsce wszystkie rzeczy komfortowo i szybko, a do tego zamówisz ją przez Internet z dostawą pod dom.
Zalety:
- Kiprowany dyszel umożliwiający pionowe przechowywanie
- Otwierana tylna burta z opcją demontażu
- DMC do 750 kg – dostępna dla kierowców z kategorią B
- Możliwość doposażenia w burty siatkowe, pokrowce, uchwyty podłogowe
- Innowacyjna dostawa – wysyłana na palecie bezpośrednio pod dom klienta
4. Henra GB
Zamknięta przyczepa premium dla wymagających użytkowników
GB od Henra to zamknięta przyczepa skrzyniowa, idealna do przewozu narzędzi, elektronarzędzi, materiałów budowlanych i sprzętu serwisowego, który musi być w pełni chroniony przed warunkami atmosferycznymi oraz bezpiecznie zamykany w trakcie postojów.
Zalety:
- Ściany i dach zapewniające ochronę przed warunkami atmosferycznymi
- Możliwość montażu półek, systemów organizacyjnych i drzwi bocznych - dowolnej personalizacji
- Wzmocniona rama i zawieszenie na resorach klasy premium
- Idealna dla ekip serwisowych, monterów i firm budowlanych
- Trwałość i estetyka na najwyższym poziomie
5. SARIS McAlu Pro
Przyczepa bagażowa dla profesjonalistów – lekka i trwała
SARIS McAlu Pro to aluminiowa przyczepa skrzyniowa, która łączy lekkość z wytrzymałością. Doskonała dla profesjonalistów, którzy cenią sobie mobilność i estetykę.
Zalety:
- Aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
- Niska masa własna przy wysokiej ładowności
- Możliwość rozbudowy o stelaż, plandekę, siatkę
- Nowoczesny wygląd i ergonomiczne rozwiązania
- Idealna do przewozu materiałów, narzędzi i sprzętu
Jak wybrać przyczepę towarową?
Wybór przyczepy towarowej zależy od jej przeznaczenia. Zastanów się, co będziesz przewozić, jak często i w jakich warunkach. Jeśli potrzebujesz przyczepy do intensywnego użytku – postaw na modele premium z wzmocnioną ramą. Dla okazjonalnych transportów wystarczą lekkie przyczepy bagażowe. Zwróć uwagę na DMC, typ zawieszenia, możliwość doposażenia i sposób dostawy. Ważna jest też dostępność w sieci dystrybucyjnej, opcje serwisowania oraz dostępność części zamiennych.
Podsumowanie
Przyczepy towarowe to inwestycja, która zwraca się w wygodzie, bezpieczeństwie i efektywności transportu. W naszym rankingu 2025 znalazły się modele, które odpowiadają na potrzeby różnych użytkowników – od firm budowlanych po osoby prywatne. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zamkniętej skrzyni, lekkiej platformy czy kompaktowej przyczepy bagażowej – znajdziesz tu rozwiązanie dopasowane do Twoich oczekiwań.